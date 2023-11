"Er könnte passen": Toni Kroos bringt Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen bei Real Madrid ins Gespräch

Wie lange bleibt Florian Witz noch bei Leverkusen? Toni Kroos bringt zumindest einen möglichen neuen Verein ins Gespräch.

WAS IST PASSIERT? Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat einen Wechsel von Florian Wirtz zu Real Madrid ins Gespräch gebracht. Der 20-Jährige von Bayer 04 Leverkusen hätte nach Ansicht des 33-Jährigen das perfekte Profil für den spanischen Rekordmeister.

WAS WURDE GESAGT? "Welcher Spieler das Potenzial hätte, für Real Madrid zu spielen? Ich sollte einen globaleren Blick haben, aber ich denke an Florian Wirtz. Ich denke, er könnte passen", wird Kroos in der spanischen Zeitung Marca zitiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aufgrund seiner guten Leistungen bei der Werkself bemühen sich dem Vernehmen nach immer mehr Topklubs um die Dienste von Wirtz. Als ganz heißer Kandidat wird immer wieder auch der FC Bayern München genannt.

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Leverkusen-Sportdirektor Simon Rolfes hatte zuletzt jedoch betont, nicht daran zu denken, den Youngster ziehen zu lassen. "Es braucht jetzt eh keiner wegen Florian zu kommen. Ich sehe ihn auch noch nach der EM bei uns", sagte der 41-Jährige zuletzt im Interview mit der Bild am Sonntag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mit sechs Toren und zehn Assists nach wettbewerbsübergreifend 17 Pflichtspielen gehört Wirtz zu den absoluten Leistungsträgern bei Leverkusen. Mit der Werkself steht er derzeit auf Rang eins der Bundesliga-Tabelle, auch in der Europa League und im DFB-Pokal ist man noch ungeschlagen.

Aus 17 Spielen holte man 16 Siege, lediglich beim 2:2 gegen den FC Bayern ließ man Punkte liegen.