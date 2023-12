FC Bayern vs. VfB Stuttgart: TV und LIVE-STREAM - wer überträgt die Bundesliga heute?

Der FC Bayern München bekommt es heute mit dem VfB Stuttgart zu tun. Wer überträgt die Bundesliga im TV und Live-Stream?

Der 15. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 steht an. Unter anderem empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart.

Ausgetragen wird die Partie am heutigen Sonntag, 17. Dezember 2023, in der Münchner Allianz Arena. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr.

Spiel FC Bayern München - VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 15. Spieltag Datum Sonntag, 17. Dezember 2023 (heute) Uhrzeit 19.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

FC Bayern München: News

Elf Meisterschaften holte der FC Bayern München in Folge, nun peilt der FCB den zwölften Titel in Serie an. Härtester Widersacher ist in dieser Saison die Mannschaft von Bayer Leverkusen.

Während bei B04 Neuzugang Victor Boniface abliefert, ist es in München Top-Transfer Harry Kane. Der Engländer hat sich hervorragend akklimatisiert und befindet sich auf dem besten Weg, den Torrekord von Robert Lewandowski einzustellen.

VfB Stuttgart: News

Aber nicht nur Leverkusen und der FC Bayern wissen einen Top-Stürmer in den eigenen Reihen, das gilt auch für den VfB Stuttgart. Serhou Guirassy spielt bislang eine bockstarke Saison und liegt ebenfalls aussichtsreich im Rennen um die Torjägerkanone.

Allgemein weiß das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zu gefallen. FCB-Leihgabe Alexander Nübel überzeugt ebenso wie Angelo Stiller und Chris Führich, der im Oktober sein Nationalmannschafts-Debüt feierte.

FC Bayern gegen Stuttgart heute live im TV und Stream: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 158 Siege FC Bayern 92 Unentschieden 29 Siege VfB Stuttgart 37 Letztes Spiel VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2, 23. Spieltag 2022/23

