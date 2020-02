FC Bayern München: Wie lange fällt Robert Lewandowski aus? Alle Informationen zur Verletzung und Ausfalldauer

Nach dem 3:0-Triumph des FC Bayern in der Champions League folgte die Hiobsbotschaft: Robert Lewandowski wird dem Rekordmeister einige Wochen fehlen.

Am Mittwoch nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern München in der Champions League über den FC Chelsea hat der deutsche Rekordmeister die Bombe platzen lassen: Robert Lewandowski hat sich eine ernsthafte Verletzung zugezogen und wird wochenlang ausfallen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Verletzung von Robert Lewandowski und erfahrt, wie lange der Stürmer des ausfällt.

Wie lange fällt Robert Lewandowski beim FC Bayern München aus?

Robert Lewandowski wird dem FC Bayern München wochenlang fehlen. Genau genommen steht der Stürmerstar "insgesamt rund vier Wochen“ nicht zur Verfügung, wie der FCB via Twitter mitteilte.

Damit muss Bayern bis zur nächsten Länderspielpause Ende März voraussichtlich in sechs Pflichtspielen auf Lewandowski verzichten. Der 31-Jährige wird neben dem Champions-League-Rückspiel gegen Chelsea und dem DFB-Pokalviertelfinale auf Schalke auch in den Bundesligapartien gegen Hoffenheim, Augsburg, und nicht spielen können.

Glück im Unglück für den FC Bayern: Sein Comeback wird Robert Lewandowski wohl im Topspiel gegen feiern. Am 4. April ist der Rekordmeister zu Gast beim BVB.

Und auch beim Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse, das die Bayern nach dem 3:0-Sieg beim wahrscheinlich erreichen werden, kann Lewandowski voraussichtlich wieder spielen: Frühestens am 7. April sind die Münchener nämlich in der Runde der letzten Acht der gefordert.

FC Bayern: Diese Spiele wird Robert Lewandowski verpassen

TSG Hoffenheim (A, , 29. Februar)

Schalke 04 (A, , 3. März)

(H, Bundesliga, 8. März)

Union Berlin (A, Bundesliga, 14. März)

FC Chelsea (H, Champions League, 18. März)

Eintracht Frankfurt (H, Bundesliga, 22. März)

Welche Verletzung hat Robert Lewandowski?

Obwohl Robert Lewandowski im Champions-League-Hinspiel beim FC Chelsea die kompletten 90 Minuten durchspielte, zog sich der Pole an der Stamford Bridge eine ernsthafte Verletzung zu.

Die genaue Diagnose veröffentlichte der FC Bayern München tags darauf am Mittwoch. Demnach hat der Stürmerstar "einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk" erlitten.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2014 ist das mit Abstand die ernsthafteste Verletzung, die Lewandowski lahmlegt. Zuvor hatte der Pole maximal zwei Spiele am Stück verletzungsbedingt verpasst.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy! 🍀



🔗 https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

Robert Lewandowski: Die Verletzungshistorie beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund

Der polnische Nationalspieler ist beim FC Bayern München die absolute Stammkraft im Angriff. Generell gilt der 31-jährige Modellathlet nicht als verletzungsanfällig, verpasste in der Vergangenheit nur zehn Spiele aufgrund von Verletzungen. Hier kommt eine Übersicht über die jüngsten Verletzungen und die daraus resultierende Ausfalldauer.