FC Liverpool verliert gegen Atletico Madrid - der Titelverteidiger ist raus! Das Achtelfinale der Champions League im TICKER zum Nachlesen

Der FC Liverpool wähnt sich nur kurz auf dem Weg ins Viertelfinale, dann schlägt Atletico in der Verlängerung eiskalt zu.

Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der ist für Jürgen Klopp und den jäh geplatzt. Im Achtelfinal-Rückspiel verlor die Mannschaft des deutschen Teammanagers gegen nach Verlängerung mit 2:3 (1:0, 1:0) und schied nach dem 0:1 im Hinspiel aus.

3:2 (1:0) FC Liverpool - Atletico Madrid Tore: 1:0 Wijnaldum (43.), 2:0 Firmino (94.), 2:1 Llorente (97.), 2:2 Llorente (105. +1), 3:2 Morata (120. +1) Aufstellung LFC: Oblak - Trippier (91., Vrsaljko), Savic, Felipe, Lodi - Correa (105., Gimenez), Thomas, Saul, Koke - Joao Felix (103., Morata), Diego Costa (56., Llorente) Aufstellung Atleti: Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson (105., Fabinho), Wijnaldum (105., Origi), Oxlade-Chamberlain (82., Milner) - Mane, Salah, Firmino

Damit verabschiede ich mich aus Liverpool, wir sind aber bereits morgen ab 18:55 Uhr mit dem Europa-League-Spiel von gegen den wieder für Sie da! Einen schönen Abend noch und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die Reds waren über 95 Minuten nahezu unantastbar, bevor ein Lapsus von Adrian die Mannschaft von Jürgen Klopp komplett aus dem Konzept brachte. Auch beim zweiten Gegentreffer sah der Keeper nicht gut aus. Nun können die Reds den Fokus auf die Liga legen, wo der Titel nicht mehr weit weg zu sein scheint.

Mehr Teams

Atletico dagegen hat sich erneut mit einer sportlich fragwürdigen Leistung ins Viertelfinale gespielt. Die Mannschaft von Diego Simeone spielte über 210 Minuten Anti-Fußball und wird diesen auch weiter konsequent durchziehen, spielerisch ist das aber weiterhin sehr dünn, was die Colchoneros anbieten.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ABPFIFF

120' +2' Und vorbei ist der Traum von der Titelverteidigung des FC Liverpool. Atletico Madrid schlägt in der Verlängerung eiskalt zu und kegelt Jürgen Klopps und seine Reds aus der Königsklasse.

TOOOR! FC Liverpool - Atletico Madrid 3:2 | Torschütze: Morata

120' + 1' Morata macht den Deckel drauf! Nach einem Ballgewinn läuft der Spanier alleine auf Adrian zu und schiebt aus 14 Metern unten links ein. Simeone feiert provokant vor den Reds-Fans - das ist schlichtweg geschmacklos.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: GELBE KARTEN

120' Und auch Saul ist nun verwarnt, er hatte van Dijk zu intensiv im Zweikampf angegangen.

119' Jetzt geraten Alexander-Arnold und Morata aneinander. Für den Reds-Spieler gibt es ebenso Gelb wie für den eben erst eingewechselten Spanier.

117' Atletico-Spieler liegen mit Krämpfen am Boden, Liverpool wirkt verzweifelt. Das riecht nun sehr nach Ausscheiden.

115' Fünf Minuten plus vielleicht noch ein wenig Nachschlag bleiben den Reds noch. Viel Zeit ist das nicht mehr...

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

113' Derweil tauscht Klopp ein weiteres Mal: Firmino kommt für Minamino in die Partie.

112' Atletico nimmt nun einiges an Zeit von der Uhr, Respekt haben die Colchoneros vor Liverpool immer noch.

110' Origi zieht nochmal aus zwölf Metern linker Position ab, sein Schuss klatscht aber flach ans Außennetz. Liverpool wirkt nun verzweifelt.

108' Liverpool spielt jetzt volles Risiko, einzig Adrian ist dauerhaft in der eigenen Hälfte vertreten.

106' Dann rollt der Ball wieder!

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

105' Jürgen Klopp zieht seine letzten zwei Wechsel: Fabinho kommt für Henderson und Origi für Wijnaldum.

105' Auch Simeone tauscht nochmal, bringt mit Gimenez einen Innenverteidiger für Offensivpsieler Correa.

Atletico agiert eiskalt und nahm den Reds ihr Selbstvertrauen, als sie schon wie die sicheren Sieger aussahen. Llorentes Doppelpack könnte für eine der größten Überraschungen im Achtelfinale sorgen, noch sind aber 15 Minuten zu spielen.

105' + 3' Schockstarre in Liverpool! Die Gastgeber brauchen in den letzten 15 Minuten zwei Tore, um noch das Ticket für das Viertelfinale zu lösen!

TOOOR! FC Liverpool - Atletico Madrid 2:2 | Torschütze: Llorente

105' + 1' Was macht Adrian da?! Morata nimmt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte rechts in der gegnerischen Hälfte auf und bedient Llorente im Zentrum, der aus 18 Metern zentraler Position abzieht und unten rechts einschweißt. Erneut sieht Adrian nicht gut aus, unhaltbar ist der nicht.

105' Simeone rastet an der Seitenlinie aus, seine Mannschaft verteidigt wild. So geht das nicht mehr lange gut.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

103' Diego Simeone nimmt nochmal etwas Zeit von der Uhr, bringt für Joao Felix den erfahrenen Morata.

101' Das Spiel ist nun nahezu ein Duplikat der bisherigen 101 minus 2 Minuten, denn es ist wieder ein Spiel auf ein Tor. Verdient wäre dieses Ergebnis nach 210 gespielten Minuten zwischen beiden Mannschaften nicht, in Madrid werden sie danach aber nicht fragen.

99' Damit braucht Liverpool nun wieder einen Treffer, um sich den Einzug in die kommende Runde zu sichern. Gewinnt Liverpool mit zwei oder mehr Treffern Unterschied, sind die Reds weiter. Ansonsten schmeißt Atletico den Titelverteidiger raus.

TOOOR! FC Liverpool - Atletico Madrid 2:1 | Torschütze: Llorente

97' Adrian bringt die Reds ins Taumeln! Der Keeper spielt einen flachen Abschlag in den Fuß von Joao Felix, der den rechts stehenden Lllorente per Steilpass bedient. Der Spanier wird wie schon bei den Spurs im Vorjahr gegen Mancheszer City zum entscheidenden Spieler und schiebt aus 18 Metern linker Position unten rechts ein.

96' Damit werden wir heute auf keinen Fall in den Genuss eines Elfmeterschießens kommen, Atletico braucht auf der Gegenseite aber auch nur einen Treffer, um hier nochmal nochmal richtig Spannung reinzubringen...

TOOOR! FC Liverpool - Atletico Madrid 2:0 | Torschütze: Firmino

94' Firmino bringt Anfield zum Beben! Wijnaldum nimmt Lodi auf der rechten Seite auseinander und bedient von rechts Firmino zentral im Strafraum, der aus acht Metern zunächst den linken Pfosten trifft. Der Abpraller landet rechts im Fünfer, Firmino reagiert erneut am schnellsten und schiebt ins leere Tor ein. Es ist sein erster Treffer seit 336 Tagen an der Anfield Road.

93' Liverpool macht direkt weiter! Firmino bringt eine etwas zu lange Flanke von der rechten Fünferkante an den langen Posten, wo Mane in Rücklage zum Kopfball ansetzt, diesen aber knapp links neben den Kasten der Colchoneros setzt.

Atletico zieht einen der zwei verbleibenden Wechsel zu Beginn der Verlängerung, Vrsaljko kommt positionsgetreu für Trippier.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR VERLÄNGERUNG

91' Weiter geht's! Die Verlängerung läuft!

Atletico dagegen ging nach 90 Minuten schon merklich die Kraft aus, einzig ein überragender Oblak hält die Rojiblancos derzeit noch im Spiel. Diego Simeone wird alles auf das Elfmeterschießen setzen, denn aus dem Spiel heraus geht weiter wenig für die Gäste.

Liverpool war im zweiten Durchgang weiterhin die bessere Mannschaft, nutzte aber im Gegensatz zum ersten Durchgang die entscheidenden Chancen nicht. Mane und auch Robertson hatten das 2:0 mehrmals auf dem Fuß, scheiterten aber am immer besser werdenden Oblak.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: VERLÄNGERUNG

90' + 2' Dann ist die Partie aus - wir gehen in die Verlängerung!

90' Die Nachspielzeit wird angezeigt, zwei Minuten gibt es obendrauf.

88' Die Uhr tickt derweil erbarmungslos herunter. 120 Sekunden plus Nachspielzeit bleiben Liverpool noch, um eine Verlängerung zu vermeiden.

86' Der Druck der Reds ist mittlerweile erdrückend. Atletico kommt überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte.

84' Oblak! Salah bedient Firmino von rechts am kurzen Fünfereck, von wo aus der Brasilianer auch abzieht. Oblak macht sich am langen Pfosten sehr lang und pariert.

82' Jürgen Klopp zieht seinen ersten Wechsel, Milner kommt für Oxlade-Chamberlain in die Partie.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

82' Jürgen Klopp zieht seinen ersten Wechsel, Milner kommt für Oxlade-Chamberlain in die Partie.

81' Nächster Abschluss von Robertson! Der Schotte bekommt die Ecke von rechts vor die Füße gespielt und zieht aus 17 Metern zentraler Position direkt ab, sein Schuss geht knapp über das rechte Lattenkreuz und dort ins Toraus.

79' Mane spielt einen traumhaften Ball von halblinks auf Höhe des langen Pfostens in den Lauf von Salah, der allerdings vor seinem Abschluss an der Strafraumkante von Trippier gestört wird. Eckball.

77' Oxlade-Chamberlain chippt das Spielgerät aus dem rechten Halbraum an den kurzen Pfosten zu Firmino, der Brasilianer steht aber im Abseits und kann so nicht entscheidend eingreifen.

75' Atletico gehen merklich die Kräfte aus, die Gäste halten aber weiterhin wacker dagegen und bekommen in letzter Sekunde noch einen Fuß in die Passwege.

73' Jan Oblak ist übrigens trotz seiner Unsicherheiten der Erfolgsfaktor für die Colchoneros, der Slowene hat bereits sieben Paraden am heutigen Abend auf dem Konto.

71' Die Schlussphase ist nun offiziell angebrochen. Sehen wir noch einen Treffer oder geht es in die Verlängerung?

69' Wenn man Liverpool eines vorwerfen kann, dann ist es so langsam die fehlende Chancenverwertung. Den Gastgebern fehlt im zweiten Durchgang bislang ein wenig die Präzision.

67' Robertson an die Latte! Salah bedient den einlaufenden Außenverteidiger von rechts per Flanke, unter Bedrängnis von Trippier köpft Robertson die Kugel ans Aluminium.

65' Mitte des zweiten Durchgangs dreht Liverpool nochmal auf, die Gastgeber schieben weiter über die Außenbahnen nach vorne und wollen Atletico jetzt auf die Verliererstraße bringen.

63' Joao Felix animiert nach der Chance seine Teamkollegen, ein wenig offensiver in Richtung Ball zu gehen. Der Portugiese hat auch erkannt, dass es so nicht weitergehen kann.

61' Auch Adrian wird zum ersten Mal geprüft! Joao Felix zieht nach einem Ballgewinn im Mittelfeld aus 18 Metern zentraler Position flach ab, auch der Liverpool-Keeper lässt das Spielgerät nach vorne prallen, ist dann aber noch rechtzeitig vor dem einschussbereiten Llorente am Ball.

60' Firmino mit der Riesenchance! TAA bringt den Freistoß scharf an den langen Pfosten, der Brasilianer hält seinen Fuß noch gerade so hinein und zwingt Oblak zur Parade auf der Linie links unten in seinem Kasten.

58' Gute Freistoßposition für Liverpool. Felipe hatte den Ball nahe des rechten Strafraumecks mit der Hand gespielt. Alexander-Arnold steht bereit...

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: WECHSEL

56' Diego Simeone zieht den ersten Wechsel, nimmt mit Costa einen Stürmer vom Feld und bringt für ihn Llorente.

54' Oblak muss erneut ran, diesmal ist es Oxlade-Chamberlain, der den Atletico-Schlussmann aus 25 Metern zentraler Position prüft. Oblak lenkt das Spielgerät links am Tor vorbei - Eckball.

52' Atletico sucht weiterhin nach Entlastungsangriffen, findet gegen gut passende Reds aber kaum mal eine Gelegenheit, den Ball zu erobern. Simeone setzt auf defensive Stabilität, die ist aber auch sehr kräftezehrend.

50' Liverpool macht also keine Anstalten, die eigene Herangehensweise an das Spiel auch nur minimal zu ändern. Die Reds spielen weiter bedingungslos nach vorne und wollen eine Entscheidung binnen 90 Minuten herbeiführen.

48' Was hat sich Oblak denn da heute als Torwart-Handschuhe verkaufen lassen? Salah prüft den Slowenen nach einem Konter des LFC aus acht Metern rechter Position mit einem Schlenzer, den Oblak im Torzentrum erneut nicht festhalten kann, im Nachsetzen dann aber doch unter Kontrolle bringt.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Der Ball rollt wieder, rein in die zweite Halbzeit!

Diego Simeone muss sich dagegen entscheiden, ob er den offenen Schlagabtausch mit dem amtierenden Champions-League-Sieger sucht oder weiterhin mauert, um sich durch einen Glückstreffer doch noch ins Viertelfinale zu befördern. Aktuell spricht wenig dafür, aber der Argentinier hat schon so manch einen Experten böse überrascht.

Liverpool hatte wie schon im Hinspiel gegen die sehr defensiv stehenden Colchoneros einige Probleme und konnte sich gut 35 Minuten lang kaum Chancen herausarbeiten. Anschließend schaffte es Atletico aber überhaupt nicht mehr, die eh schon dürftigen Entlastungssituationen konsequent auszuspielen, der Druck wuchs minütlich und resultierte im Tor von Wijnaldum, das uns aktuell die Verlängerung bescheren würde. Jürgen Klopp und der LFC setzen aber weiter auf Attacke.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 1' Dann ist Halbzeit! Mit einer 1:0-Führung gehen die Reds in die Kabine!

45' Unmittelbar nach dem Führungstreffer für die Reds gehen wir schon in die Nachspielzeit des ersten Durchgangs, 60 Sekunden Nachschlag werden angezeigt.

TOOOR! FC Liverpool - Atletico Madrid 1:0 | Torschütze: Wijnaldum

43' Jetzt hat's geknallt! Erneut bekommen die Colchoneros die rechte Außenbahn nicht verteidigt, Salah schickt Oxlade-Chamberlain zur Grundlinie, der aus der Drehung das Spielgerät punktgenau ins Fünferzentrum bringt. Dort ist Saul zu weit weg von Wijnaldum, der das Kunstleder oben links in die Maschen köpft.

1' - We're underway at Anfield. UP THE REDS!!



[0-0] #LIVATL — Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020

42' Liverpool legt nochmal eine Schippe drauf, Oxlade-Chamberlain feuert den nächsten Flachschuss aus 25 Metern leicht linker Position aufs Tor. Sein Versuch geht aber knapp rechts am Kasten von Oblak vorbei.

40' Die Colchoneros bieten Liverpool wenige Räume an, vor allem Alexander-Arnold nutzt den Platz im Halbraum aber immer wieder für gefährliche Flanken. Lange wird das nicht mehr gut gehen.

38' Liverpool zieht die Schlinge kurz vor der Pause ein wenig enger, auch die Fans werden langsam aber sicher etwas lauter. Atletico beginnt leicht zu schwimmen.

36' Nächste gute Aktion von Firmino! Alexander-Arnold bedient den Brasilianer aus dem rechten Halbraum am kurzen Pfosten, Firmino grätscht in den Ball, Oblak ist im kurzen Eck aber ebenfalls zur Stelle und klärt zum Eckball.

34' MANE! Salah bedient den Senegalesen mit einer flachen Hereingabe von rechts, Mane nimmt das Spielgerät direkt aus 14 Metern und bringt es zentral aufs Tor. Oblak pariert und packt dann im Nachfassen sicher zu.

33' Atletico kann den Ball mal etwas länger in den eigenen Reihen halten, am Ende fehlt es der Mannschaft von Diego Simeone aber weiter an offensiven Ideen im ersten Durchgang.

31' Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist Liverpool klar die bessere Mannschaft, den Reds fehlen aber weiterhin die Großchancen, um so richtig Spannung in die Begegnung zu bringen.

29' Savic sorgt für Raunen an der Anfield Road, als er sich bei einer Klärungsaktion mit dem Kopf verschätzt. Allerdings hat der Atletico-Innenverteidiger Glück: Salah ist einen Schritt zu weit entfernt und kann den Fehler daher nicht in eine Großchance ummünzen.

27' Salah stürmt erneut von der rechten Seite in Richtung Strafraum, wird bei der Hereingabe aber entscheidet von Lodi gestört - die Gastgeber beißen sich weiter die Zähne aus.

25' Van Dijk und Henderson organisieren den Spielaufbau der Reds nun 40 Meter vor dem Tor der Madrilenen. So langsam wird es eng für Atletico.

23' Costa zieht sich die ersten Pfiffe der Zuschauer zu, nachdem er den Ball nach einem Offensivfoul wegrollt und so Zeit von der Uhr nimmt. Makkelie belässt es bei einer Ermahnung.

21' Van Dijk verpasst die Führung! Nach einem Eckball von Alexander-Arnold von links verlängert Henderson am kurzen Pfosten ins lange Eck zu van Dijk, der allerdings von Felipe in letzter Sekunde am Abschluss aus zwei Metern gehindert wird.

20' Die Passquote bei den Franzosen liegt bei überragenden fast 93 Prozent bisher. Dortmund muss enger an die ballführenden PSG-Akteure, um in den Zweikämpfen Druck auszuüben.

19' Jürgen Klopp lässt seine Sturmreihe bereits sehr früh gegen den Ball pressen, um Atletico bei eigenem Ballbesitz auch keine Pausen zu können. Der La-Liga-Vertreter ist konstant unter Druck.

17' Schon jetzt sind die Reds offensiv aber deutlich besser unterwegs als im Hinspiel, als Oblak nahezu gar nichts zu tun bekam. Über 90 Minuten wird es schwierig, diesem Druck Stand zu halten.

15' Salah! Atletico bekommt den Ball nicht weg und lässt so einen Schuss des Reds-Stürmers aus elf Metern rechter Position zu, Oblak lässt deb Flachschuss nach vorne prallen und hat Glück, dass Savic den Ball anschließend aus dem Fünfer schlägt.

13' Liverpool drängt bei strömendem Regen weiter unentwegt auf den wichtigen Führungstreffer, der uns an dieser Stelle immerhin ein wenig Extra-Spielzeit bescheren würde. Die Gastgeber haben aber weiterhin Probleme gegeen ein defensiv stehendes Atletico.

11' Salah zieht zum ersten Mal aus 17 Metern leicht rechter Position ab, der Versuch des Ägypters segelt aber knapp über das linke Lattenkreuz.

9' Atletico verdichtet vor allem das Zentrum und lässt Liverpool nur in den Halbräumen links und rechts vom eigenen Sechzehner agieren. Das macht es für die Mannschaft von Jürgen Klopp schwierig, Offensivaktionen zu kreiieren.

7' Bisher spielt nur eine Mannschaft nach vorne - und das ist der FC Liverpool. Atletico zeigt kein Interesse an einem Treffer, das riecht nach Einbahnstraßenfußball.

5' Die Reds bauen sich wie bereits im Hinspiel um den Strafraum der Gäste auf, Simeone scheint heute enorm defensv zu pokern. Alexander-Arnold bedient mit einer Flanke aus dem linken Halbfeld Wijnaldum am Elfmeterpunkt, dessen Kopfball ist im Torzentrum aber kein Problem für Oblak.

3' Die Stimmung ist gut, Liverpool drückt von Beginn an auf den Treffer. Robertson zwirbelt den ersten Ball von der linken Strafraumkante in den Fünfer, dort steht Mane aber leicht im Abseits.

FC Liverpool gegen Atletico Madrid im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's! Der Ball rollt an der Anfield Road!

FC Liverpool gegen Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Und die Gäste aus bieten folgende Elf auf: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi - Correa, Thomas, Saul, Koke - Joao Felix, Diego Costa

Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Lodi - Correa, Thomas, Saul, Koke - Joao Felix, Diego Costa So gehen die Hausherren in die Partie: Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Mane, Salah, Firmino

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our side to face @atleti 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der Niederländer Danny Makkelie, seine Assistenten heißen Mario Diks und Hessel Steegstra. Vierter Offizieller ist Allard Lindhout.

Vor Beginn | Die Mannschaft von Diego Simeone hat zwar seit sechs Spielen wettbewerbsübergreifend nicht mehr verloren, zuletzt gab es in La Liga aber nur zwei Unentschieden gegen und den . Trotz der knappen Führung aus dem Hinspiel gehen die Spanier als Underdog ins Duell mit dem FC Liverpool, wobei ein Auswärtstor die Tür zum Viertelfinale weit aufstoßen würde.

Vor Beginn | Dennoch muss Liverpool gegen sehr defensiv eingestellte Rojiblancos heute einen Rückstand aufholen, damit das Unternehmen Titelverteidigung vor heimischer Kulisse nicht bereits im Achtelfinale endet. Die Reds hatten im Hinspiel in Madrid zwar deutlich mehr vom Spiel, konnten daraus aber kaum Chancen kreieren und liefen im Gegenzug immer wieder in gefährliche Konter von Atletico.

Vor Beginn | Es war schon ein wenig überraschend, als die Reds vor drei Wochen im Wanda Metropolitano nach einem frühen Gegentreffer den Platz als Verlierer verlassen mussten. Für die Mannschaft von Jürgen Klopp war es der erste Rückschlag in einer bis dato herausragenden Saison, der FC Liverpool steht in der Liga kurz davor, seine erste Meisterschaft seit Gründung der Premier League zu feiern.

Vor Beginn | In Zeiten des Corona-Virus ist die Premier League derzeit noch so etwas wie die Insel der Fußball-Fans, denn während in anderen Ligen bereits Geisterspiele ausgetragen werden, läuft der Spielbetrieb in den englischen Ligen weitestgehend unbeeindruckt weiter. Der FC Liverpool kann beim Comeback-Versuch gegen Atletico also auf seine Fans zählen. Auf geht's!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Rückspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Atletico Madrid.

FC Liverpool vs. Atletico Madrid: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Liverpool verlor keines seiner beiden Europapokal-Heimspiele gegen Atletico Madrid – in der Champions-League-Gruppenphase 2008/09 gab es ein 1-1 und im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals 2009/10 einen 2-1-Sieg.

In Europapokal-Hauptrunden endeten 7 der 13 Gastspiele von Atletico Madrid in remis (2 Siege, 4 Niederlagen) – seit dem 1-2 in Liverpool im April 2010 sind die Colchoneros in 4 derartigen Partien ungeschlagen (1 Sieg, 3 Remis).

In den letzten beiden Fällen, als Liverpool ein Hinspiel in der K.o.-Phase der Champions League auswärts verloren hatte, kamen die Reds weiter – gegen Chelsea 2006/07 und gegen Barcelona in der Vorsaison, jeweils im Halbfinale.

Atletico Madrid kam in 4 seiner vorherigen 5 K.o.-Duelle in der Champions League weiter, wenn das Hinspiel gewonnen wurde – nur im Achtelfinale der Vorsaison gegen Juventus nicht (2-0 H, 0-3 A).

Jürgen Klopp verlor als Trainer Liverpools keines seiner 15 Champions-League-Heimspiele (11 Siege, 4 Remis) – seine letzten beiden Heimniederlagen im Wettbewerb kassierte er jedoch im Achtelfinale, jeweils mit : 2013/14 mit 1-2 gegen Zenit St. Petersburg und 2014/15 mit 0-3 gegen Juventus.

Atletico Madrid gewann nur 1 seiner letzten 9 Gastspiele in der K.o.-Phase der Champions League (2 Remis, 6 Niederlagen) – mit 4-2 bei im Februar 2017.

Sollte Liverpool ausscheiden, wäre es das erste Mal seit 12 Jahren, dass der Titelverteidiger in 2 aufeinanderfolgenden Saisons im Champions-League-Achtelfinale scheitert (2018/19 gegen ) – von 2004/05 bis 2007/08 war das sogar in 4 Spielzeiten in Serie der Fall.

Beim 0-1 im Hinspiel bei Atletico Madrid blieb Liverpool erst zum 2. Mal unter Jürgen Klopp in einem Champions-League-Spiel ohne Schuss aufs Tor – zuvor war das nur im Oktober 2018 in Neapel der Fall.

Saul Niguez erzielte 10 Champions-League-Tore für Atletico Madrid – nur Antoine Griezmann (21 Tore) traf ebenfalls zweistellig für den Klub in der CL. 9 seiner 10 Tore erzielte Niguez vor der Pause (90%) – der zweithöchste Anteil nach Michael Essien (91%, 10 von 11) unter allen Spielern mit mindestens 10 CL-Treffern.

Liverpools Roberto Firmino war in 5 Einsätzen in der K.o.-Phase der Champions League an der Anfield Road an 7 Treffern beteiligt (3 Tore, 4 Assists) – im Schnitt alle 54 Minuten.

Atletico Madrids Jan Oblak kassierte in seinen ersten 49 Champions-League-Einsätzen nur 37 Gegentore – am wenigsten Gegentreffer in seinen ersten 50 Spielen kassierte in der CL-Historie Dida (35), gefolgt von Victor Valdes (38).

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Liverpool vs. Atletico Madrid heute ... im TV - im LIVE-STREAM DAZN Highlights DAZN

Atletico steht vor der großen Chance, den Titelverteidiger aus der Champions League zu kegeln! In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir nochmal alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM für Euch aufgelistet .

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute - "Willkommen in Anfield": Klopp und Liverpool setzen auf den Heimvorteil

Jürgen Klopp und der FC Liverpool müssen für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League einen 0:1-Rückstand gegen Atletico Madrid aufholen. Die Heimstärke ist der große Trumpf der Reds.

Jürgen Klopps Einladung für alle reiselustigen Anhänger des Gegners enthielt eine offene Warnung. "An die Atletico-Fans, die eine Eintrittskarte für das Spiel bekommen können: Willkommen in Anfield", hatte der Teammanager des FC Liverpool schon vor der Abreise aus Madrid gesagt: "Es ist noch nicht zu Ende!"

Anfield. Ein Stadion, ein Mythos - und die derzeit wohl am meisten gefürchtete Adresse im Weltfußball. Zahlreiche magische Abende hat Klopp hier an der Seitenlinie erlebt, ein weiterer soll am Mittwoch folgen. Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals empfängt der Titelverteidiger Atletico Madrid (21.00 Uhr/DAZN) - und muss ein 0:1 drehen.

"Atletico ist keine Mannschaft, die aufgibt. Aber das sind wir auch nicht", sagte Klopp am Dienstag: "Es ist erst Halbzeit. Unser Publikum wird ein Vorteil sein. Das müssen wir nutzen." Linksverteidiger Andy Robertson sagte: "Wir müssen alle 100 Prozent investieren. Die Spieler, die Betreuer, die Fans. Ich hoffe, dass wir einen guten Start erwischen und eine weitere besondere Nacht in Anfield erleben."

Eine wie vor knapp vier Jahren etwa, als Liverpool im Europa-League-Viertelfinale ein Fußball-Wunder gegen Borussia Dortmund (4:3) gelang. Noch größere Comeback-Qualitäten zeigten die Reds im Vorjahr: Ein 4:0 gegen den ebnete Liverpool den Weg ins Finale und zum ersehnten Titel in der Königsklasse.

Gegen Atletico müssen Klopp und Co. einen geringeren Rückstand als das 0:3 von Barcelona damals aufholen, dennoch ist das Team nicht frei von Sorgen. Liverpool, das eine herausragende Saison spielt und - theoretisch - schon am kommenden Wochenende die erste Meisterschaft seit 30 Jahren feiern kann, leistete sich zuletzt eine seltene Schwächephase.

Dem 0:1 in Madrid folgten die erste Saisonniederlage in der Premier League beim (0:3) und das Aus im FA-Cup-Achtelfinale beim (0:2), das den Klub die Chance aufs Triple kostete. Star-Angreifer Roberto Firmino war zuletzt außer Form, die Abwehr hat Stabilität eingebüßt. In jedem der vergangenen fünf Spiele kassierte die Abwehr um Virgil van Dijk mindestens einen Gegentreffer.

Immerhin gelang Liverpool am vergangenen Wochenende die Wende in der Liga. Gegen den Abstiegskandidaten AFC drehten die Reds das Spiel und feierten einen 2:1-Erfolg. Es war der 22. Liga-Heimsieg nacheinander.

"Fußballspiele zu verlieren ist keine gute Sache. Aber es schärft die Sinne und erinnert dich daran, wie besonders es ist, Fußballspiele zu gewinnen", sagte Klopp.

Gewinnen will er auch am Mittwoch wieder. Auf die Unterstützung der Fans in Anfield kann er sich dabei verlassen: Gegen Bournemouth bescheinigte der deutsche Star-Coach dem Publikum die "beste 12.30-Uhr-Performance seitdem ich hier bin. Ich habe es geliebt." Anfield ist bereit. Atletico kann kommen.

Quelle: SID

FC Liverpool: So soll der Plan mit Leipzigs Timo Werner aussehen

Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool könnte sich bereits im kommenden Sommer die Dienste von Angreifer Timo Werner von sichern, ihn allerdings erst 2021 unter Vertrag nehmen. Das berichtet die Bild.

Denkbar wäre dem Bericht zufolge ein Vorgang, der bereits bei der Verpflichtung von Naby Keita vor zwei Jahren vonstatten ging. Damals kauften die Reds den Nationalspieler Guineas bereits 2017, holten ihn allerdings erst ein Jahr später nach England.

Hier geht's zur kompletten News .

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Wann findet die Auslosung zum Viertelfinale statt?

Das Achtelfinale neigt sich dem Ende entgegen und die Runde der letzten Acht steht bevor. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr alles zur Auslosung der Champions League .

FC Liverpool vs. Atletico Madrid im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick