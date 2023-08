FC Bayern: Paul Wanner soll wohl verliehen werden - zwei Erstligisten aus dem Ausland dran?

Mit Paul Wanner haben die Bayern ein absolutes Top-Talent im Kader. Wird er nun für mehr Spielpraxis verliehen?

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München will sein Mittelfeld-Talent Paul Wanner offenbar noch vor Schließung des Transferfensters am 1. September verleihen. Das berichtet die AZ.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach bekunden zwei Erstligisten aus dem Ausland Interesse an dem 17-Jährigen. Um welche Vereine es sich dabei konkret handelt, wird nicht berichtet. Es gibt allerdings Gerüchte, die Wanner mit den österreichischen Traditionsklubs Rapid und Austria Wien in Verbindung bringen.

WIE GEHT ES WEITER? Ziel der Leihe ist, Wanner Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau zu verschaffen. In der laufenden Saison stand das Eigengewächs bisher noch nicht im Kader der ersten Mannschaft, dafür kam er zweimal für Bayerns Reserve in der Regionalliga zum Einsatz. Dabei gelang Wanner beim 2:1-Sieg in Bayreuth ein Tor.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Wanner hatte im Januar 2022 mit 16 Jahren sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Insgesamt durfte er bis dato achtmal für die FCB-Profis spielen. Sein Vertrag in München ist bis 2027 datiert.