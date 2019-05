FC Bayern München: Dr. Müller-Wohlfahrt soll wohl über Hudson-Odoi-Transfer entscheiden

Bayern-Wunschspieler Hudson-Odoi ist aktuell schwer an der Achillessehne verletzt, Dr. Müller-Wohlfahrt soll wohl über einen Wechsel entscheiden.

Der ist laut eines Berichts der Bild weiterhin an Flügelspieler Callum Hudson-Odoi vom interessiert, obwohl dieser mit einer Verletzung an der Achillesferse lange ausfällt. Nun soll Bayern-Doc Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt seine Einschätzung abgeben.

Demnach haben die Bayern-Bosse den Teamarzt und Spezialisten gebeten, eine Prognose zum Heilungsverlauf des englischen Nationalspielers zu geben. Und erst, wenn Müller-Wohlfahrt sein Okay gibt, will Bayern die nächste Transfer-Offensive starten, heißt es.

Hudson-Odoi will weiterhin zum FC Bayern wechseln

Nach Informationen von Goal und SPOX strebt Hudson-Odoi weiterhin einen Wechsel nach München an, wobei er in London seinen 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Laut Bild könnte die Ablöse aufgrund der schweren Verletzung bei rund 25 Millionen Euro liegen.

Wie die Sun derweil unter der Woche berichtete, könnte der 18-Jährige bereits früher zurückkehren, als geplant. In vier bis fünf Monaten soll er womöglich wieder auf dem Platz stehen und könnte so ab September am Trainingsbetrieb teilnehmen.