FC Bayern: Chelsea-Star Trevoh Chalobah kann sich offenbar Wechsel zum FCB vorstellen

Der FC Bayern sucht nach einem Ersatz für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard. Ein Chelsea-Star kann sich wohl einen Wechsel vorstellen.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach Verstärkung für die Verteidigung soll der FC Bayern in London fündig geworden sein und konkretes Interesse an Chelseas Trevoh Chalobah angemeldet haben. Wie Sky berichtet, könne sich der 24-Jährige einen Wechsel nach München gut vorstellen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern sucht nach einem vielseitigen Verteidiger, da Benjamin Pavard den Verein verlassen will. Der Franzose ist sich offenbar bereits mit Inter Mailand einig, der deutsche Rekordmeister will Pavard aber wohl erst ziehen lassen, wenn man einen Nachfolger gefunden hat.

WIE GEHT ES WEITER? Dieser Nachfolger könnte offenbar Chalobah von den Blues sein. Der Haken: Der FCB möchte den Engländer per Leihe an die Säbener Straße lotzen, der FC Chelsea präferiere jedoch einen festen Verkauf.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Engländer stand in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen für Chelsea auf dem Feld, eine Torbeteiligung gelang dem ehemaligen U21-Nationalspieler nicht.