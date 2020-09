FC Bayern: Wechsel von Javi Martinez zu Athletic Bilbao soll bevorstehen

Die Rückkehr von Javi Martinez nach Bilbao wird immer konkreter: Die Klubs sollen sich nun auf eine Ablöse verständigt haben.

Zurück zu den Wurzeln: Der Javi Martinez kehrt offenbar nach acht Jahren bei Triple-Gewinner Bayern München zu zurück. Die Ablöse für den Defensivspieler soll unter zehn Millionen Euro liegen. Dies berichtet Marca. Der Routinier hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021 bei den Bayern.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Martinez sich auch einen finanziell lukrativen Wechsel nach oder vorstellen könnte. Nach Informationen von Goal und SPOX war das Wunschziel des defensiven Mittelfeldspielers allerdings immer Bilbao.

FC Bayern: Javi Martinez kam 2012 von Athletic Bilbao

"Javi befasst sich damit, uns zu verlassen. Es wird für ihn auch schwierig jetzt", hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zuletzt in der Welt am Sonntag gesagt. "Sein Vertrag gilt noch ein Jahr, und wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass wir ihm keine Steine in den Weg legen."

Die Bayern forderten demnach anfangs noch rund 15 Millionen Euro, eine Summe die Bilbao nicht aufbringen wollte. Da die Münchner aber einen ablösefreien Abgang verhindern wollten, kam man den Basken nun finanziell entgegen.

Vor acht Jahren war Martinez mit einer Ablöse von 40 Millionen Euro der -Rekordtransfer gewesen. Athletic will dem 32-Jährigen einen Zweijahresvertrag plus einseitige Option vonseiten des Klubs anbieten. Die Rückkehr von Martinez, der bereits von 2006 bis 2012 beim baskischen Traditionsklub spielte, soll bis 27. September über die Bühne gebracht werden.

Martinez war zuletzt beim FC Bayern über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht mehr hinausgekommen. In der vergangenen Triple-Saison kam er auf lediglich 24 Pflichtspiele (14-mal eingewechselt, nur vier Spiele über 90 Minuten). Im Rahmen des Champions-League-Finalturniers in Lissabon kam er gar nicht mehr zum Einsatz. Eine Bestätigung des Transfers durch die Münchner steht allerdings noch aus.