Ajax Amsterdam verlängert mit US-Talent Sergino Dest

Defensivtalent Sergino Dest bleibt langfristig bei Ajax Amsterdam. Der US-Amerikaner unterschreibt einen Vertrag bis 2022.

Der niederländische Meister Amsterdam bindet Defensivtalent Sergino Dest langfristig. Wie der Klub am Freitag offiziell bekannt gegeben hat, unterschreibt der US-Amerikaner einen Vertrag bis ins Jahr 2022.

Der 18-Jährige debütierte in der laufenden Saison für die Ajax-Profis in der . In sieben der neun bisherigen Pflichtspiele stand der US-Nationalspieler auf dem Rasen.