FC Bayern: Stefan Wessels sieht Alexander Nübel als Nachfolger von Manuel Neuer

Wessels war einst selbst Torhüter beim FC Bayern. Nun sprach über Neuer und dessen möglichen Nachfolger Nübel.

WAS IST PASSIERT? Stefan Wessels hat sich zum viel diskutierten Interview von Manuel Neuer geäußert. Außerdem sprach der U20-Torwarttrainer des DFB über die Nachfolge des 36-Jährigen.

WAS WURDE GESAGT? "Es war ein authentisches Interview. So wie ich Manu einschätze, ist er sehr reflektiert und hat dieses Interview ganz bewusst gegeben. Er wusste auch, was es für einen Aufschrei geben wird. Er hat starke Worte gewählt", sagte Wessels in einem Interview mit Sport1.

Der 44-Jährige geht davon aus, dass Neuer bei der Heim-EM 2024 im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. "Weil ich glaube, dass Manu wieder richtig fit wird und auf seinem Zenit zurückkommt. Er hat sich im vergangenen Jahrzehnt so viel erarbeitet, dass er dann einfach wieder die Nummer 1 sein wird", so Wessels.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Nordrhein-Westfale, der von 1998 bis 2003 beim FC Bayern spielte, äußerte sich außerdem zu Alexander Nübel. "Nübels Entscheidung habe ich nicht verstanden", sagte Wessels zu Nübels Wechsel von Schalke nach München im Sommer 2020.

Und weiter: "Ich weiß nicht, ob ihm Hoffnungen auf Einsätze gemacht wurden, aber für mich kam dieser Schritt zu früh. Für mich war klar, dass Nübel bei Bayern nicht regelmäßig spielen wird, solange Manuel Neuer bei Bayern ist. Spielpraxis ist gerade in jungen Jahren so wichtig. Mit Monaco hat Nübel aber einen richtig guten Klub gefunden, bei dem er sich weiterentwickeln kann."

Der 26-Jährige ist laut Wessels der wahrscheinlichste Nachfolger von Neuer beim FCB: "Wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, steht er rein auf dem Papier ganz oben bei Neuers möglichen Nachfolgern."