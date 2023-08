FC Bayern: Gespräche wegen Trevo Chalobah nehmen wohl Fahrt auf - Deadline von Inter Mailand bei Benjamin Pavard?

Inter macht wohl Druck im Pavard-Poker und Bayern intensiviert offenbar das Werben um einen ehemaligen englischen Junioren-Nationalspieler.

WAS IST PASSIERT? Wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode zeichnet sich beim FC Bayern Klarheit in Sachen Abwehrpuzzle ab.

Laut der Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio hat Inter Mailand den FCB-Verantwortlichen eine Deadline für einen möglichen Wechsel von Benjamin Pavard (27) gesetzt. Demnach wollen die Nerazzurri bis um 15 Uhr am Dienstagnachmittag (29. August) wissen, ob ein Deal zustande kommt. Andernfalls werde man sich nach Alternativen umsehen.

Parallel melden Fabrizio Romano und Sky, dass die Bayern mit dem FC Chelsea wegen eines Transfers von Trevoh Chalobah in Gesprächen stecken. Der Engländer wäre der von Thomas Tuchel geforderte Pavard-Ersatz.

WAS WURDE GESAGT? Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen äußerte sich am Montagmittag "recht zuversichtlich, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster abschließen können". Damit meinte er einen Abgang Pavards. Der ehemalige Stuttgarter hat sich mit Inter bereits auf einen Transfer verständigt, auch die Vereine sollen sich im Grunde geeinigt haben. 30 Millionen Euro plus Boni soll Pavard, dessen Vertrag 2024 ausläuft, kosten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Knackpunkt ist allerdings der Ersatz. FCB-Coach Tuchel fordert einen neuen Abwehrspieler, sollte Pavard gehen. Das betonte er in den letzten Tagen mehrfach. So auch am Montag: "Sein Wunsch ist hinterlegt, aber er ist unser Spieler. Der FC Bayern geht vor."

Der neue Mann für die Abwehr könnte nun ein alter Bekannter Tuchels werden. Trevoh Chalobah, um den es vor einigen Tagen bereits Bayern-Gerüchte gab, soll der Auserkorene sein. Laut Fabrizio Romano hat es eine offizielle Kontaktaufnahme des FCB gegeben, die Gespräche sollen nun laufen. Chelsea strebt dabei aber keine Leihe an, sondern will den 24-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, lieber verkaufen.

Chalobah selbst möchte gemäß Sky gerne nach München wechseln, allerdings seien in Bayerns Transferkomitee nicht alle Mitglieder von dem einstigen U19-Europameister überzeugt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Chalobah steht seit 2007 bei Chelsea unter Vertrag. Hinter ihm liegen mehrere Leihen. So spielte er bereits für Ipswich Town, Huddersfield Town und den FC Lorient. Seit 2021 ist er Teil von Chelseas Profikader und gewann mit den Blues unter anderem die Klub-WM.