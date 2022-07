FC Bayern München gibt Transfer von Mathys Tel bekannt

Mathys Tel ist der fünfte Neuzugang des FC Bayern München. Für den Stürmer greift der Rekordmeister tief ins Portemonnaie.

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Angreifer Mathys Tel bekanntgegeben. Der 17 Jahre alte Stürmer kommt von Stade Rennes an die Isar. Das gaben beide Klubs am Dienstag offiziell bekannt.

"Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer. Mit der U17 Frankreichs ist er in diesem Jahr Europameister geworden, als Kapitän der Mannschaft", freute sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen. Darauf sind wir stolz, denn es gab viele Clubs, die ihn verpflichten wollten."

Auch der Spieler selbst schwärmte: "Der FC Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt. Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung und werde für diesen Club alles geben. Die Gespräche mit Hasan Salihamidzic und den Verantwortlichen des FC Bayern haben mich sehr beeindruckt und mir schnell bewusstgemacht, dass ich unbedingt nach München möchte."

Bayern greift für Tel tief in die Tasche

Zuvor hatte sich der deutsche Rekordmeister mit Rennes auf den Wechsel Tels geeinigt. Der Franzose wird für eine Ablösesumme in Höhe von knapp unter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen zum FCB wechseln.

Das Offensivtalent ist nach Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt der fünfte Neuzugang des FC Bayern in diesem Sommer. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Tel wird mit der 39 auf dem Rücken auflaufen.