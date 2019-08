Coutinho zum FC Bayern? FC Barcelona bestätigt Interesse aus München

Zwischen den Bayern und Coutinho wird es heißer. Der FC Barcelona bestätigt ein Interesse der Münchner an dem brasilianischen Nationalspieler.

Der hat das Interesse des an Mittelfeldspieler Philippe Coutinho bestätigt. "Es gibt Interesse vonseiten der Bayern, aber keine Einigung", sagte ein Sprecher des spanischen Meisters am Dienstag zu Goal und SPOX . Auf die Nachfrage, wie weit fortgeschritten die Verhandlungen seien, meinte er: "Mehr gibt es aktuell nicht zu sagen."

Laut Mundo Deportivo sollen Coutinho und Barca das erste Angebot des deutschen Rekordmeisters - ein zweijähriges Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption - abgelehnt haben. Auf Anfrage von Goal und SPOX wollten die Münchner bislang keine Stellungnahme zu den Spekulationen um den 27 Jahre alten Brasilianer abgeben.

Wie das Mundo Deportivo berichtet hatte, wollen die Bayern Coutinho für zwei Jahre auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption verpflichten - genau wie vor zwei Jahren James Rodriguez. Sowohl Barca als auch Coutinho selbst seien jedoch nicht bereit gewesen, dem Angebot der Münchner zuzustimmen.

Bis zum Transferschluss habe der FC Bayern aber noch Zeit, seine Offerte aufzubessern. Im ersten Angebot war wohl keine Leihgebühr für den Brasilianer inbegriffen, sondern lediglich die Übernahme des Gehalts des 27 Jahre alten Offensivallrounders (angeblich elf Millionen Euro).

Philippe Coutinho möglicher Tauschpartner für Neymar

Wie die Sport Bild berichtet, habe Coutinhos Berater Kia Joorabchian seinen Klienten jedoch nicht nur den Bayern, sondern auch weiteren Top-Klubs angeboten. Zuletzt stand ein möglicher Wechsel in die Premier League zu oder im Raum.

Coutinho gilt jedoch auch weiterhin als Trumpf in Barcas Werben um Neymar. Laut Le Parisien haben die Blaugrana ein mündliches Angebot für Neymar abgegeben, das Coutinho als Tauschpartner plus 60 bis 80 Millionen Euro beinhalten soll. Nach Informationen von Goal und SPOX treffen sich am Dienstag Delegierte von Barca und PSG zu Vertragsgesprächen in Paris.