FC Bayern München: Verpflichtung von Thomas Tuchel könnte wohl Transfer von Harry Kane voranbringen

Thomas Tuchel soll für neue Euphorie in der Mannschaft und bei den Fans des FC Bayern sorgen. Aber auch auf dem Transfermarkt könnte sich etwas tun.

WAS IST PASSIERT? Die Ankunft von Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer des FC Bayern München könnte offenbar die Chancen auf einen Transfer von Harry Kane an die Säbener Straße erhöhen. Das berichtet Christian Falk, Fußball-Chef der Bild-Gruppe, bei Caughtoffside.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern hat schon länger Interesse am Stürmer-Star von Tottenham Hotspur. Angeblich erwarten die Spurs jedoch eine Ablösesumme von 114 Millionen Euro, ein dickes Brett. Doch dem Bericht zu Folge sei dieses Brett mit der Ankunft von Tuchel deutlich leichter zu bohren.

WAS WURDE GESAGT? Falk meint: "Er wird eine Menge Spieler haben wollen, sodass Bayern Geld reinbekommen muss. Das erhöht natürlich die Chancen auf Harry Kane und ich glaube, dass im Sommer etwas passieren könnte."

WIE GEHT ES WEITER? Ob Thomas Tuchel Harry Kane jedoch auch an der Säbener Straße sehen will, ist unklar. Sollte der 30-Jährige nicht der klare Wunschspieler des neuen Trainers sein, wird der FCB kaum so viel Geld in die Hand nehmen. Sollte Tuchel allerdings in Kane den neuen Stürmer des deutschen Rekordmeisters sehen, könnte ein Transfer nun deutlich realistischer werden.