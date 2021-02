FC Bayern - Thomas Müller gibt zu: "Leichtigkeit aus der Vorsaison verflogen"

Thomas Müller gesteht, dass die Magie aus dem Sommer ein wenig verflogen ist und spricht über seine Führungsrolle beim FC Bayern München.

Thomas Müller hat zugegeben, dass die aktuelle Spielzeit für den FC Bayern trotz der klaren Tabellenführung durchaus eine Herausforderung ist: "Die Leichtigkeit aus der Vorsaison ist ein wenig verflogen. Im November, Dezember 2020 hatten wir viele knappe Ergebnisse mit ungewöhnlich vielen Gegentoren", sagte er im Interview mit dem kicker. Seine Zukunft nach Ende seines Vertrags 2023 ließ er "komplett offen".

Dennoch habe er nie in Frage gestellt, dass der FC Bayern sich zum neunten Mal in Folge die Meisterschaft sichern kann - "auch wenn wir die Magie aus dem Sommer nicht ganz mit in die neue Saison nehmen konnten". Hinzu komme, "dass die Öffentlichkeit und die ganze Liga danach lechzen, dass dieser FC Bayern endlich vom Thron gestoßen wird", was er absolut nachvollziehen könne.

Bayern München - Thomas Müller: "Dieses Metallstück ist einem völlig egal"

Als einen der Erfolgsgaranten sieht Müller neben der sportlichen Qualität auch den Siegeswillen der Bayern-Spieler, stellt aber gleichzeitig klar: "Es gehört deutlich mehr dazu, um in der Bundesliga dauerhaft an der Spitze zu sein." Neben der Technik und Physis nennt Müller "Spielverständnis, Gespür für Situationen, Risikoeinschätzung, Entscheidungsfindung und Entscheidungsgeschwindigkeit" und kommt zum Ergebnis: "Wir haben schon sehr viele Spieler, die das komplette Paket mitbringen." Diese seien "nicht umsonst schon so lange beim FC Bayern".

Auch in seinem 13. Jahr, mit 27 Titeln ist er der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, mache es Müller "einfach Spaß, sich täglich mit den Besten zu messen". Als Paradebeispiele für diese Gier nach Erfolg sieht er Arjen Robben und Franck Ribery. "Wir sollten es auch nicht übertreiben, dass nur beim FC Bayern Gewinnertypen herumlaufen und woanders nicht, das ist viel zu plump."

Beim FC Bayern stehe man "ständig unter Beobachtung, da ist immer die Lupe drauf. Jeder einzelne Spieler muss da sich und der Außenwelt zeigen, dass er dieses Niveau gehen kann". Dies sei der entscheidende Faktor für den stetigen Antrieb: "Man will das Gefühl haben, dass man zu den Besten gehört und besser ist als alle, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben" - und nicht etwa die Trophäe selbst. "Dieses Metallstück ist einem völlig egal. Denn kaum ist es gewonnen, geht es schon wieder darum, wer es im kommenden Jahr gewinnt."

FC Bayern - Thomas Müller über seine Führungsrolle: "... Dann ist der Ofen aus"

Auf die Frage, ob Müller sich im Profigeschäft trotz allem noch wohlfühle, entgegnete er: "Absolut. Oder hat man den Eindruck, als würde ich es nicht genießen? Profisport und Top-Wettkampf sind nicht immer angenehm. Wenn man in diesem Geschäft erfolgreich sein will, muss man süchtig nach dieser besonderen Challenge sein."

Dass er sich im Laufe seiner Karriere zunehmend zu einem Lautsprecher und Führungsspieler im Team entwickeln konnte, führt er auf die zahlreichen Vorbilder zurück, die er beim FCB hatte: "Am Anfang war ich nur ein junger Spieler, da war Mark van Bommel die Führungsfigur. Dann kam die Ära Lahm-Schweinsteiger, da musstest du nur deinen Job auf deiner Position erledigen und hast dich nicht so um das große Ganze gekümmert."

Seit der Amtsübernahme von Flick sei Müllers Rolle "in der Mannschaft klar definiert. Dazu gehört auch, es bewusst vorzuleben, dass es bei allen Talenten, die unser Kader hat, nur über den Einsatz eines jeden Einzelnen geht. Wenn es hieße, ich als 'Radio Müller' sei der 'Organisator' und hätte einen Spielradius von zwei Metern und am wenigsten Kilometer auf der Uhr, würde ich die Glaubwürdigkeit verlieren. Dann ist der Ofen aus."

Gedanken an ein Karriereende verschwendet Müller derzeit noch keine, sein Vertrag ist bis 2023 datiert: "Das lasse ich völlig offen. Aktuell macht es richtig Spaß und ich bin fit wie ein Turnschuh." Dies begründet er auch mit seiner derzeitigen Verfassung: "Mein Spiel fühlt sich aktuell gut an. Es ist weniger fehleranfällig als noch vor zehn Jahren. Technisch bin ich heute versierter und in jedem Fall ein kompletterer Fußballer als damals."