FC Chelsea will Jules Kounde vom FC Sevilla unbedingt verpflichten

Der FC Chelsea will nach Informationen von GOAL und SPOX Innenverteidiger Jules Kounde vom FC Sevilla so schnell wie möglich verpflichten, sobald der Verkauf des Klubs an den US-Milliardär Todd Boehly abgeschlossen ist und die Blues wieder Transfers durchführen dürfen.

Kounde war schon im vergangenen Sommer Wunschspieler der Londoner, das bestätigte Trainer Thomas Tuchel nach dem Scheitern der Verpflichtung zu Beginn der Saison.

Sevilla nicht in der besten Verhandlungsposition

Chelsea wird mit Antonio Rüdiger (wechselt zu Real Madrid) und Andreas Christensen (Wechsel zu Barca) im Sommer zwei Innenverteidiger ablösefrei verlieren, auch ein Verbleib von Cesar Azpilicueta, an dem Barca ebenfalls interessiert ist, ist weiter ungewiss. Ersatz für die Abwehr, jetzt in Person von Kounde, hat also höchste Priorität bei den Londonern.

Der 23-jährige Franzose darf Sevilla bei einem passenden Angebot verlassen, die Spanier fordern allerdings knapp 70 Millionen Euro. Chelsea könnte im Ablösepoker allerdings zugutekommen, dass die Andalusier bis zum 30. Juni 45 Millionen Euro an Einnahmen in den Büchern stehen haben müssen.