FC Bayern: Warum Mathys Tel mit bandagierter Hand aufläuft

Schon in jungen Jahren hat Mathys Tel, Talent des FC Bayern, seinen eigenen Torjubel. Auffällig: Seine Handbandage. Warum hat Tel sie immer um?

Egal ob der "Siuuuu"-Jubel von Cristiano Ronaldo, das Arme-Kreuzen von Kylian Mbappé oder der Yoga-Torjubel von Erling Haaland. Die größten und bekanntesten Fußballer auf diesem Planeten haben ihre ganz eigenen Arten und Weisen ihre Treffer zu zelebrieren.

Dazu gehört auch Mathys Tel, der im Sommer 2022 im Alter von 17 Jahren für 25 Millionen Euro von Stade Rennais zum FC Bayern München wechselte. Das Offensiv-Talent bejubelt seine Tore ebenfalls ganz individuell: Der Zeigefinger der rechten Hand wandert ans Ohr, die linke Hand verdeckt den Mund. An der rechten Hand fällt vielen Fans zumeist die Handbandage des Franzosen auf.

Sorgen müssen sich Fans aber nicht machen: Die Bandage liegt keiner Verletzung zu Grunde. Doch warum trägt Tel sie bei jedem Spiel?

Getty Images

Mathys Tel: Bandage seit der U13

Im Vergleich zum französischen Superstar Karim Benzema, der seine Handbandage erst im Laufe seiner Karriere aufgrund einer Fingerverletzung anfing zu tragen, startete die Geschichte von Tels Handbandage schon in der Jugend: "Ich hatte die Bandage schon als Kind in der U13 in Aubervilliers", erzählt der Stürmer im Interview mit GOAL und SPOX. Tel spielte von 2017 bis 2019 in der Jugend von AS Jeunesse Aubervilliers. Über den Montrouge FC 92 ging es für ihn weiter zu Stade Rennais.

Der Stürmer des FC Bayern München gehört zu den aufstrebendsten Talenten im Weltfußball und sicherte sich somit neben Spielern wie Gavi oder Youssoufa Moukoko einen Platz in der NXGN Nine 2023.

Getty

Mathys Tel über seine Bandage: "Etwas sehr Bedeutsames"

Die Bandage hat bei Tel einen besonderen Platz im Herzen: "Sie ist etwas sehr Bedeutsames. Sie erinnert mich daran, wo ich herkomme und hat mir eine gewisse Stärke verliehen." Gleichzeitig könnte sie eine Art Markenzeichen für das Talent werden, denn: "Ich trage sie immer bei mir und ich glaube, dass ich das immer tun werde."

In der Zukunft wird Tel sicherlich noch deutlich mehr Spielpraxis als zuletzt beim FC Bayern bekommen. Seinen eigenen Torjubel hat das Juwel schließlich schon und eine Sache wird wohl immer dabei sein: Die Handbandage.