FC Bayern München: Transfer von Kylian Mbappé wohl nicht unmöglich

Ein Kommentar von Thomas Tuchel zu Kylian Mbappé ließ Gerüchte über einen Wechsel aufkommen. Und ein Transfer ist wohl zumindest nicht unmöglich.

WAS IST PASSIERT? Wechselt Kylian Mbappé zum FC Bayern? Sport1 will erfahren haben, dass ein Wechsel des Franzosen zwar unrealistisch, aber nicht unmöglich sei. Sollte sich die Möglichkeit eines Transfers bieten, würde sich der FCB zumindest Gedanken machen. Mbappés Vertrag in der französischen Hauptstadt läuft im kommenden Sommer aus.

WAS WURDE GESAGT? Scherzhaft äußerte sich Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel zuletzt über einen möglichen Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappé zum deutschen Rekordmeister: "Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab", so der FCB-Coach, der allerdings sagte: "Ich denke nicht, dass das realistisch ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Schnäppchen wäre der 24-Jährige dennoch nicht, in Paris verdient der Offensivspieler um die 100 Millionen Euro im Jahr. Das würde das Gehaltsgefüge des FC Bayern komplett sprengen, der deutsche Rekordmeister will die 25-Millionen-Euro-Grenze an jährlichem Salär laut Sport1 nicht durchbrechen.

WIE GEHT ES WEITER? Sollte der FCB für Mbappé interessant werden, müsste er dementsprechend deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen.