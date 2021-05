FC Chelsea vs. Real Madrid live: Die Champions League im LIVE-TICKER

In der Champions League kämpfen Chelsea und Real Madrid um die Finalteilnahme. Hier gibt es das ganze Halbfinal-Rückspiel kostenlos im LIVE-TICKER.

Bühne frei für den großen Showdown im Halbfinale der Champions League: Der FC Chelsea empfängt Real Madrid zum Rückspiel an der Londoner Stamford Bridge. Anpfiff der Partie ist heute um 21 Uhr.

Durch das 1:1 im Hinspiel ist die Ausganslage klar: Der Sieger des heutigen Duells zieht ins Finale der Königsklasse ein. Bei einem 1:1 geht das Spiel in die Verlängerung. Bei einem Unentschieden greift die Auswärtstorregel der UEFA.

FC Chelsea - Real Madrid | Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung CFC Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Havertz Aufstellung RMA Courtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Hazard, Benzema, Vinicius Jr. Gelbe Karten -

Vor Beginn | Zwei Trainer, zwei Geschichten: Tuchel könnte der erste Trainer werden, der in zwei aufeinander folgenden Jahren mit zwei verschiedenen Teams im CL-Finale steht. Und Zidane kann in seinem vierten Halbfinale zum vierten Mal das Finale erreichen, so viele Vorschlussrunden überstanden bislang nur Ferguson, Lippi und Ancelotti. Und die sind mindestens 13 Jahre älter als Zidane.

Vor Beginn | Da kommt Chelsea zugute, dass in einem Kader voller Offensivkünstler vor allem die Verteidigung Trumpf ist, seitdem Trainer Tuchel am Werk ist. Unter Tuchel, dessen mögliches Wiedersehen mit Ex-Team PSG im Finale gestern ja geplatzt ist, hat CFC in 23 Spielen gerade mal zehn Tore kassiert. Und davon fielen fünf gegen West Brom! Da hätten sich Gegner wie Porto, Atletico, ManCity, Liverpool oder Tottenham mal Tipps abholen sollen. Die blieben gegen die Blues nämlich allesamt torlos.

Vor Beginn | Vor dem Rückspiel fallen Prognosen nach dem 1:1 im Hinspiel schwer. Vor einer Woche gefiel Chelsea vor allem im ersten Durchgang mit einem schnellen, aggressiven und offensiven Spiel. Im zweiten Durchgang ließ es sich aber dann doch von Real einlullen. Und das ist genau das, was die Königlichen erreichen wollen. Um dann mit all ihrer Erfahrung und Cleverness, ihrer Defensivstärke, Ballsicherheit und ihrem Superstürmer Benzema vorne drin das eine oder andere Mal erfolgreich zuzustechen.

Vor Beginn | Manchester City wartet auf einen Finalpartner! Wird es nach 2008 und 2019 das dritte rein englische Endspiel? ManCity gegen Chelsea bekommen sie auf der Insel am Samstag schon in der Premier League präsentiert. Oder zieht Real Madrid ernsthaft zum vierten Mal mit Trainer Zidane ins Finale der Königsklasse ein? Das ist genau so oft wie es Real mit allen anderen Trainern in seiner ohnehin schon ruhmreichen CL-Geschichte insgesamt geschafft hat. Es ist und bleibt eine irrwitzige, unglaubliche Verbindung.

FC Chelsea vs. Real Madrid live - die Champions League im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea aus England und Real aus der spanischen Hauptstadt Madrid.

FC Chelsea vs. Real Madrid live - die Champions League im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Chelsea:

Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Havertz

Bank: Kepa, Caballero - Alonso, Abraham, Pulisic, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, James, Emerson

Bei Chelsea wandert als einziger Spieler der Hinspiel-Startelf Torschütze Pulisic auf die Bank, dafür beginnt Kai Havertz.

Real Madrid setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Hazard, Benzema, Vinicius Jr.

Bank: Lunin, Altube - Asensio, Marcelo, Valverde, Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Rodrygo, Arribas, Blanco, Gutierrez

Kapitän Sergio Ramos kommt nach Erkrankung und Verletzung zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz seit dem 3-1-Achtelfinal-Rückspielsieg gegen Atalanta am 16. März.

Der zuletzt angeschlagene Ferland Mendy kommt zu seinem ersten Pflichtspiel seit dem 0-0 in Liverpool im CL-Viertelfinal-Rückspiel.

Eden Hazard steht erstmals seit dem 2-0-Sieg bei Inter in der Gruppenphase am 25.11. in der CL in der Startelf - damals hatte er auch sein letztes CL-Tor geschossen.

FC Chelsea vs. Real Madrid live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Chelsea spielt im Europapokal zum 5. Mal gegen Real Madrid und ist bisher gegen die Madrilenen noch ungeschlagen (S2 U2). Nun empfangen die Londoner aber zum 1. Mal Madrid im heimischen Stadion.

Real Madrid hat keines seiner letzten 4 Champions-League-Auswärtsspiele bei englischen Teams gewonnen (U2 N2) und dabei insgesamt nur 2 Treffer erzielt. Den letzten Sieg auf der Insel feierte man im Oktober 2014 in der Gruppenphase in Liverpool (3-0).

Wenn Chelsea in einem Champions-League-Hinspiel in der K.o.-Runde auswärts nicht verloren hat, sind die Blues in 5 der letzten 7 Fälle weitergekommen. Allerdings ist man bei der letzten Halbfinal-Teilnahme (2013-14) an Atlético de Madrid gescheitert (0-0 in Madrid, 1-3 zuhause).

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane könnte in seinem 4. Champions-League-Halbfinale zum 4. Mal ins Endspiel einziehen. Er würde damit die Bestmarke eines Trainers für erfolgreiche Halbfinal-Teilnahmen einstellen (4 – gleichauf mit Alex Ferguson, Carlo Ancelotti und Marcello Lippi).

Chelsea könnte sein 3. Champions-League-Finale erreichen. Damit wären sie in dieser Hinsicht das dritterfolgreichste englische Team nach Manchester United und Liverpool (je 4).

Real könnte zum 17. Mal ins Endspiel des Landesmeister-Pokals/UEFA Champions League einziehen. Auch die bisher 16 Final-Teilnahmen sind schon unerreicht. Mit einem Sieg stünde Zinedine Zidane zum 4. Mal als Real-Trainer in einem Champions-League-Finale. Genauso oft erreichte Real auch ohne Zidane das Finale der Champions League (4).

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat in der Champions League nur 4 von 18 Heimspielen verloren (S12 U2). In diesen Spielen erzielten seine Teams 48 Tore – 2,7 im Schnitt pro Spiel.

Real Madrids Stürmer Karim Benzema bringt es in der Champions League auf 71 Tore und könnte mit einem weiteren Treffer Real-Legende Raúl (71) überflügeln und sich auf den 4. Platz in der ewigen Torschützenliste dieses Wettbewerbs schieben.

Chelseas Mason Mount (22 Jahre und 115 Tage) könnte der zweitjüngste englische Spieler werden, der in einem Champions-League-Halbfinale trifft. Rekordhalter ist hier Wayne Rooney, der 2007 bei seinem Treffer gegen Milan 21 Jahre und 182 Tage alt war. Letzter Engländer, der in einem Halbfinale für Chelsea getroffen hat, war Frank Lampard 2008, als er an der Stamford Bridge gegen Liverpool erfolgreich war.

Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos war in dieser Champions-League-Saison an 59 Spielsequenzen beteiligt, die mit einem Torschuss endeten; mehr als jeder andere Mittelfeldspieler und nur übertroffen von PSG-Stürmer Kylian Mbappé (60) von den noch im Wettbewerb befindlichen Klubs.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Chelsea vs. Real Madrid live - die Champions League im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Tuchels historische Final-Mission: "Das wird aufregend"

Die Chelsea-Frauen haben es vorgemacht, jetzt will auch Thomas Tuchel mit Timo Werner und Co. ins Champions-League-Finale. Doch Real Madrid um Toni Kroos hat was dagegen.

Thomas Tuchel kann es kaum erwarten. "Das wird aufregend", sagte der Teammanager über seine historische Final-Mission mit dem FC Chelsea in der Champions League gegen Rekordsieger Real Madrid. Das Frauenteam der Blues hat vorgelegt und das Endspiel der Königsklasse schon erreicht - jetzt, sagte Trainerin Emma Hayes, wäre es "fantastisch", wenn die Männer um "Top-Coach" Tuchel nachlegen könnten.

Und es wäre ein Novum: Beide Mannschaften hatte noch nie ein Klub im selben Jahr im Finale des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs. Tuchel ist wild entschlossen, es den "Ladies" im Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky und DAZN) gegen die Königlichen um Toni Kroos und Wahlhelfer Marcelo gleichzutun. "Wir sind bereit für einen großen Kampf", sagte er. Nach dem 1:1 in Madrid "werden wir eine herausragende Leistung brauchen, weil es uns Real richtig schwer machen wird".

Doch Tuchel kann Finale: Mit Paris St. Germain zog er in der vergangenen Saison ins Endspiel ein, verlor dort aber gegen den FC Bayern (0:1). Diesmal, sagte seine Kollegin Hayes, soll der Pott her - und zwar gleich zweimal. Bei Chelsea gehe es nicht darum, Finals zu erreichen, betonte sie, "sondern darum, sie zu gewinnen".

Tuchel weiß das, auch wenn der einzige Champions-League-Triumph der Blues beim Münchner "Drama dahoam" 2012 schon neun Jahre zurückliegt. "Wir sind voller Selbstvertrauen und freuen uns auf diese Spiele auf höchstem Niveau", sagte er, "davon träumen wir doch alle." An den Titel will er noch nicht denken: "Wir arbeiten hart und bleiben auf dem Boden."

Chelsea aber ist Reals Angstgegner und als einziger Klub auch nach vier Spielen noch unbesiegt gegen die Madrilenen (zwei Siege). Und Tuchel ist der einzige Coach der Welt, der auch nach fünf Duellen mit den Königlichen unbezwungen ist. Aber, so warnte Torwart Edouard Mendy, "wir haben noch nichts gewonnen und müssen bereit sein für eine Schlacht".

"Kopfzerbrechen" bereitet Tuchel die Aufstellung: Antonio Rüdiger könnte nach seiner Gesichtsverletzung mit Maske spielen, wie der Coach mitteilte. Aber soll Tuchel Kai Havertz nach dem Doppelpack gegen Fulham im Team lassen? Und wohin dann mit Timo Werner, der im Hinspiel mal wieder eine Riesenchance hatte liegen lassen?

"Wir müssen akzeptieren, dass Stürmer Chancen vergeben, auch mal große Chancen. Das ist Teil des Spiels", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz am Dienstag und fügte hinzu: "Jeder muss sich steigern und Verantwortung für das Toreschießen übernehmen. Ich bin da ziemlich entspannt und vertraue meinen Spielern, egal, wer morgen anfängt."

Zuspruch erhält der frühere Leipziger Werner von Jürgen Klinsmann. "Ich habe vollstes Vertrauen in Timo, weil er weiß, wann er wo stehen muss", sagte der einstige Bundestrainer bei ESPN: "Der Junge ist gut - und wird das beweisen. Sein Drive, Talent und Riecher sind unglaublich."

Das seit 19 Pflichtspielen ungeschlagene Real muss auf Raphael Varane und Daniel Carvajal verzichten, baut aber auf seinen genesenen Kapitän Sergio Ramos. Auch der Brasilianer Marcelo flog mit, nachdem er seine Verpflichtungen als Wahlhelfer in Madrid erfüllt hatte. "Wir werden leiden müssen", sagte Trainer Zinedine Zidane, "aber noch sind wir am Leben."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen des FC Chelsea und Real Madrid:

CFC: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Kante, Jorginho - Azpilicueta, Pulisic, Mount, Chilwell - Havertz

Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Kante, Jorginho - Azpilicueta, Pulisic, Mount, Chilwell - Havertz RMA: Courtois - Valverde, Ramos, Militao, Nacho - Casemiro, Kroos, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius

FC Chelsea vs. Real Madrid live - die Champions League im LIVE-TICKER: Das CL-Halbfinale im Überblick