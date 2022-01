FC Bayern heute, News und Gerüchte: Spekulationen um Warren Bondo, Hoeneß attackiert den DFB

Der FC Bayern München am Sonntag nach dem verpatzten Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach (1:2). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, Gerücht: Warren Bondo im Visier

Mehrere europäische Spitzenklubs sollen ein Auge auf Warren Bondo geworfen haben – darunter auch der FC Bayern. Foot Mercato schreibt, dass neben Atletico Madrid und Milan auch der FC Bayern Interesse an dem 18-Jährigen von der AS Nancy zeige.

Junioren-Nationalspieler Bondo gilt als großes Talent, kam aber zuletzt beim Ligue-2-Klub nicht regelmäßig zum Einsatz. Weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, wittern namhafte Vereine die Chance, sich ein Juwel ohne Ablöse zu sichern.

Aus Frankreich sollen Rennes, Monaco und zwei nicht namentlich genannte Klubs ebenfalls Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler zeigen, heißt es in dem Bericht weiter.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski ist Polens Sportler des Jahres

FC Bayern, News: FCB-Trio zurück im Training

Der FC Bayern kann bezüglich der angespannten Personalsituation etwas aufatmen. Am Samstag kehrten mit Corentin Tolisso, Omar Richards und Kingsley Coman drei an Corona erkrankte Spieler wieder am Training teil. Während Tolisso mit der Mannschaft trainierte, absolvierten Richards und Coman noch individuelle Übungen. Damit sank die Zahl der aktiven Coronafälle im Kader des deutschen Rekordmeisters auf sechs.

Drei Rückkehrer im Training! 🏃



🗞️ Bayern richten Blick schnell nach vorne: https://t.co/Qw2IBCNWxJ#FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) January 8, 2022

Die Rekonvaleszenten sollen laut Trainer Julian Nagelsmann allerdings genug Zeit bekommen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. "Was dann an Spielern gegen Köln zur Verfügung steht, werden wir sehen", erklärte der Coach am Freitag mit Blick auf das zweite Rückrundenspiel beim FC in der kommenden Woche: "Ich rechne jetzt nicht mit extrem vielen Rückkehrern, die für die erste Elf infrage kommen."

Man müsse "schauen, dass wir da nicht blindlings irgendwo reinlaufen". Vermutlich kehren im Verlauf der Woche weitere positiv getestete Spieler aus der Quarantäne zurück.

FC Bayern, News: Hoeneßt attackiert erneut den DFB

In einem Interview mit dem ZDF hat Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß seine Kritik am DFB erneuert. "Es gab mal den DFB. Im Moment gibt es ihn für mich nicht. Der ist ja nicht existent. Das ist nur ein streitender Haufen, der sich nur mit sich selbst beschäftigt, aber nicht mit den Problemen des deutschen Fußballs." Anstatt Deutscher Fußball-Bund müsse der DFB vielmehr "Deutsche Streit-Gesellschaft" heißen.

Auch attackierte der 70-Jährige ein weiteres Mal Leute, die sich in der aktuellen Situation nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Dies sei "eine Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber, die zum Himmel stinkt", so Hoeneß. Schon vor dem Rückrundenauftakt hatte er sich zu dieser Thematik geäußert.

Speziell mit Joshua Kimmich habe er lange darüber gesprochen. Der Bayern-Mittelfeldspieler hatte sich zunächst skeptisch bezüglich einer Impfung geäußert, schließlich aber dann doch impfen lassen. "Junge Menschen haben das Recht, falsch zu liegen", so Hoeneß. Er sei jedoch glücklich, dass sich der 26-Jährige am Ende des Tages beraten lassen habe.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB