BVB-Restprogramm in der Bundesliga: Gegen wen spielt Borussia Dortmund diese Saison noch?

Der BVB kämpft weiter mit dem FC Bayern um die Meisterschaft. Wie sieht das Restprogramm von Borussia Dortmund an den letzten vier Spieltagen aus?

darf weiterhin vom ersten Meistertitel seit 2012 träumen. Durch den klaren 4:0-Sieg beim SC Freiburg am Sonntag verkürzte der BVB den Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern wieder auf einen Punkt. Es bleibt also ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Schale.

Doch welcher der beiden Klubs hat an den verbleibenden vier Spieltagen das leicherte Restprogramm vor der Brust - BVB oder FCB? Goal gibt Euch einen Überblick.

BVB-Restprogramm: Welche vier Gegner hat Dortmund noch?

Am 31. Spieltag steht für den BVB das Revierderby gegen Schalke 04 an, ehe man eine Woche später nach Bremen muss. Am 33. Spieltag empfängt die Elf von Trainer Lucien Favre zuhause die Fortuna aus Düsseldorf.

Zum großen Finale am 34. Spieltag steht für die Dortmunder noch ein Auswärtsspiel bei an.

Das Restprogramm des BVB im Überblick:

Spieltag Partie Datum 31 Borussia Dortmund - Schalke 04 Samstag, 27. April 2019, 15.30 Uhr 32 - Borussia Dortmund Samstag, 4. Mai 2019, 18.30 Uhr 33 Borussia Dortmund - Samstag, 11. Mai 2019, 15.30 Uhr 34 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Samstag, 18. Mai 2019, 15.30 Uhr

BVB-Restprogramm kompakt - die verbleibenden Gegner:

Schalke (H)

Bremen (A)

Düsseldorf (H)

Gladbach (A)

BVB oder FC Bayern? Wer hat das leichtere Restprogramm?

Der BVB und der FC Bayern haben von den Gegnern her ein ähnliches Restprogramm und es lässt sich kaum sagen, dass einer der beiden Titelanwärter die leichteren Gegner vor der Brust hat. Klar, Bayern hat an den Spieltagen 31 und 32 zwei vermeintlich sichere Siege gegen die beiden Abstiegskandidaten Nürnberg und Hannover im Programm. Dafür steht für den Rekordmeister an den letzten beiden Spieltagen aber noch die hohe Auswärtshürde RB Leipzig und schließlich das Duell mit Eintracht Frankfurt an.

Der BVB hat derweil zwei machbare Heimspiele gegen diese Saison schwache Schalker und die Fortuna aus Düsseldorf, für die es sportlich um nichts mehr geht, auf der Liste. Die beiden verbleibenden Auswärtsspiele in Bremen und Mönchengladbach dürfen aber durchaus als kompliziert eingestuft werden.

Also noch einmal: Bei einem Blick auf das Restprogramm von BVB und FCB dürfen wir darauf hoffen, dass es tatsächlich bis zum letzten Spieltag spannend bleibt. Keiner hat hinsichtlich der Stärke der ausstehenden Kontrahenten einen wirklichen Vorteil.

BVB oder Bayern Meister? Der aktuelle Stand in der -Tabelle

Mannschaft Spiele Punkte Tore 1. 30 70 79:29 2. Borussia Dortmund 30 69 72:36 3. 30 61 57:23

Wie oft war der BVB bisher Deutscher Meister?

Borussia Dortmund war bisher achtmal Deutscher Meister. Seinen ersten Titel gewann der BVB 1956, den bis dato letzten im Jahr 2012 unter Jürgen Klopp.

Gleich dreimal schaffte es Dortmund, zwei Meistertitel in Folge einzufahren: Zunächst 1956 und 1957, dann 1995 und 1996 und schließlich noch einmal 2011 und 2012.

Alle acht Meistertitel des BVB: