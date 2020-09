FC Bayern München: Michael Cuisance offenbar vor Wechsel zu Leeds United

Gegen Hoffenheim stand Michael Cuisance nicht im Bayern-Kader. Nun könnte es den Franzosen nach England zu Leeds United ziehen.

Mittelfeldspieler Michael Cuisance (21) vom steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu in die Premier League. Das berichtet die französische Zeitung L'Equipe.

Dem Bericht zufolge haben sich die beiden Vereine grundsätzlich auf einen Transfer geeinigt. Der englische Aufsteiger überweise demnach rund 20 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister, es seien allerdings noch kleinere Details zu klären.

FC Bayern - Vor Hoffenheim-Spiel: Cuisance sorgt auf Twitter für Wirbel

Der 2019 von nach München gewechselte Cuisance, der in seiner ersten Saison oft bei Bayerns zweiter Mannschaft in der ausgeholfen hatte, stand bei der 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am Samstag bereits nicht im Kader der Münchner. Bisher kam der ehemalige Gladbacher kaum auf Spielminuten für die Profis. Seine Bilanz: Elf Einsätze, ein Tor und eine Vorlage.

Mehr Teams

Vor Beginn des Spiels in Sinsheim sorgte Cuisance auf Twitter außerdem für Wirbel. Der 21-Jährige reagierte auf einen Tweet eines Fans mit einem Like, der nach der Bekanntgabe des FCB-Aufgebots vor Anpfiff Hansi Flick für dessen Entscheidung kritisierte: "Cuisance verdient so viel mehr."

Cuisance liked this tweet 🤔 https://t.co/m5zIYX6CIo — Quadruple Winners 🏆🏆🏆🏆 (@iMiaSanMia) September 27, 2020

FC Bayern: Gerüchte um Cuisance-Abgang kursieren seit Wochen

Gerüchte über einen möglichen Abgang des Talents kursieren bereits seit mehreren Wochen. Neben Leeds United war zuletzt auch Olympique Marseille großes Interesse an einer Verpflichtung von Cuisance nachgesagt worden.

Quelle: Imago Images

In Leeds würde Cuisance, dessen Vertrag an der Isar noch bis Sommer 2024 läuft, auf eine aufstrebende Mannschaft treffen. Das Team von Trainer Marcelo Bielsa holte aus den ersten drei Spielen in der neuen Saison sechs Punkte.

Die Nordengländer waren nach ihrer Rückkehr in die Premier League auf dem Transfermarkt bereits mächtig aktiv. Unter anderem wurden Robin Koch vom SC Freiburg (13 Millionen Euro) und Rodrigo vom FC Valencia (30 Millionen Euro) verpflichtet.