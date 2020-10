1. FC Köln gegen FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Am sechsten Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den FC Bayern. Goal sagt Euch, wie Ihr das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Der ist im Tabellenkeller der auf jeden Punkt angewiesen und der FC Bayern möchte Tabellenführer überholen. Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen beider Vereine, die wohl nicht mit unterschiedlicheren Vorzeichen antreten könnten. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Der FC Bayern hat am vergangenen Wochenende in der Bundesliga ein ungefährdetes 5:0 gegen eingefahren, am Dienstag festigte der deutsche Rekordmeister mit einem Arbeitssieg bei (2:1) die Tabellenführung in der .

Auch der 1. FC Köln konnte letzten Freitag einen leichten Aufwärtstrend verbuchen: Gegen den erarbeitete man sich ein 1:1 (1:1), in der Tabelle reichen zwei Punkte trotzdem nur für Rang 16. Soll nun ausgerechnet gegen den FC Bayern die Überraschung gelingen?

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung der Bundesliga. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Teams, sobald sie bekanntgegeben werden.

1. FC Köln gegen den FC Bayern München live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung 1. FC Köln - FC Bayern München Datum Samstag, 31. Oktober 2020 | 15.30 Uhr Ort RheinEnergieStadion, Köln

1. FC Köln gegen FC Bayern München heute live im TV sehen - geht das?

Wie alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr wird auch das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern heute auf Sky übertragen. Bereits um 14 Uhr beginnt der Sender auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit der Übertragung. Im Tipico Countdown versorgen Euch Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann mit interessanten Vorberichten.

Anschließend könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr die Begegnung lieber in der Konferenz oder im Einzelspiel verfolgen möchtet. Wer die kompletten 90 Minuten bevorzugt, sollte Sky Sport Bundesliga 2 HD einschalten. Dort kommentiert am Nachmittag Martin Groß. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD seht Ihr dagegen auch Ausschnitte von den anderen Spielen.

Es gibt jedoch einen Haken: Kostenlos lässt sich Sky leider nicht empfangen. Stattdessen müsst Ihr eines der kostenpflichtigen Pakete des Senders buchen. Um Köln gegen Bayern sehen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Wenn Ihr auch die Champions League bei Sky erleben möchtet, solltet Ihr zusätzlich das Sport-Paket buchen.

Eine Übersicht über die einzelnen Pakete und die damit verbundenen Kosten findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky. Das ist aber längst nicht alles, denn das gesamte Programm des Pay-TV-Senders lässt sich auch im LIVE-STREAM verfolgen. Alle Infos zu diesem Thema gibt es im nächsten Abschnitt. Deshalb: Einfach weiterlesen!

1. FC Köln gegen den FC Bayern München im LIVE-STREAM schauen

Um die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern auch unterwegs streamen zu können, stellt Euch Sky zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket. Beide Streamingdienste unterscheiden sich nur in der Vertragslaufzeit und im Preis, die gelieferten Inhalte sind identisch.

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid und ein laufendes Abonnement besitzt, solltet Ihr Euch Sky Go genauer ansehen. Bei Abschluss Eures Vertrags habt Ihr nämlich eine persönliche Login-PIN erhalten, mit der Ihr Euch kostenlos beim Streamingdienst anmelden und das Programm von Sky anschließend auch auf Euren mobilen Geräten erleben könnt.

Für alle, die bislang kein Sky-Abo abgeschlossen haben, hat der Sender zudem das Sky Ticket im Angebot, mit dem Ihr auch spontan in den Genuss von Live-Sport kommen könnt. Der Unterschied zu Sky Go besteht darin, dass sich das Abonnement monatlich kündigen lässt. Für das Supersport-Ticket zahlt Ihr derzeit 29,99 Euro im Monat.

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Mit dem Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison ein zweiter TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert. Neben den Freitags- und Montagsspielen live könnt Ihr Euch auf der Plattform auch die Highlights aller Spiele ansehen. Diese stehen Euch immer 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung.

Um auf die Inhalte des Streamingdienstes zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Mit dem Probemonat, den DAZN allen Neukunden schenkt, könnt Ihr das komplette Programm jedoch zunächst vier Wochen kostenlos testen.

Hat Euch DAZN in dieser Zeit überzeugt, könnt Ihr Euer Abonnement nach dem Gratismonat verlängern. Dann zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich und seht neben der Bundesliga auch die Champions League und sowie zahlreiche weitere nationale Ligen auf DAZN. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.

1. FC Köln gegen den FC Bayern München: Die Bundesliga im LIVE-TICKER erleben

Mit den Angeboten von Goal bleibt Ihr auch ohne zusätzliches Abonnement über die Ereignisse in der Bundesliga auf dem Laufenden. Wie Ihr es von uns bereits gewöhnt seid, werden wir auch zur Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern einen kostenlosen LIVE-TICKER anbieten.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Bundesliga. Sobald der Ball im Kölner Stadion rollt, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen, sodass Ihr garantiert keine entscheidende Szene verpasst.

1. FC Köln gegen Bayern München live: Die Aufstellung in der Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird etwa eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

1. FC Köln gegen den FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga