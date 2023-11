"Dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab!" Thomas Tuchel spricht über Transfer von Kylian Mbappé zum FC Bayern München

Thomas Tuchel hat über einen Transfer von PSG-Superstar Kylian Mbappé zum FC Bayern München gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München hat im Interview mit dem französischen TV-Sender Canal Plus in offensichtlich bester Laune über die Möglichkeit einer Verpflichtung von Kylian Mbappé gesprochen.

WAS WURDE GESAGT? "Er wird zu uns kommen, das ist klar", sagte der FCB-Coach lachend und wurde dann etwas ernster: "Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab."

Chancen auf einen Transfer des Stürmers von Paris Saint-Germain malt sich der 50-Jährige allerdings nicht aus. Er "glaube nicht, dass das realistisch ist."

Tuchel und Mbappé hatten für zweieinhalb Jahre zusammen bei PSG gearbeitet, gewannen zweimal die Meisterschaft in Frankreich und einmal den Coupe de France. 2020 verloren sie im Finale der Champions League gegen den heutigen Arbeitgeber des Deutschen.

"Kylian ist Kylian, er ist außergewöhnlich. Er ist sehr intelligent, wenn er etwas will und du es ihm nicht gibst, dann weiß er auch warum. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander", erinnerte sich Tuchel an seinen ehemaligen Schützling.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé wird PSG nach der laufenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen. Im Sommer hatte er sich dazu entschieden, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht um ein Jahr zu verlängern. Der 22-Jährige wird weiterhin mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Allerdings sollen sich die Königlichen gegen eine Verpflichtung entschieden haben. Daher halten sich Gerüchte, wonach Mbapppé auf die Insel in die Premier League wechseln könnte. Manchester United und der FC Liverpool gelten als potenzielle Abnehmer.

Ein Wechsel nach München steht in jedem Fall nicht zur Debatte. Das liegt auch an den angeblichen Gehaltsforderungen von Mbappé, der in Paris zwischen 70 und 80 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Zum Vergleich: Bayerns aktueller Topverdiener verdient dem Vernehmen nach jährlich 25 Millionen Euro.

