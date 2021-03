Werder Bremen vs. Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Werder Bremen empfängt am 25. Spieltag Rekordmeister Bayern München. Goal erklärt Euch, wer das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Am 25. Bundesliga-Spieltag ist der FC Bayern bei Lieblingsgegner Werder Bremen zu Gast. Anstoß im Wohninvest Weserstadion ist heute um 15.30 Uhr.

Werder Bremen feierte unter der Woche beim 2:0 im Nachholspiel bei Arminia Bielefeld einen wichtigen Dreier und erwartet nun Rekordmeister Bayern München, der am 24. Spieltag das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund nach 0:2-Rückstand noch 4:2 gewann und Moral bewies.

In der Hinrunde holten die Hanseaten ein überraschendes 1:1-Remis in München und beendeten damit die schwarze Serie von 22 Pflichtspielniederlagen am Stück gegen die Bayern. Der letzte Sieg in diesem Duell scheint wie aus einer anderen Zeit: Während des Oktoberfestes 2008 triumphierte Werder mit 5:2 in der Allianz Arena.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel Werder Bremen gegen den FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir circa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Werder Bremen gegen FC Bayern München heute live im TV: So wird die Bundesliga übertragen

Die Zeiten, in denen dieser Bundesliga-Klassiker live im Free-TV übertragen wurde, sind leider vorbei. Die Übertragungsrechte liegen momentan bei Pay-TV-Sender Sky und beim Streamingdienst DAZN . Samstags besitzt Sky alle Live-Rechte und zeigt neben den Nachmittagsspielen (Einzelspiel oder Konferenz) auch das Top-Spiel live.

Um 14 Uhr startet bei Sky bereits der Fußballtag mit der Vorberichterstattung mit Esther Sedlacek und Experte Didi Hamann auf Sky Bundesliga 1 , ab 15.30 Uhr rollt hier auch der Ball in der Konferenz mit Kommentator Frank Buschmann . Das Einzelspiel seht ihr auf Sky Bundesliga 2 und wird kommentiert von Marcus Lindemann . Für Fans gestochen scharfer Bilder läuft die Partie außerdem in UHD/HDR. Um dabei sein zu können, braucht Ihr ein Abo beim Pay-TV-Kanal.

Doch Sky hält noch zwei weitere Optionen für Euch bereit: Sky Go und das Sky Ticket .

Werder Bremen gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Go sehen: So geht's

Als Sky-Kunde habt Ihr automatisch Zugriff auf das Streamingangebot Sky Go und müsst Euch nach dem Download nur noch auf der Plattform einloggen!

Hier erfahrt Ihr alles über Installation und die verschiedenen Anwendungen .

Werder Bremen gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Falls Ihr kein Sky-Abo abschließen und euch nicht binden wollt, empfehlen wir Euch das Sky Ticket .

Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Ab 9,99 Euro im Monat könnt Ihr mit Spielen in der Konferenz starten und jederzeit kündigen .

Werder Bremen vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights der Bundesliga auf DAZN

Falls Ihr nur die Höhepunkte in einer Zusammenfassung sehen wollt oder aus anderen Gründen nicht live dabei sein könnt, ist DAZN Eure Adresse. Alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bietet der Streamingdienst bereits 40 Minuten nach Abpfiff an.

Außerdem zeigt DAZN ausgewählte Partien der UEFA Champions League , jede Menge Fußball aus den europäischen Top-Ligen und diverse andere Sportarten.

Das Abo gibt es im ersten Monat kostenlos! Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Werder Bremen empfängt den FC Bayern München: Den Klassiker heute im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr seid nicht zu Hause und habt nicht die Möglichkeit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Dann bleibt Ihr mit Goal trotzdem auf dem Laufenden!

Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER !

Werder Bremen vs. FC Bayern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Bundesliga

Aufstellung Werder Bremen:

Pavlenka - Groß , Toprak , Moisander - Gebre Selassie , M. Eggestein , Möhwald , Augustinsson , Rashica , Schmid - Sargent

Aufstellung FC Bayern:

Neuer - Pavard , Boateng , Hernandez , Davies - Kimmich , Goretzka , Gnabry , Müller , Coman - Lewandowski