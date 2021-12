Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München - die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM

Der 16. Spieltag in der Bundesliga findet unter der Woche statt: Heute am Dienstag dient das Süd-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München als Eröffnung, der Anstoß ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Für die Bayern ist das Ziel für die beiden letzten Spiele des Jahres klar: Sechs Punkte holen und zwei weitere Schritte in Richtung Meisterschaft machen. Der VfB konnte dem FCB in den letzten vier Aufeinandertreffen nicht wehtun und ging jeweils als Verlierer vom Platz.

Ohnehin konnte Stuttgart nur eines der jüngsten 18 Bundesliga-Duelle mit Bayern gewinnen. Am letzten Spieltag der Saison 2017/18 siegte der VfB mit 4:1 in München, der FCB stand seinerzeit aber bereits als Meister fest.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern - GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München - die Daten zum Spiel

Begegnung VfB Stuttgart - FC Bayern Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Anstoß Dienstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München im TV sehen

Die Saison ist fast zur Hälfte vorbei - und was die "normalen" Spieltage am Wochenende angeht, kann man sich als Fußball-Fan die übertragenden Sender bei der Bundesliga mittlerweile gut merken: Freitags und sonntags ist DAZN an der Reihe, der Samstag wird komplett bei Sky übertragen. Und vereinzelt (1. Spieltag, 17. Spieltag und 18. Spieltag je eine Partie) werden auch Spiele live im Free-TV auf Sat.1 gezeigt.

Aber wie sieht das eigentlich in der Englischen Woche aus? Zumal Stuttgart gegen Bayern auch das erste Spiel dieses Spieltags unter der Woche ist.

Fußball heute live: Sky zeigt VfB Stuttgart vs. FC Bayern München im TV

Die Antwort lautet: Fußball heute live zwischen Stuttgart und dem FC Bayern läuft live und exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender ist in Englischen Wochen, also dienstags und mittwochs, für alle neun Bundesligaspiele der Sender Eures Vertrauens.

VfB Stuttgart vs. FC Bayern könnt Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 1 bzw. 5 live anschauen. Um 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte, eine Stunde lang werdet Ihr also auf das traditionsreiche Duell aus dem Schwabenland eingestimmt. Um 18.30 Uhr ertönt dann der Anpfiff und Ihr seht die vollen 90 Minuten live bei Sky, kommentiert von Wolff Fuss.

Allerdings ist Sky bekanntlich nicht kostenlos empfangbar, sondern gehört dem Pay-TV an. Ihr müsst also zunächst ein Abonnement abschließen - wieviel das kostet und welches Paket Ihr buchen solltet, das könnt Ihr HIER nachlesen.

Fußball heute live: VfB Stuttgart - FC Bayern im LIVE-STREAM

Genau wie im TV seht Ihr Stuttgart vs. Bayern auch im LIVE-STREAM heute nur auf Sky.

Als Kunde des Pay-TV-Senders ist Sky Go die naheliegendste Option. Hierbei handelt es sich um das hauseigene Streamingportal des Senders, auf das jeder Abonnent ohne Zusatzkosten zugreifen kann. Mit Sky Go ist es dann möglich, die gebuchten Sky-Inhalte auch mobil auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone zu schauen. Dafür muss man einfach nur die Sky-Go-App auf dem gewünschten Endgerät installieren.

Fußball heute live: VfB Stuttgart - FC Bayern im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Als Nicht-Sky-Kunde ist Sky Ticket die Option zum Streamen. Hier könnt Ihr Euch zum Beispiel ein Tagesticket oder ein Monatsticket buchen und dann unter anderem VfB Stuttgart vs. FC Bayern im LIVE-STREAM sehen. Ihr müsst Euch also nicht lange an Sky binden, HIER gibt es alle wichtigen Informationen.

Die Übertragungen von Stuttgart vs. Bayern am Dienstag (18.30 Uhr) im LIVE-STREAM sind identisch mit jener im TV.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München - wo laufen die Highlights?

Zunächst einmal ist natürlich Sky auch für die Highlights von Stuttgart vs. Bayern die erste Anlaufstelle. In der Nachberichterstattung zeigt der Pay-TV-Sender die besten Szenen des Süd-Gipfels wie immer noch einmal kompakt aufbereitet.

Ihr müsst aber auch gar nicht so lange warten, bis Ihr die Highlights von Stuttgart gegen Bayern im Free-TV genießen könnt. Denn ab 22.50 Uhr am Dienstag zeigt die ARD in der Sportschau die Zusammenfassungen aller vier Bundesliga-Partien vom Dienstagabend. Zudem könnt Ihr die Sportschau auch im kostenlosen LIVE-STREAM schauen.

Außerdem zeigt DAZN auch in der Englischen Woche seine Highlight-Show zur Bundesliga. Erstmals wird diese heute um 20.30 Uhr ausgestrahlt - schon eine Viertelstunde nach Abpfiff könnt Ihr darin also die Zusammenfassung von VfB vs. Bayern sehen.

Um auf DAZN zugreifen können, benötigt Ihr ein Abo. Das kostet entweder 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo. HIER gibt es alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. FC Bayern - die Bundesliga im LIVE-TICKER

Kein Sky-Abo? Oder am Dienstagabend einfach keine Zeit, Fußball live zu schauen? Dann könnt Ihr auch mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL auf dem Laufenden bleiben.

Darin beschreiben wir Euch alle wichtigen Szenen bei Stuttgart vs. Bayern detailliert und Ihr erfahrt fast in Echtzeit, wenn in der Mercedes-Benz-Arena ein Tor fällt. HIER entlang geht's direkt zum TICKER.

Fußball heute live: Die Übertragung von VfB Stuttgart vs. FC Bayern im TV und LIVE-STREAM