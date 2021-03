FC Bayern München zu Gast bei Werder Bremen: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München ist am heutigen Samstag bei Werder Bremen gefordert. Wir haben die Bundesligapartie für Euch im LIVE-TICKER.

Bundesliga, 25. Spieltag: Tabellenführer FC Bayern München kann im Duell gegen Werder Bremen heute vorlegen, denn Verfolger RB Leipzig ist erst am morgigen Sonntag gefordert.

Können die Mannen von Cheftrainer Hansi Flick den Vorsprung vor den Sachsen ausbauen?

Neuer - Pavard , Boateng , Hernandez , Davies - Kimmich , Goretzka , Gnabry , Müller , Coman - Lewandowski

Goal liefert euch das Traditionsduell zwischen den Grün-Weißen und dem deutschen Rekordmeister hier im LIVE-TICKER.

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist Manuel Gräfe, seine Assistenten an den Seitenlinien sind Guido Kleve und Markus Sinn. Vierter Offizieller ist Arne Aarnink, an den Video-Monitoren sitzt Benjamin Brand.

vor Beginn | Die Bremer sind allerdings trotz einer zwischenzeitlichen 0:4-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim gut drauf, es ist für den SVW die einzige Niederlage seit Beginn der Rückrunde. Dadurch stehen die heutigen Gastgeber elf Punkte vor dem Relegationsrang und sind damit sogar näher an den europäischen Plätzen als an der Abstiegszone. Florian Kohfeldt sieht aber trotz der guten Formkurve Verbesserungsbedarf: "Wir haben gegen die unteren Mannschaften solide gepunktet, aber gegen die Top-Teams keine gute Bilanz. Da wollen wir in den kommenden Wochen deutlich mehr punkten."

vor Beginn | Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten beträgt allerdings weiter nur zwei Punkte, Hansi Flick legte vor dem Spiel den Fokus aber auf die eigene Leistung: "Wir müssen uns um uns kümmern und nicht nach Leipzig schauen. Ich erwarte genau diese Mentalität, Einstellung und Klarheit aus dem Dortmund-Spiel auch gegen Bremen."

vor Beginn | Nach dem Unentschieden gegen Arminia Bielefeld und der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt haben sich die Münchner wieder gefangen, siegten in der Champions League überzeugend gegen Lazio und hielten mit Siegen gegen den 1. FC Köln und Borussia Dortmund die Konkurrenz in der Liga auf Distanz. Aber: Gegen Dortmund lagen die Münchner zwischenzeitlich 0:2 zurück, erst dank einer starken Individualleistung von Robert Lewandowski konnten sich die Bayern wieder zurück an die Tabellenspitze spielen und Leipzig auf Distanz halten.

vor Beginn | Florian Kohfeldt stellt damit im Vergleich zum 2:0 gegen Arminia Bielefeld auf vier Positionen um: Friedl und Veljkovic werden in der Innenverteidigung durch Groß und Moisander ersetzt, im Mittelfeldzentrum startet Möhwald für Bittencourt. Außerdem beackert Augustinsson die linke Außenbahn für Agu.

vor Beginn | Die Bremer beginnen folgendermaßen: Pavlenka - Groß, Toprak, Moisander - Gebre Selassie, Eggestein, Möhwald, Augustinsson - Schmid, Rashica - Sargent.

vor Beginn | Hansi Flick tauscht damit im Vergleich zum 4:2 gegen den BVB auf drei Positionen: Alaba wird in der Innenverteidigung durch Hernandez ersetzt, auf der Rechtsverteidiger-Position beginnt Pavard für Süle. Außerdem startet Gnabry im rechten Mittelfeld für Sane.

vor Beginn | Die Startformationen sind da, die Bayern gehen es folgendermaßen an: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

vor Beginn | Beim 1:1 im Hinspiel stolperten die Bayern von Hansi Flick gegen die abstiegsgefährdeten Bremer, nach einem Sieg gegen Arminia Bielefeld unter der Woche wollen die heutigen Gastgeber nun einen weiteren Schritt im Abstiegskampf machen. Gelingt die erneute Überraschung gegen den Rekordmeister?

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 25. Spieltages zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München.

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie

Das Rekord-Duell: Der FC Bayern trifft zum 110. Mal in der Bundesliga auf Werder Bremen, keine andere Partie gab es im deutschen Oberhaus so oft.

Die Bayern sind seit 28 Pflichtspielen gegen Bremen ungeschlagen (24 Siege, 4 Remis, dabei 85:18 Tore). Nach zuvor 22 Siegen in Folge – der mit Abstand längsten Siegesserie in einem Duell im deutschen Profifußball seit BL-Gründung 1963 – erspielte sich Werder zuletzt ein 1:1 in München.

Werder Bremen verlor die vergangenen 12 Pflichtspiele zu Hause gegen den FC Bayern allesamt – im deutschen Profifußball hatte kein anderes Team jemals zuvor so eine lange Niederlagenserie zu Hause gegen einen Gegner.

Klare Vorzeichen: Seit Beginn der Vorsaison schoss Werder Bremen zu Hause nur 26 Bundesliga-Tore, Tiefstwert aller Teams, die seitdem durchgehend in der Bundesliga spielten. Die Bayern hingegen erzielten seitdem 72 Auswärtstore, Ligabestwert.

Werder Bremen ist seit 4 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (2 Siege, 2 Remis) – das war zuvor letztmals von Dezember 2018 bis Mai 2019 gelungen (damals sogar 10 Heimspiele in Serie). Überhaupt holte der SVW in dieser Saison schon mehr BL-Heimsiege (3) als in der kompletten Vorsaison (2).

Der FC Bayern München holte in dieser Bundesligasaison bereits 22 Punkte nach Rückstand, Ligahöchstwert vor Frankfurt (16). Nur 2-mal holten die Bayern in ihrer BL-Historie innerhalb einer kompletten Saison mehr Punkte nach Rückstand: 1973/74 und 2005/06 waren es jeweils 23 Zähler.

Der FC Bayern München kassierte bereits 34 Gegentore nach 24 Bundesliga-Spielen – so viele waren es für die Bayern zu diesem Zeitpunkt letztmals 1991/92 (damals sogar 36). Damit kassierten die Bayern jetzt schon mehr Gegentore als in der kompletten Vorsaison (32).

Kein anderer Spieler erzielte in der Bundesliga-Historie nach 24 Spieltagen so viele Tore wie Bayerns Robert Lewandowski in dieser Saison (31). 37 Torbeteiligungen toppte seit detaillierter Datenerfassung innerhalb einer kompletten BL-Saison nur der Pole selbst in der Vorsaison (38).

Neuer Bundesliga-Rekord? Bayerns Manuel Neuer gewann 20 seiner 25 Bundesliga-Spiele gegen Werder Bremen (3 Remis, 2 Niederlagen) – in der BL-Historie feierte noch kein Spieler mehr Siege gegen einen Gegner.

Gegen kein anderes Team sammelte Bayerns Thomas Müller in der Bundesliga so viele Torbeteiligungen wie gegen Werder Bremen (24, 10 Tore und 14 Assists). Seit detaillierter Datenerfassung sammelte kein anderer Spieler gegen einen Gegner so viele Torvorlagen im Oberhaus wie Müller gegen den SVW (14).

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Werder gegen Bayern: Ein wahrliches Traditionsduell in der Bundesliga. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Spiel

Mehr Angstgegner geht nicht: Werder Bremen hat gegen Bayern München die letzten elf Heimspiele verloren und wartet seit fast 13 Jahren auf einen Sieg gegen den deutschen Rekordmeister.

Hamburg/Bremen (SID) Am 20. September 2008 war es eine Überraschung, fast 13 Jahre später wäre es eine Sensation: Mit 5:2 gewann Werder Bremen in der Allianz-Arena gegen Bayern München, ein Resultat wie aus einer prähistorischen Fußball-Steinzeit. Seither besiegten die Hanseaten den deutschen Rekordmeister nicht mehr - bei 28 Versuchen.

Bei den Bayern saß noch Jürgen Klinsmann auf der Trainerbank, bei den Norddeutschen Thomas Schaaf. Seit 2018 als Technischer Direktor für den SV Werder im Einsatz, war dieser Triumph einer der Höhepunkte seiner 14 Jahre als Chefcoach bei den Grün-Weißen.

"Es war ein großartiges Spiel, und es gab weitere tolle Duelle. Aber später haben wir dann auch oft etwas auf die Nase bekommen", sagte der 59-Jährige rückblickend im Sky-Interview. Besonders die Partien im Weserstadion waren mehr oder minder desaströs. Sollte der Tabellenführer auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Oberhand behalten, wäre die zwölfte Heimniederlage der Grün-Weißen hintereinander perfekt.

Eine Serie, die Hansi Flick aber nicht leichtsinnig werden lässt. "Wir müssen von der ersten Minute an da sein, unser Spiel durchdrücken und mit dem Ball gute Lösungen haben", sagte der Bayern-Trainer. Werder spiele aus einer kompakten Defensive heraus, "und der Erfolg gibt Florian Kohfeldt recht."

Der Werder-Coach will sich aber gegen den hohen Favoriten nicht verstecken. "Wenn man mit Ball mutig ist und für Entlastung sorgt, kann man standhalten", sagte der 38-Jährige nach dem Abschlusstraining.

Für Schaaf hat sich die Herangehensweise an Partien gegen den FC Bayern seit Jahrzehnten kaum verändert: "Man muss immer selbstbewusst sein und darf den Bayern keinen Raum geben." Doch entscheidend, so Schaaf weiter, seien die Taten. "Nur vorher etwas herausblasen reicht nicht", sagte der Doublegewinner von 2004.

0:5 lag der FC Bayern seinerzeit bereits zurück, ehe der heutige Bremer Co-Trainer Tim Borowski zweimal für die Gastgeber traf. Nur ein einziges Mal schoss der Mittelfeldspieler für die Münchner zwei Tore in einer Begegnung, nach nur einjährigem Gastspiel kehrte er an die Weser zurück.

Der heutige Bremer Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hingegen trug an diesem Nachmittag das Siegertrikot und die Kapitänsbinde. Seither, so der 45-Jährige sei aber vieles anders geworden: "Die sportliche Situation hat sich schon deutlich verändert. Damals waren wir am Bayern-Level näher dran, aber es bringt nichts, über alte Zeiten zu sprechen."

