FC Bayern München: Leon Goretzka übernimmt Rückennummer von Javi Martinez

Javi Martinez wird den FC Bayern München am Ende der Saison verlassen. Dann wird der deutsche Rekordmeister einen neuen Spieler mit der '8' haben.

Da Javi Martinez (32) den FC Bayern München mit dem Ablauf der Saison 2020/21 verlassen wird , ist zur neuen Spielzeit das Trikot mit der Rückennummer '8' frei. Dieses wird künftig Mittelfeldspieler Leon Goretzka tragen. Das gab der Klub am Mittwoch auf seinen Online-Kanälen bekannt.

"Vielen Dank, dass du mir deine Rückennummer übergibst, Javi. Es ist eine große Ehre für mich. Ich hoffe, dass ich sie mit demselben Stolz erfüllen werde, wie du es über die ganzen Jahre gemacht hast", wird Goretzka auf der Vereinshomepage zitiert.

Der deutsche Nationalspieler trägt seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern im Sommer 2018 die '18' auf dem Rücken. Goretzkas Vertrag beim FCB läuft noch bis 2022 , in dieser Saison bildete er mit Joshua Kimmich gemeinsam die Doppelsechs unter Erfolgscoach Hansi Flick und lief in 32 Pflichtspielen für die Bayern auf.

FC Bayern München: Zukunft von Martinez weiter offen

Wohin es indes Javi Martinez in Zukunft zieht, steht nach wie vor offen. Der spanische Defensivallrounder wurde in jüngster Vergangenheit vor allen Dingen mit seinem Ex-Klub Athletic Bilbao in Verbindung gebracht . Von den Basken war er 2012 zum FC Bayern nach Deutschland gewechselt.

In der sich zu Ende neigenden Saison 2020/21 kam Martinez immerhin auf 29 Pflichtspiele, nur selten wurde er allerdings von Beginn an eingesetzt. Insgesamt gewann er mit den Münchnern aber sage und schreibe 24 Titel.

FC Bayern München: Javi Martinez' Statistiken in der Saison 2020/21