FC Bayern heute, News und Gerüchte: Thomas Müller sieht Corona-Lage beim FCB "nicht so dramatisch"

Der FC Bayern München am Tag des geplanten Rückrundenstarts gegen Borussia Mönchengladbach. Hier gibt es heute alle Entwicklungen nach dem Corona-Chaos der vergangenen Tage.

Bayern, News heute: Müller sieht FCB-Chaos "nicht so dramatisch"

Trotz der personell aktuell schwierigen Situation, in der sich der FC Bayern befindet, will Mittelfeldspieler Thomas Müller vor dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (ab 20.30 Uhr im LIVE-TICKER) den Teufel nicht an die Wand malen.

"Ich sehe das Ganze nicht so dramatisch. Natürlich ist es nicht optimal, aber das bringt natürlich die ganze Situation mit sich", erklärte Müller in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Er gehe, auch weil die "Aushilfskräfte" von der U23 schon am Donnerstag mittrainiert hätten, mit einem positiven Gefühl ins Spiel, "auch wenn wir natürlich keine optimale Vorbereitung hatten".

Dass viele Akteure nicht auf ihren Paradepositionen zum Einsatz kommen könnten, bereitet ihm kein Kopfzerbrechen. "Wir werden sehen, wie lange das kräftemäßig reicht. Die Wechseloptionen werden eher unbekannte Namen sein - aber das heißt nicht, dass die kein Tor schießen können. Im Fußball gab es schon immer Namen, die man vorher nicht kannte - und danach kannte man sie", so Müller.

Mit Leroy Sane, Manuel Neuer, Dayot Upamecano oder Lucas Hernandez fallen gleich mehrere Stammspieler des deutschen Rekordmeisters aufgrund einer Corona-Erkrankung aus. Aktuell müssen die Bayern auf zehn Akteure verzichten.

Bayern, heute: Süle zurück im Training

Innenverteidiger Niklas Süle ist vor dem Spiel zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach ins Bayern-Training zurückgekehrt. Neben dem 26-Jährigen nahmen sieben weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft und der Bayern-Jugend an der Abschlusseinheit teil.

Allerdings vermeldete Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag einen weiteren Coronafall im Team. Dabei handelt es sich um Christopher Scott, womit die Zahl der betroffenen Bayern-Spieler auf zehn stieg. "Scotty ist noch einer, der wegbricht. Er ist auch positiv, er hätte heute trainieren sollen", erklärte Nagelsmann.

Die Münchner wollten das Spiel wegen ihrer zahlreichen Coronafälle in der Profi-Mannschaft gerne absetzen lassen. Nun deutet allerdings trotz der großen Personalsorgen von Trainer Julian Nagelsmann vieles darauf hin, dass die Begegnung stattfinden wird.

Bayern, News heute: Effenberg glaubt an Kapitänsbinde für Kimmich beim DFB

Ex-Bayern-Spieler Stefan Effenberg sieht Joshua Kimmich trotz des Coronawirbels um dessen Person immer noch als möglichen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. "Jeder Mensch begeht Fehler. Aber die müssen auch verziehen werden. Ich bin mir sicher: Joshua Kimmich kann nach wie vor Kapitän der deutschen Nationalmannschaft werden", sagte Effenberg im Interview mit dem Mannheimer Morgen.

Um einmal Nachfolger von Manuel Neuer zu werden, müsse Kimmich "einfach nur die Leistung bringen und die Führungsqualitäten zeigen, die wir von ihm kennen. Dann qualifiziert er sich automatisch für dieses Amt", so Effenberg.

FC Bayern heute: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Gladbach live?

Die Rückrunde der Bundesliga steht in den Startlöchern: Im ersten Spiel des Jahres 2022 empfängt der FC Bayern München Borussia Mönchengladbach. In der Allianz Arena in München geht es heute um 20.30 Uhr los. Jedenfalls ist es so geplant, allerdings könnte die Partie auch noch abgesagt werden. Grund dafür sind etliche Corona-Fälle im Kader der Bayern.

1:1 und 5:0 - das sind die Ergebnisse der bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Überraschenderweise ist das aber nicht aus Sicht des FC Bayern gemeint, sondern der Borussia - schließlich konnte die Fohlenelf den FCB mit 5:0 im DFB-Pokal besiegen.

Trotz der Bilanz in dieser Saison ist der FC Bayern im Spiel glasklarer Favorit: Tabellenführer, neun Punkte Vorsprung auf den BVB (Borussia Dortmund) auf Rang zwei und mehr als doppelt so viele Punkte wie Borussia Mönchengladbach - diese Statistiken sprechen eine klare Sprache.

