FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und mehr - die Übertragung der Champions League

Der FC Chelsea empfängt Real Madrid zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League. Hier gibt es die Infos zum Spiel.

FC Chelsea gegen Real Madrid, Teil II: Im Halbfinale der Champions League kommt es zum Rückspiel der beiden Topklubs. Anstoß ist heute um 21.00 Uhr.

In einem engen, aber eher ereignisarmen Hinspiel trennten sich beide Teams in Madrid 1:1. Vor dem Rückspiel ist damit mehr oder weniger alles offen, wenngleich Chelsea den Vorteil hat, zu Beginn des Spiels virtuell im Finale zu stehen. Real muss auf jeden Fall ein Tor schießen, ansonsten ist der Traum vom 14. Titel in Europas Königsklasse vorerst ausgeträumt.

Für Chelsea wäre der Einzug ins Finale ein echter Coup, mit dem noch vor wenigen Monaten niemand gerechnet hätte. Doch nach der Entlassung von Frank Lampard und der Inthronisierung Thomas Tuchels hat sich bei Chelsea einiges getan. Die Blues sind eines der heißesten Teams in Europa, allerdings fehlt ihnen im Vergleich zu Real ein gutes Stück Erfahrung. In engen Momenten kann diese den Ausschlag geben.

Chelsea oder Real: Wer zieht ins Finale der Champions League ein? Goal hat die Infos zum Spiel.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Chelsea vs. Real Madrid WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Rückspiel ORT Stamford Bridge | London ANSTOSS 21.00 Uhr MESZ (im LIVE-TICKER) SCHIEDSRICHTER Daniele Orsato (Italien) HINSPIEL 27. April 2021 | Real Madrid vs. FC Chelsea 1:1 (1:1)

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ein echter Leckerbissen wartet da am heutigen Abend. Wer würde das Spiel nicht gerne sehen? Wir liefern die Infos zur Übertragung im TV und via LIVE-STREAM.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: So wird die Champions League übertragen

Auf diese Wochen haben die Fußballfans in Deutschland gewartet. Nicht nur gehen sämtliche Wettbewerbe allmählich in ihre entscheidende Phase, zudem hat in der Champions League auch das Wirrwarr der Übertragungen ein Ende. Denn bis einschließlich des Viertelfinals teilten sich Sky und DAZN die Spiele untereinander auf.

Doch mit dem Halbfinale hat das ein Ende. Denn sowohl Sky als auch DAZN zeigen alle vier Halbfinalspiele sowie das Finale live. Freie Auswahl also für die Fans! Werfen wir also einen Blick auf die Übertragungen.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Die Übertragung im TV bei Sky und DAZN

Beide Sender zeigen das heutige Spiel live, doch in welcher Besetzung und in welchem Umfang? Darauf wollen wir nun blicken.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: So überträgt Sky

Sky beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20.00 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Diese ist sowohl im Free-TV auf Sky Sport News als auch auf Sky Sport 1 und in besonders hoher Qualität auf Sky Sport UHD zu sehen. Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus führen durch die Sendung, begleitet von Taktikexperte Erik Meijer. Das Spiel selbst läuft dann auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, Kommentator ist Wolff Fuss.

Für Sky ist die heutige Partie auf absehbare Zeit das vorletzte Champions-League-Spiel, das der Sender überträgt. Ab der kommenden Saison hält Sky keine Übertragungsrechte mehr an der Champions League, diese liegen dann bei DAZN und Amazon. Das letzte Spiel für Sky ist dann das Finale am 29. Mai in Istanbul.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: So überträgt DAZN

Nicht ganz so ausführlich - zumindest zeitlich - wie bei Sky ist die Vorberichterstattung bei DAZN. Diese beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr. Daniel Herzog und Ralph Gunesch stimmen auf das Spiel ein, Kommentator gemeinsam mit Gunesch ist Lukas Schönmüller.

Obwohl DAZN ein Streamingdienst ist, könnt Ihr die Inhalte bequem auf Euren Fernseher holen. Dafür könnt Ihr entweder die Smart-TV-App nutzen oder ihr verwendet einen TV-Stick wie Amazon Fire TV oder Google Chromecast. Auch über die Konsole könnt Ihr DAZN auf Euren Fernseher holen.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: Das kosten Sky und DAZN

Im Free-TV ist die Champions League weiterhin nicht zu verfolgen. Ihr müsst Euch also entscheiden, ob Ihr lieber Sky oder DAZN abonnieren wollt - wenn Ihr es nicht ohnehin schon abonniert habt. Wir blicken auf die Preise der beiden Anbieter.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: Das kostet Sky

Um die Champions League bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr das Sport-Paket. Dieses umfasst neben der europäischen Fußball-Königsklasse auch den DFB-Pokal und die Premier League, zudem habt Ihr Zugriff auf die Formel 1, Tennis, Golf und Handball. Das Sport-Paket kostet für Neukunden derzeit 17,50 Euro im Monat.

Wenn Ihr zudem auch die Bundesliga sehen wollt, benötigt Ihr zusätzlich das Bundesliga-Paket. Das Sport-Paket und das Bundesliga-Paket gibt es bei Sky auch als Kombination. Dieses Kombi-Paket ist für Neukunden derzeit für 30 Euro monatlich zu haben.

Alle Infos zu den Sportangeboten von Sky gibt es hier.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: Das kostet DAZN

Unterschiedliche Pakete gibt es bei DAZN nicht, Ihr müsst Euch nur entscheiden, ob Ihr lieber monatlich oder jährlich zahlt. Aber Moment! Wer noch kein DAZN-Kunde ist, der kann die Champions League und sogar das Finale in mehr als drei Wochen kostenlos sehen!

Denn der erste Monat bei DAZN nach Neuanmeldung ist stets gratis. Das heißt, wenn Ihr Euch heute anmeldet, genießt Ihr bis Anfang Juni alle Highlights des Sportangebots von DAZN völlig ohne Kosten. Und in diesem Monat wird es heiß. Champions League, Europa League, die finale Phase der europäischen Ligen und Pokalwettbewerbe, die Relegation in der Bundesliga - und das ist nur das Fußballangebot!

Denn abseits des runden Leders gibt es so viel, was DAZN noch anbietet. Darts, Tennis, Rugby, Boxen, die Motorrad-WM und noch mehr. Ihr habt Bock? Worauf wartet Ihr dann noch?

Wenn Ihr nach dem Gratismonat dabei bleiben wollt, dann zahlt Ihr entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro für das Jahresabo.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go, Sky Ticket und DAZN

Für alle, die heute Abend unterwegs sind oder das Spiel im Second Screen sehen wollen, gibt es jetzt die Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Ihr habt bereits Sky? Dann kennt Ihr auch sicherlich Sky Go. Der Service ist in jedem Vertrag ohne Zusatzkosten enthalten und erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Da Sky-Kunden bereits eine Smartcard für das lineare Fernsehen besitzen, gibt es Sky Go nicht als App für Smart-TVs oder dergleichen, sondern ausschließlich für Smartphone, Tablet und Computer.

Alle Infos zur Sky-Go-App findet Ihr unter diesem Link.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Flexibel und ohne Vertragsbindung könnt Ihr das Sky-Programm über Sky Ticket sehen. Dort wählt Ihr aus verschiedenen Tickets genau das aus, was Ihr benötigt - und bindet Euch nur so lange, wie Ihr es wollt.

Um die Champions League live sehen zu können, benötigt Ihr ein Supersport-Ticket. Dieses verschafft Euch Zugang zu allen Sport-Inhalten von Sky, inklusive Bundesliga.

Ticket Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (automatische Verlängerung) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Jahresbetrag sofort fällig)

Empfangbar ist Sky Ticket auf verschiedenen Geräten. Smart-TV, TV-Stick, Konsole - kaum ein Gerät hat Sky Ticket nicht in seinem App-Store. Zudem gibt es Sky Ticket natürlich auch für Smartphone, Tablet und Computer.

Alle Infos zu Sky Ticket gibt es auch hier.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Auch DAZN kann problemlos von unterwegs aus genutzt werden, ganz egal, ob Smartphone, Tablet oder Computer. Eine Übersicht aller Geräte, die DAZN unterstützen, findet Ihr hier.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine wichtige Szene des heutigen Kracherspiels verpasst Ihr im LIVE-TICKER von Goal. Ganz gleich, ob Tor, Elfmeter, Platzverweis oder was sonst so an der Stamford Bridge passiert - im LIVE-TICKER erfahrt Ihr es zuerst.

FC Chelsea vs. Real Madrid heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekannt gegeben worden sind, bekommt Ihr sie hier nachgereicht.