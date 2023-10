Florian Wirtz reagiert auf Bayern-Gerüchte

Florian Wirtz hat auf Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern reagiert - und von einem FCB-Profi geschwärmt.

WAS IST PASSIERT? Florian Wirtz beschäftigt sich aktuell nicht mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München. "Ich habe noch ziemlich lange Vertrag. Deswegen brauche ich mir aktuell über meine Zukunft keine Gedanken machen", sagte der 20-jährige Offensivallrounder von Bayer Leverkusen der Bild. "Wir spielen bislang eine sehr gute Saison mit Leverkusen, es macht Spaß im Verein. Deswegen bin ich mit meinen Gedanken nur in Leverkusen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Wirtz' Vertrag läuft noch bis 2027. In der Vergangenheit wurde er wiederholt mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, auch die spanischen Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona gelten als potenzielle Abnehmer.

Aktuell weilt Wirtz gemeinsam mit einigen Münchnern beim DFB-Team, besonders angetan hat es ihm Jamal Musiala. "Wenn man Jamal im Training zuguckt - das macht einfach Spaß", sagte Wirtz. "Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt, die so dribbeln können wie er. Ich bewundere seine Bewegungen. Jamal hat eine ganz eigene Art."

