1. FC Köln vs. Union Berlin 2:2: Doppelpacker Modeste rettet dem FC einen Punkt - der TICKER zum Nachlesen

Die Heimserie hält, aber wieder kein Sieg: Vier Tage vor Beginn der fünften Jahreszeit ist der 1. FC Köln auch im sechsten Heimspiel der Saison ungeschlagen geblieben. Gegen Union Berlin reichte es dank Torjäger Anthony Modeste spät noch zu einem 2:2 (1:2).

Modeste (7., 86.) mit seinen Saisontoren Nummer sieben und acht traf für den FC, Julian Ryerson (9.) und Grischa Prömel (45.+1) erzielten die Treffer für die Gäste. Im fünften Duell mit den Köpenickern im Oberhaus war es für die Kölner der erste Punktgewinn.

Damit hat die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart allerdings nur eines der vergangenen acht Ligaspiele gewonnen, während Union mit nun 17 Zählern nur einen Punkt hinter den Europapokal-Rängen liegt.

FC Köln vs. Union Berlin heute im LIVE-TICKER: Die Infos zum Spiel

FC Köln - Union Berlin Endstand: 2:2 Tore 1:0 Modeste (7.), 1:1 Ryerson (9.), 1:2 Prömel (45.+1), 2:2 Modeste (86.) Aufstellung Köln T. Horn - Schmitz, Hübers (65. Kilian), Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Kainz, Duda (65. Thielmann), Uth (77. Andersson) - Modeste Aufstellung Union Luthe - Knoche, Baumgartl, Friedrich - Ryerson, Prömel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi (84. Öztunali) - Becker (72. Voglsammer), Awoniyi (84. Behrens) Gelbe Karten Baumgartl (Union, 16.), Luthe (Union, 17.), Modeste (Köln, 17.), Duda (Köln, 55.)

SCHLUSSPFIFF | 1. FC Köln vs. Union Berlin | Endstand: 2:2

90.+2 | Union wäre jetzt ganz sicher mit dem Punkt zufrieden, würde für den Abpfiff plädieren. Der Effzeh hätte nun gern noch mehr, richtig zwingend jedoch wird man derzeit aber nicht.

88. Minute | Von der rechten Seite flankt Benno Schmitz. Die Hereingabe kommt bis zu Florian Kainz durch, der auf Höhe des zweiten Pfostens im Torraum vollkommen frei steht. Mit dem rechten Fuß trifft Kainz den Ball nicht richtig und vergibt die große Chance, das Spiel komplett zu drehen.

87. Minute |

Union bemüht sich um eine Antwort. Links in der Box sucht Andreas Voglsammer den Abschluss. Den Linksschuss hält Timo Horn sicher.

86. Minute |

Von der linken Seite tritt Florian Kainz einen Eckstoß. Auf Höhe des ersten Pfostens bewegt sich Anthony Modeste vom Tor weg und köpft mit dem Rücken zum Tor aus etwa sechs Metern. Timo Baumgartl fälscht den Ball noch leicht ab, der anschließend in den Maschen landet.

86. Minute | TOOOOOOOOOR für KÖLN! Modeste trifft zum 2:2

84. Minute |

Ferner wird Genki Haraguchi durch Levin Öztunali ersetzt.

84. Minute |

Frische Kräfte stehen für die Berliner bereit. Anstelle von Taiwo Awoniyi darf ab sofort Kevin Behrens mitwirken.

83. Minute |

Dann gelangen die Hausherren mal wieder in den Strafraum, kommen dort aber einfach nicht zum Abschluss. Immer wieder steht da ein Eiserner und klärt für die Köpenicker.

81. Minute |

Timo Horn kommt weit aus seinem Strafraum, löst die Situation nicht ganz geschickt und spielt den Ball ins Seitenaus. Das sorgt für Unruhe und vereinzelte Pfiffe im Publikum. Die Fans werden ungeduldig.

79. Minute |

Minute um Minute verstreicht. Viel fällt dem Effzeh nicht ein. Union steht hervorragend, verengt die Räume clever. Die Berliner sind immer ganz nah dran an den Gegenspielern, lassen die Kölner gar nicht mehr zur Entfaltung kommen.

77. Minute |

Vor allem Steffen Baumgart sieht sich daher zum Handeln gezwungen. Daher räumt Mark Uth nun das Feld zugunsten von Sebastian Andersson.

76. Minute |

Jonas Hector sorgt links im Sechzehner nach langer Zeit mal wieder für einen Torschuss in diesem SPiel. Der stellt ANdreas Luthe nicht ernsthaft auf die Probe.

75. Minute |

Torraumszenen sind überaus selten geworden. In dieser Hinsicht tut sich beiderseits seit gut einer Viertelstunde nichts mehr. Das lange Zeit so unterhaltsame Spiel verflacht.

72. Minute |

Erstmals greift Urs Fischer aktiv ein, nimmt Sheraldo Becker aus dem Spiel. Dafür darf fortan Andreas Voglsammer mitwirken.

69. Minute | So bringen die Eisernen richtig Ruhe rein - ins Spiel wie auch auf den Rängen, wo ein wenig Ernüchterung herrscht. Darüber hinaus gehen Akzente nach vorn mittlerweile einzig von den Gästen aus.

67. Minute |

Zunehmend bekommen die Gäste die Angelegenheit unter Kontrolle, verlagern das Geschehen sehr deutlich vom eigenen Tor weg. Köln findet momentan keine Mittel, um dem Gegner in irgendeiner Form weh zu tun.

65. Minute |

Steffen Baumgart nutzt die Gelegenheit gleich für einen weiteren Wechsel, nimmt Ondrej Duda vom Feld, um Jan Thielmann bringen zu können.

65. Minute |

In der Tat geht es für Timo Hübers nicht weiter. Als Ersatz steht Luca Kilian bereit.

63. Minute |

Timo Hübers sitzt auf dem Rasen, bittet beim Unparteiischen um medizinische Behandlung. Gut schaut das nicht aus.

60. Minute |

Nach der anschließenden Ecke fangen sich die Kölner einen gefährlichen Konter ein. Genki Haraguchi allerdings bekommt den entscheidenden Pass nahe des gegnerischen Strafraumes nicht hin. Sonst hätten die mitgelaufenen Awoniyi und Becker das ganz gewiss etwas draus gemacht.

57. Minute |

Nach der anschließenden Ecke fangen sich die Kölner einen gefährlichen Konter ein. Genki Haraguchi allerdings bekommt den entscheidenden Pass nahe des gegnerischen Strafraumes nicht hin. Sonst hätten die mitgelaufenen Awoniyi und Becker das ganz gewiss etwas draus gemacht.

56. Minute |

Vom linken Strafraumeck bringt Mark Uth eine Flanke an. Anthony Modeste möchte sich im Sandwich zwischen zwei Berlinern behaupten, doch Timo Baumgartl klärt per Kopf und noch immer mit roten Turban zur Ecke.

55. Minute | Gelbe Karte für Duda (Köln)

54. Minute |

Wegen eines Fouls an Robin Knoche holt sich Ondrej Duda seine zweite Gelbe Karte der Saison ab.

54. Minute |

Wiederholt tritt Florian Kainz auf rechts zum Freistoß an. Dessen hohe Hereingabe verlängert nahe des Elfmeterpunktes Jonas Hector. Dessen Kopfball streicht haarscharf am langen Eck vorbei.

51. Minute |

Über rechts bringen die Gastgeber Benno Schmitz in den Strafraum. Dessen flache Hereingabe zieht zwar keinen direkten Abschluss nach sich. Aus dem Hintergrund probiert es dann erneut Dejan Ljubicic. Dessen Rechtsschuss zischt flach aufs linke Eck. Andreas Luthe ist rechtzeitig zur Stelle und hält.

50. Minute |

Union lässt den Gegner jetzt erst mal wieder machen. Die Kölner rackern sich nach Kräften ab, um Struktur in ihre Angriffe zu bekommen.

49. Minute |

Auf der rechten Seite liegt der Ball zum Freistoß für den Effzeh bereit. Florian Kainz tritt die Kugel in die Mitte. Den abgewehrten Ball nimmt Dejan Ljubicic volley, verzieht allerdings deutlich.

46. Minute |

Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

▶ 45 Minuten um das Spiel zu drehen. Packen wir es an!



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker ⤵

🍎 iPhone: https://t.co/uPVqajOUsa

🤖 Android: https://t.co/SrNRLKkfV5

___

🐐 1:2 ⛓ (46.) #KOEFCU #effzeh pic.twitter.com/viZ1kD8kVz — 1. FC Köln (@fckoeln) November 7, 2021

46. Minute |

Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Halbzeit |

Plötzlich liegt der 1. FC Köln gegen den 1. FC Union Berlin zur Pause mit 1:2 zurück. Dabei waren die Hausherren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft und früh in Führung gegangen. Auch nach dem postwendenden Ausgleich hatten die Domstädter zumeist mehr vom Spiel. In den Minuten vor der Pause wurden die Männer von Steffen Baumgart auch wieder zielstrebiger. Das Tor aber machten die Gäste, die mit ihren Chancen einfach effizienter umgingen. An die 100 Prozent aber kamen die Eisernen nicht ran, sonst hätte in der Nachspielzeit noch das 1:3 fallen müssen. Trotz der optischen Überlegenheit also können die Kölner noch von Glück sagen, dass sie nur mit einem Tor hinten liegen.

HALBZEIT | 1. FC Köln - Union Berlin 1:2

45.+1 |

Gerade sind zwei Nachspielminuten angezeigt, da möchte sich der Effzeh spielerisch hinten heraus lösen. Rafael Czichos erlaubt sich einen ungenauen Pass, in den Grischa Prömel spritzt

.

45.+1 | TOOOOOOOOOOR für UNION! Prömel trifft zum 1:2

44. Minute |

Union kommt seit geraumer Zeit nicht mehr über Ansätze hinaus. Die Gäste müssen dem Gegner die Initiative überlassen.

42. Minute |

In dieser Phase bekommen die Rheinländer das wieder häufiger zu Ende gespielt. Diesmal geht die Post über links ab. Jonas Hector sorgt für die Hereingabe. Erneut ist Anthony Modeste die Anspielstation. Dessen Kopfball aufs kurze Eck greift sich Andreas Luthe sicher.

40. Minute |

Noch enger wird es kurz darauf. Ondrej Duda zieht von der rechten Seite zur Mitte, verschafft sich mit einem Haken noch etwas Raum. Der folgende Linksschuss halbrechts von der Strafraumkante verfehlt das kurze Eck nur knapp und landet am Außennetz. Da haben viele Kölner Fans den Torschrei bereits auf den Lippen.

38. Minute |

Florian Kainz flankt gut von der rechten Seite. Anthony Modeste holt sich im Zentrum den Kopfball und setzt den aus acht, neun Metern knapp am langen Eck vorbei.

36. Minute |

Jetzt gelangt der Effzeh immerhin mal wieder in den Sechzehner. In halblinker Position versucht Mark Uth sein Glück, der Rechtsschuss aber wird abgeblockt.

35. Minute |

Eine solche Szene eröffnet sich den Gästen jetzt. Nach dem Ballgewinn suchen die Köpenicker zügig den Abschluss. Nach dem Zuspiel von Julian Ryerson zieht Grischa Prömel aus zentraler Position ab. Auch dieser Rechtsschuss ist zu hoch angesetzt.

31. Minute |

Beide Mannschaften bearbeiten sich nun wieder nach Kräften. Die optischen Vorteile bringen den Kölnern nicht viel, weil Union gar nichts mehr zulässt. Die Eisernen wirken etwas abwartender und lauern auf schnelle Umschaltmomente.

28. Minute |

In der Szene geht es überaus knapp zu. In der Tat trifft Hübers den Gegenspieler. Doch Videoschiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Fischer befinden, dass dies außerhalb des Sechzehners geschah. Nur ein paar Zentimeter weiter in Richtung tor und der VAR-Entscheid hätte einen Elfmeter zur Folge gehabt. SO aber dürfen die Männer and en Monitoren nicht eingreiofen, womit es bei der ursprünglichen ENtscheidung bleibt udn UNion nicht einmal einen Freistoß bekommt.

27. Minute |

Taiwo Awoniyi antizipiert einen Kölner Querpass gut, bewegt sich anschließend mit dem Ball im Zentrum auf den Sechzehner durch. Dort trift der Stürmer auf Timo Hübers, der den Fuß reinstellt.

23. Minute |

Dann steht mal wieder eine Kölner Ecke an. Nach der Hereingabe von Mark Uth köpft Anthony Modeste über den Querbalken.

21. Minute |

Köln hat im weiteren Verlauf mehr vom Spiel, die Gemüter beruhigen sich zudem ein wenig.

18. Minute |

Infolge der Freistoßausführung von Florian Kainz schießt Benno Schmitz mit dem linken Fuß deutlich über die Kiste.

17. Minute |

Der fällige Freistoß ist noch nicht ausgeführt. Andreas Luthe möchte die Mauer stellen. Provozierend stellt sich Anthony Modeste auf Zehenspitzen in dessen Sichtfeld. Unions Keeper geht den Franzosen an und schubst ihn völlig empört. Folgerichtig gibt es Gelb für Luthe.

17. Minute |

Für seine unfaire Aktion wird auch Anthony Modeste mit Gelb bedacht. Für ihn ist das die zweite in der laufenden Spielzeit. Luthes Konto war in dieser Hinsicht noch leer.

17. Minute | 1. FC Köln vs. Union heute im TICKER: Gelbe Karte für Luthe (FCU)

17. Minute | Köln - Union Berlin heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Modeste (FC)

16. Minute | Köln vs. Union heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte für Baumgartl (FCU)

16. Minute |

Köln geht früh drauf, attackiert mit Anthony Modeste. So unter Druck gesetzt, sieht sich nach dem Ballverlust Timo Baumgartl zum Foul an Florian Kainz gezwungen. Das bringt dem Verteidiger die zweite Gelbe Karte der Saison ein.

14. Minute |

An die nachfolgende Ecke schließt sich ein Distanzschuss von Genki Haraguchi an, den der Japaner aber zu hoch ansetzt.

11. Minute |

Nach der turbulenten Phase und den Toren innerhalb von nur gut zwei Minuten beruhigt sich das Geschehen gerade ein wenig.

9. Minute

|

Die Antwort der Gäste lässt nicht lange auf sich warten. Auch das ist ein gut aufgebauter Angriff. Niko Gießelmann beweist viel Übersicht, bedient Julian Ryerson gut. Dieser hat die Ruhe, schließt nicht überhastet ab, sondern schaut erst einmal. Aus halbrechter Position schießt der Norweger mit dem rechten Fuß überlegt ins kurze Eck. Timo Horn scheint ziemlich überrascht und vermag den zweiten Saisontreffer von Ryerson nicht zu verhindern.

9. Minute | TOOOOOOOOR für UNION! Ryerson trifft zum 1:1

9. Minute |

Die Antwort der Gäste lässt nicht lange auf sich warten.

7. Minute

|

Dann läuft der Ball bei den Rheinländern gut. Salih Özcan legt quer zu Florian Kainz. Aus beinahe 20 Metern zieht dieser mit dem rechten Fuß ab. Das famose Geschoss knallt gegen die Querlatte. Der zurückspringende Ball landet direkt bei Anthony Modeste, der die Kugel sauber annimmt und dann keine Mühe mehr hat, das Ding ins Netz zu befördern.

7. Minute | TOOOOOOOOOOOR für KÖLN! Modeste trifft zum 1:0

5. Minute |

Über einen Freistoß und einen Eckball gelangen die Kölner gleich in den Sechzehner. Andreas Luthe greift sich die Hereingabe sicher.

4. Minute |

Über einen Freistoß und einen Eckball gelangen die Kölner gleich in den Sechzehner. Andreas Luthe greift sich die Hereingabe sicher.

3. Minute |

Über einen Freistoß und einen Eckball gelangen die Kölner gleich in den Sechzehner. Andreas Luthe greift sich die Hereingabe sicher.

Minute | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen in speziell gestalteten Karnevalstrikots an.

Vor Beginn |

Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Schiedsrichtergespann. An der Pfeife agiert Tobias Stieler. Der 40-Jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 142. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Unterstützung bieten dabei die Assistenten Christian Gittelmann und Eduard Beitinger an. Als vierter Offizieller verrichtet Dr. Martin Thomsen seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn |

Köln ist daheim noch ungeschlagen. Drei Siege gegen Hertha, Fürth (je 3:1) und Bochum (2:1) stehen zu Buche. Zuletzt trennte man sich vom rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen 2:2. Die letzte Heimniederlage geht auf Anfang Mai zurück. Gegen den SC Freiburg zog der Effzeh damals mit 1:4 den Kürzeren. Seither haben die Domstädter sechs Heimspiele nicht verloren - vier davon wurden gewonnen.

Vor Beginn |

In der Bundesliga gingen die Berliner einzig gegen die ganz Großen leer aus - 2:4 in Dortmund und zuletzt zu Hause 2:5 gegen den FC Bayern München. Darüber hinaus punkteten die Jungs von Urs Fischer immer - auch auswärts. In Mainz gelang sogar ein Sieg (2:1).

Vor Beginn |

Union schnuppert also an der Königsklasse, dabei scheint das internationale Terrain für die Köpenicker eine Nummer zu groß zu sein. In der Europa Conference League gelang erst ein Sieg. Der Tabellenletzte der Gruppe E fing sich am Donnerstag im Olympiastadion die zweite Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam ein - die dritte insgesamt. Noch aber bestehen Chancen auf Rang 2, die Playoffs und damit ein Überwintern auf europäischer Bühne.

Vor Beginn |

Aus tabellarischer Sicht befinden wir uns im Mittelfeld. Der Elfte hat den Achten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen lediglich drei Punkte. Ein Sieg mit drei Toren Unterschied, würde die Rheinländer am heutigen Kontrahenten vorbeiziehen lassen. Andererseits könnten die Eisernen mit einem Dreier unter Umständen sogar bis auf Rang 4 klettern.

Vor Beginn |

Nach dem europäischen Auftritt am Donnerstag entschließt sich Urs Fischer zu fünf Umstellungen. Auf Seiten der Gäste finden Paul Jaeckel (Bank), Tymoteusz Puchacz (nicht im Kader), Christopher Trimmel, Levin Öztunali und Kevin Behrens (alle Bank) keine Berücksichtigung hinsichtlich der Berliner Anfangsformation. Dafür spielen Julian Ryerson, Niko Gießelmann, Timo Baumgartl, Grischa Prömel und Taiwo Awoniyi von Beginn an.

Vor Beginn |

Für den 1. FC Union Berlin laufen anfangs folgende elf Spieler auf: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Khedira, Gießelmann, Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi.

Vor Beginn |

Im Vergleich zum vergangenen Wochenende nimmt Steffen Baumgart zwei Veränderungen vor. Anstelle von Luca Kilian und Jan Thielmann (beide Bank) rutschen Rafael Czichos und Florian Kainz in die Kölner Startelf.

Vor Beginn |

Gleich mit Beginn unserer Berichterstattung gilt das Interesse den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zunächst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der 1. FC Köln stellt sich der heutigen Aufgabe in dieser Besetzung: Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Ljubicic, Özcan, Kainz, Duda - Modeste, Uth.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 11. Spieltages zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin.

Köln vs. Union Berlin heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Köln:

T. Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Kainz, Duda, Uth - Modeste

Union setzt auf folgende Aufstellung:

Luthe - Knoche, Baumgartl, Friedrich - Ryerson, Prömel, Khedira, Gießelmann - Haraguchi - Becker, Awoniyi

FC Köln vs. Union Berlin im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FC Köln verlor jedes der bisherigen vier Bundesligaduelle gegen Union Berlin – gegen kein anderes Team, gegen welches die Geißböcke in ihrer BL-Historie auch nur einmal antraten, haben sie eine Niederlagenquote von 100%. Auf der anderen Seite hat Union nur gegen den Effzeh eine Siegquote von 100% im Oberhaus.

Unter den aktuell in der Bundesliga vertretenen Mannschaften holte sich Union Berlin vergangene Saison nur gegen den 1. FC Köln die maximale Ausbeute von sechs Punkten aus den zwei Saisonspielen und gewann beide Duelle jeweils mit 2-1.

In den vier Bundesliga-Duellen zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin schossen die Berliner in jedem dieser vier Spiele je zwei Tore – gegen kein anderes Team seit dem Aufstieg trafen die Eisernen sonst in den ersten vier BL-Partien immer mindestens zweimal.

Der 1. FC Köln ist nach der 0-2-Niederlage in Dortmund seit mittlerweile drei Bundesliga-Spielen sieglos (1U 2N) und holte dabei nur einen Punkt, davor blieben die Geißböcke noch fünf Spiele ungeschlagen (2S 3U). Gegen Union Berlin könnten die Domstädter erstmals seit der Ankunft von Steffen Baumgart zwei BL-Niederlagen in Folge einstecken.

Der 1. FC Köln kassierte in den letzten drei Bundesliga-Partien neun Gegentreffer (im Schnitt 3 pro Spiel) und damit so viele wie in den vorangegangenen neun Partien im Oberhaus zusammen. Zudem könnte der Effzeh erstmals seit der Saison 1992/93 unter Jörg Berger in den ersten 11 Spielen einer BL-Saison keine einzige Weiße Weste behalten.

In Heimspielen ist der 1. FC Köln seit saisonübergreifend mittlerweile sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (4S 2U). Gegen Union Berlin könnte Steffen Baumgart zudem der erste Trainer der Geißböcke seit Friedhelm Funkel 2001/02 werden, der in seinen ersten sechs BL-Heimspielen nach Amtsantritt ungeschlagen bleiben konnte.

Union Berlin kassierte am vergangenen Spieltag beim 2-5 gegen die Bayern zum dritten Mal seit dem Aufstieg in die Bundesliga fünf Gegentore und musste dabei erstmals überhaupt im Oberhaus an der Alten Försterei fünf Gegentreffer hinnehmen.

In der Fremde könnte Union Berlin gegen den 1. FC Köln erstmals seit September bis November letzten Jahres in drei Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen bleiben. Saisonübergreifend gewannen die Eisernen aber lediglich eines der letzten zehn BL-Gastspiele (5U 4N).

Der 1. FC Köln kassierte jeden seiner 18 Gegentreffer in dieser Bundesliga-Saison von innerhalb des Strafraums. Saisonübergreifend sind es für die Geißböcke sogar 24 Gegentreffer in Folge von innerhalb des Strafraums, den letzten Gegentreffer von außerhalb kassierten sie im April dieses Jahres gegen RB Leipzig.

Union Berlins Niko Gießelmann schoss in der laufenden Bundesliga-Saison bereits drei Tore in 10 Einsätzen – in seinen ersten drei BL-Spielzeiten zusammen konnte er in 68 Einsätzen insgesamt nur einmal treffen.

Köln vs. Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Köln vs. Union heute ... live im TV DAZN 2 im LIVE-STREAM DAZN im LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 11. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Köln und Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

FC Köln vs. Union Berlin heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Die alte Liebe zu Union Berlin muss für Trainer Steffen Baumgart zumindest für 90 Minuten ruhen. "Ich mache kein Geheimnis daraus, wie ich zu dem Klub stehe. Aber ich will drei Punkte holen mit dem FC", sagte der Coach des 1. FC Köln vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen die Eisernen aus der Hauptstadt. Von 2002 bis 2004 war Baumgart Profi bei den Köpenickern.

Es ist dennoch ein besonderes Spiel für den FC-Coach: "Union verfolge ich, seitdem ich dort angefangen habe zu spielen." Trotz der 1:2-Niederlage der Unioner am Donnerstag in der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam weiß Baumgart um die Stärken der Berliner.

"Es wird ein enges Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wird. Aber unser Fußball vor 50.000 Fans soll nach vorne gehen und wir wollen uns Torchancen erspielen - auch gegen einen Gegner, der für gewöhnlich wenig zulässt", sinnierte der Kölner Trainer.





Quelle: SID



Köln vs. Union Berlin heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick