Darum zeigt / überträgt Sky 1. FC Köln - Union Berlin heute nicht live im TV und LIVE-STREAM

Zum 11. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln heute um 17.30 Uhr Union Berlin. Doch wieso sehen wir das Spiel am Sonntag nicht auf Sky?

Beide Teams können nach zehn Spieltagen bereits vier Siege auf Ihrem Konto vorweisen und sind in der Tabelle lediglich drei Punkte voneinander entfernt. Beide Teams verbindet ein weiteres Detail: Am letzten Spieltag mussten sie gegen ein Topteam ran und konnten nicht gewinnen. Union war gegen den FC Bayern lange Zeit ebenbürtig, verlor am Ende jedoch, etwas zu deutlich, mit 2:5. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart musste sich gegen den BVB mit 0:2 geschlagen geben.

Köln hat keine der letzten drei Bundesliga-Partien gewonnen, die Ambitionen sind jedoch weiter hoch und heute soll die Trendwende eingeleitet werden.

Der 1. FC Köln empfängt Union Berlin, doch das Spiel läuft nicht auf Sky. Goal kennt die Gründe dafür.

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb Bundesliga | 11. Spieltag | Begegnung FC Köln | Union Berlin Datum Sonntag, 07. November 2021 Anpfiff 17.30 Uhr