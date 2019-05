FC Chelsea: Ruben Loftus-Cheek zieht sich Achillessehnenriss zu und verpasst das Europa-League-Finale gegen Arsenal

Nach Callum Hudson-Odoi hat sich ein zweiter Chelsea-Star schwer an der Achillessehne verletzt. Ruben Loftus-Cheek verpasst damit auch das EL-Finale.

Europa-League-Finalist muss monatelang auf den englischen Nationalspieler Ruben Loftus-Cheek verzichten. Der 23-Jährige erlitt bei einem Benefizspiel in den USA einen Achillessehnenriss, nach Vereinsangaben sollte er noch am Donnerstagabend operiert werden.

Loftus-Cheek verletzte sich beim 3:0-Erfolg seines Teams gegen New Revolution in der zweiten Halbzeit.

Ruben Loftus-Cheek verpasst das EL-Endspiel gegen den

Der Mittelfeldspieler, der Chelsea im Halbfinalrückspiel der gegen in Führung schoss, verpasst damit in jedem Fall das Finale gegen den FC Arsenal am 29. Mai. Außerdem steht er der englischen Nationalmannschaft beim Finalturnier der (5. bis 9. Juni) nicht zur Verfügung.

Vor wenigen Wochen hatte sich Loftus-Cheeks Mannschaftskamerad Callum Hudson-Odoi ebenfalls einen Achillessehnenriss zugezogen, der ihn monatelang außer Gefecht setzt.