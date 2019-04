Bayern-Restprogramm in der Bundesliga: Gegen wen spielt der FC Bayern München diese Saison noch?

Der FC Bayern ist im Titelkampf mit dem BVB in der Bundesliga in der Pole Position. Wie sieht das Restprogramm an den letzten vier Spieltagen aus?

Darf Niko Kovac in seiner ersten Saison als Trainer des den Meistertitel feiern und mit dem FCB dessen siebte Schale in Folge in die Höhe recken? Oder wird der deutsche Rekordmeister doch noch vom BVB abgefangen, der nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer von der Isar lauert?

Die vier noch verbleibenden Spieltage werden eine Entscheidung bringen, so viel ist sicher. Doch wer hat dabei das leichtere Restprogramm - der FC Bayern oder der BVB? Goal gibt Euch einen Überblick.

Bayern-Restprogramm: Welche vier Gegner hat der FCB noch?

Bayern tritt am 31. Spieltag beim an, hat dann am 32. Spieltag zu Gast in der Allianz Arena. Es folgt das Auswärtsspiel bei am 33. Spieltag.

Am 34. und letzten Spieltag bekommen es die Bayern schließlich zuhause mit zu tun.

Das Restprogramm des FC Bayern im Überblick:

Spieltag Partie Datum 31 1. FC Nürnberg - FC Bayern München Sonntag, 28. April 2019, 18.00 Uhr 32 FC Bayern München - Hannover 96 Samstag, 4. Mai 2019, 15.30 Uhr 33 RB Leipzig - FC Bayern München Samstag, 11. Mai 2019, 15.30 Uhr 34 FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr

Bayern-Restprogramm kompakt - die verbleibenden Gegner:

Nürnberg (A)

Hannover (H)

Leipzig (A)

Frankfurt (H)

FC Bayern oder BVB? Wer hat das leichtere Restprogramm?

Der BVB und der FC Bayern haben von den Gegnern her ein ähnliches Restprogramm und es lässt sich kaum sagen, dass einer der beiden Titelanwärter die leichteren Gegner vor der Brust hat. Klar, Bayern hat an den Spieltagen 31 und 32 zwei vermeintlich sichere Siege gegen die beiden Abstiegskandidaten Nürnberg und Hannover im Programm. Dafür steht für den Rekordmeister an den letzten beiden Spieltagen aber noch die hohe Auswärtshürde RB Leipzig und schließlich das Duell mit Eintracht Frankfurt an.

Der BVB hat derweil zwei machbare Heimspiele gegen diese Saison schwache Schalker und die Fortuna aus Düsseldorf, für die es sportlich um nichts mehr geht, auf der Liste. Die beiden verbleibenden Auswärtsspiele in Bremen und Mönchengladbach dürfen aber durchaus als kompliziert eingestuft werden.

Also noch einmal: Bei einem Blick auf das Restprogramm von BVB und FCB dürfen wir darauf hoffen, dass es tatsächlich bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. Keiner hat hinsichtlich der Stärke der ausstehenden Kontrahenten einen wirklichen Vorteil.

Bayern oder BVB Meister? Der aktuelle Stand in der -Tabelle

Mannschaft Spiele Punkte Tore 1. FC Bayern München 30 70 79:29 2. 30 69 72:36 3. RB Leipzig 30 61 57:23

Wie oft war der FC Bayern München bisher Deutscher Meister?

Insgesamt 28-mal war der FC Bayern München bereits Deutscher Meister. Damit ist der FCB mit weitem Abstand auch Deutscher Rekordmeister.

Ihren allerersten Meistertitel holten die Münchener im Jahr 1932, der zweite folgte erst 1969. Seit den frühen 1970er Jahren sind die Bayern aber die Nummer eins im deutschen Fußball und konnten schon einige Titelserien zelebrieren.

In der längsten dieser Serien ist der FCB aktuell mittendrin. Seit 2013 gewannen die Bayern sechsmal am Stück die Schale. Zuvor war man mehrmals dreimal in Folge Deutscher Meister geworden (1972 bis 1974, 1985 bis 1987 und 1999 bis 2001).

Alle 28 Meistertitel des FC Bayern: