Chelsea in Sorge: Callum Hudson-Odoi gegen Burnley verletzt ausgewechselt

Schlechte Nachricht für den FC Chelsea: Youngster Callum Hudson-Odoi verletzt sich gegen Burnley und muss ausgewechselt werden.

Der vom FC Bayern umworbene Callum Hudson-Odoi hat sich im Premier-League-Spiel gegen den am Montagabend verletzt.

Ohne Fremdeinwirkung zog sich der 18-jährige englische Nationalspieler eine Verletzung am rechten Fuß zu und musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Nur von zwei Betreuern gestützt konnte er den Gang in die Kabine antreten. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.

Callum Hudson-Odoi beim zuletzt Stammkraft

Nachdem Hudson-Odoi in der Hinrunde meist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen war, hatte er sich im zweiten Saisonteil in der ersten Elf von Trainer Maurizio Sarri festgespielt. In den vergangenen vier Premier-League-Spielen stand er immer in der Startelf.

Hudson-Odois Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. Bereits im Winter bemühte sich der FC Bayern um die Dienste des Linksaußen.