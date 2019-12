FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellung heute zum Champions-League-Knaller

Bayern München empfängt zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde Tottenham. Wir liefern Euch alle Infos zur den Aufstellungen beider Teams.

Der FC Bayern München trifft zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League auf Tottenham Hotspur. Das Aufeinandertreffen steigt am Mittwochabend um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Vorjahresfinalisten von der Insel ist dabei durch die Resultate an den ersten fünf Spieltagen zu einer Begegnung geworden, die keinerlei Auswirkungen mehr auf die Tabelle haben wird. Bayern München steht mit 15 Punkten in der Gruppe B bereits als Sieger fest. Die Spurs sammelten bisher zehn Zähler und haben damit auch das Ticket für die K.-o.-Phase vorzeitig gelöst.

vs. : Wir verraten Euch in diesem Artikel alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams im Champions-League-Spiel.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Das Champions-League-Spiel auf einen Blick

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: So ist die Personalsituation beim FCB

Die drei FCB-Langzeitverletzten stehen Trainer Hansi Flick auch am Mittwochabend gegen Tottenham nicht zur Verfügung: Niklas Süle laboriert an einem Kreuzbandriss, Lucas Hernandez kuriert eine Innenbandverletzung aus und Jann-Fiete Arp verletzte sich vor wenigen Wochen erneut an der Hand. Außerdem fehlt Neuzugang Michael Cuisance, der sich am Wochenende im Training verletzte.

Im Duell mit Borussia Mönchengladbach am Wochenende mussten mit Corentin Tolisso und Jerome Boateng gleich zwei Rote angeschlagen ausgewechselt werden. Während der deutsche Innenverteidiger rechtzeitig fit wird, muss Tolisso passen. Das bestätigte Flick auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung am Mittwoch.

#Flick mit einem Personalupdate:

"Wir haben einige angeschlagene Spieler. Bei @CorentinTolisso wird es für morgen nicht reichen. Ansonsten hoffe ich, dass ich alle anderen zur Verfügung haben werde."#FCBTOT #packmas pic.twitter.com/OprXD20BSS — FC Bayern München (@FCBayern) 10. Dezember 2019

Aufgrund der Schwere des Spiels gegen die Fohlen am letzten Samstag und der Bedeutung des Tottenham-Spiels ist zu erwarten, dass Flick einige Wechsel vornehmen wird. Kandidaten für Startelf im Vergleich zur Fohlen-Partie sind Benjamin Pavard, Philippe Coutinho, Serge Gnabry und Javi Martinez.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die voraussichtliche FCB-Aufstellung

Die Startelf: Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Goretzka, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Neuer - Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Goretzka, Coutinho, Coman - Lewandowski. voraussichtlich auf der Bank: Ulreich - J. Boateng, L. Mai, T. Müller, Perisic, Thiago.

Ulreich - J. Boateng, L. Mai, T. Müller, Perisic, Thiago. Nicht dabei: Süle (Kreuzbandriss), Hernandez (Innenbandriss), Arp (Handverletzung), Tolisso (Oberschenkelverletzung), Cuisance (Sprunggelenksverletzung).

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: So ist die Personalsituation bei den Spurs

Beim Gegner aus dem Norden Londons hat Trainer Jose Mourinho bereits angekündigt, dass er kräftig rotieren wird. Unter anderem bekommt Starstürmer Harry Kane eine Verschnaufpause. Womöglich stürmt für den Torjäger der 17 Jahre alte Troy Parrott, der am Wochenende sein Debüt in der Premier League feierte.

Weltmeister Hugo Lloris wird in der Allianz Arena definitiv nicht auflaufen. Der Tottenham-Kapitän wird bereits seit Wochen von einer Ellenbogenverletzung außer Gefecht gesetzt und mutmaßlich auch noch bis mindestens zum Ende des Jahres fehlen. Michel Vorm, Ben Davies und Erik Lamela fallen ebenfalls aus. Hinter den Einsätzen von Harry Winks und Tanguy Ndombele stehen noch Fragezeichen.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die voraussichtliche Spurs-Aufstellung

Die Startelf: Gazzaniga - Walker-Peters, Foyth, Vertonghen, Rose - Sissoko, Dier, Lo Celso - Alli, Skipp - Parrott.

Voraussichtlich auf der Bank: Sanchez, Alderweireld, Aurier, Dier, Wanyama, Sessegnon, Son, Eriksen, Moura.

Fraglich: Winks, Ndombele.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die FCB-Aufstellung zuletzt in der

Bayern München kassierte im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach seine zweite Niederlage in Folge. Dabei zeigten die Flick-Schützlinge in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, münzten diese aber nicht in Tore um. Joker Ivan Perisic brachte die Münchner nach der Pause in Führung, ehe Ramy Bensebaini zunächst ausglich und in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt auch den Siegtreffer für die Gastgeber markierte. Javi Martinez, ebenfalls eingewechselt, sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte. Hier gibt’s die FCB-Aufstellung:

Die Startelf: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba Davies - Tolisso, Thiago - Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die Spurs-Aufstellung zuletzt in der Premier League

Tottenham Hotspur besiegte den am 16. Spieltag der Premier League mit 5:0. Heung-min Son erzielte dabei ein herausragendes Solotor, außerdem netzten Harry Kane (2), Moussa Sissoko und Lucas Moura. Hier gibt’s die Spurs-Aufstellung:

Die Startelf: Gazzaniga - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Sissoko, Dier - Moura, Alli, Son - Kane.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen beider Teams im letzten Aufeinandertreffen

Es war ein denkwürdiger Abend Anfang Oktober im Tottenham Hotspur Stadium: Mit 7:2 nahmen die Münchner Tottenham auseinander. Es war die beste Saisonleistung des FCB und eine Sternstunde von Angreifer Serge Gnabry: Der deutsche Nationalspieler schnürte einen Viererpack, darunter war ein lupenreiner Hattrick binnen 30 Minuten in der zweiten Halbzeit. Außerdem netzte noch Robert Lewandowski für die Gäste doppelt und auch Joshua Kimmich trug sich in die Torschützenliste ein. Tottenhams Treffer markierten Heun-min Son und Harry Kane per Strafstoß. Hier bekommt Ihr die Aufstellungen beider Teams:

Die Spurs-Startelf: Lloris - Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Rose - Winks, Sissoko, Ndombele - Alli, Son - Kane.

Lloris - Aurier, Vertonghen, Alderweireld, Rose - Winks, Sissoko, Ndombele - Alli, Son - Kane. Die FCB-Startelf : Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Alaba - Tolisso, Kimmich - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die FCB-Aufstellung der letzten drei Bundesliga-Spiele

Hansi Flick beerbte Anfang November Niko Kovac und holte in den ersten vier Spielen vier beeindruckende Siege. Darunter das 4:0 gegen Borussia Dortmund in der Liga. Zuletzt geriet der Münchner Motor mir den Niederlagen gegen Mönchengladbach und allerdings etwas ins Stottern. Hier bekommt Ihr die FCB-Aufstellungen der letzten drei Bundesliga-Spiele:

Die Startelf: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Müller, Coutinho, Gnabry, Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die Spurs-Aufstellung der letzten drei Premier-League-Spiele

Seit dem 20. November trainiert Jose Mourinho die Spurs. Er folgte auf Mauricio Pochettino und legte einen guten Start mit seinem neuen Klub hin: In fünf Spielen unter seiner Regie feierte Tottenham vier Siege einzig das Auswärtsspiel bei The Special Ones Ex-Klub Manchester United ging mit 1:2 verloren. Hier bekommt Ihr die Spurs-Aufstellungen der letzten drei Premier-League-Spiele:

Die Startelf: Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen - Winks, Sissoko - Moura, Alli, Son - Kane.

Die Startelf: Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen - Winks, Ndombele - Sissoko, Alli, Son - Kane.

Die Startelf: Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies - Winks, Dier - Moura, Alli, Son - Kane.

FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur: Die Übertragung des Champions-League-Spiels im Überblick