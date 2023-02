FC Bayern: "Herz rausgerissen" - Manuel Neuer gibt brisantes Interview zum Tapalovic-Aus

Bayern hatte kürzlich Torwart-Trainer Toni Tapalovic entlassen. Manuel Neuer tat nun seine Enttäuschung darüber in einem Interview kund.

WAS IST PASSIERT? Manuel Neuer hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic drastische Worte zur Entlassung von Toni Tapalovic gewählt. Er habe das Gefühl gehabt, "mir wird mein Herz rausgerissen", sagte der mehrfache Welttorhüter mit Blick auf die Entscheidung des FC Bayern München.

Der FCB-Kapitän ging sogar noch weiter und bezeichnete den Abgang des Torwarttrainers als "das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe". Für ihn sei das "ein Schlag, als ich bereits am Boden lag" und eine "große Enttäuschung" gewesen.

WAS WURDE GESAGT? "Das hat mit dem Menschlichen zu tun, dem Umgang mit einem verdienten Mitarbeiter: Wir wollen als Bayern München anders - eine Familie - sein", erklärte der Weltmeister von 2014: "Und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe. Das ist für alle schade."

Jeder in der Torwartgruppe sei "in Stücke gerissen" worden, so Neuer: "Die Leute brachen in Tränen aus." Daher zog er auch drastische Schritte in Betracht: "Ich habe über alles Mögliche nachgedacht, auch über meine Zukunft im Verein."

Die Verantwortlichen hätten ihm letztlich aber versichert, dass man ihn persönlich damit nicht verletzen wollte. "Ich habe gesagt, dass ich mit den vorgebrachten Gründen nicht einverstanden bin, und ich hatte das Gefühl, dass ich gehört wurde", erklärte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 36-Jährige hatte sich nach seiner Rückkehr von der WM in Katar bei einer Skitour schwer verletzt und wird dem Rekordmeister bis in den Sommer hinein fehlen. Verantwortungslosigkeit möchte er sich dennoch nicht vorwerfen lassen. "Das ist für mich keine Urlaubsaktivität, das ist wie ein Gang zum Bäcker", spielte er die Aktivität herunter: "Da war etwas unter dem Schnee, das mich aufgehalten hat. Ich fuhr vielleicht 10 oder 12km/h. Ich bin diese Piste schon unzählige Male hinuntergefahren, auch alleine. Normalerweise ist es ein Kinderspiel."

Er habe sich anschließend sofort bei den Verantwortlichen entschuldigt und gesagt, dass es ihm leidtue. "Ich bin kein Feigling, der sich versteckt", sagte Neuer. Die Diagnose sei für ihn ein großer Schock gewesen: "Ich hatte einen Kloß im Hals und mir kamen die Tränen. Ich murmelte nur: 'Ruf den Mannschaftsarzt.' Es bringt mich um, wenn ich die Menschen um mich herum verletze. Damit kann ich nicht umgehen."

Die Münchner haben anschließend Yann Sommer als Ersatz verpflichtet. Kurz darauf wurde dann Toni Tapalovic entlassen, der seit 2011 Torwarttrainer an der Säbener Straße war.

Trainer Julian Nagelsmann hatte als Grund genannt, es sei "nie ein Miteinander entstanden". Neuer kann diese Begründung nicht nachvollziehen, "es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile". Trotz der Differenzen werde er mit Nagelsmann aber "professionell arbeiten".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Neuer ist davon überzeugt, dass er nach auskurierter Verletzung als Nummer eins beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft zurückkehren wird: "Wenn es so weit ist, dann schaue ich in den Spiegel und sage mir die Wahrheit, so wie immer. Wenn ich nicht performe, werde ich den Posten räumen. Aber rechnen Sie nicht damit!"