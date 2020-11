FC Bayern München gegen RB Salzburg im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und in den Highlights: Die Übertragung der Champions League

Der FC Bayern will in der Champions League für klare Verhältnisse sorgen, heute ist RB Salzburg zu Gast. Goal erklärt, wie die Begegnung gezeigt wird.

Gelingt der vierte Sieg im vierten Spiel? Die Champions-League-Bilanz des FC Bayern Münchens ist bisher makellos, heute soll es gegen Red Bull Salzburg genauso weitergehen. Anstoß in der Allianz Arena ist heute um 21 Uhr.

Bei den Bayern läuft es aktuell nicht rund: Am Wochenende gab es nur ein 1:1 gegen ein engagiertes , Joshua Kimmich ist länger verletzt und nun kommt Kritik an Niklas Süle auf, der zu viel Gewicht auf die Waage bringen soll.

Vielleicht würde zur Abwechslung ein Sieg gegen Red Bull Salzburg helfen, allerdings sind die Bayern gewarnt: Trotz des Erfolgs im Hinspiel (6:2 am 3. November) wissen die Süddeutschen, wie gefährlich der Nachbar aus Österreich sein kann.

Mehr Teams

Schließlich lag man selbst schon kurz nach Anpfiff hinten, im Laufe des Spiels konnte Salzburg ein weiteres Mal treffen und somit egalisieren. In den letzten 13 Minuten gelangen den Bayern dann noch vier Tore, weshalb das Ergebnis so deutlich ausfiel. Trotzdem will der FCB in der Allianz Arena den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Kann sich der FC Bayern dieses Mal dominanter durchsetzen oder wackelt der deutsche Rekordmeister? Goal erklärt, wie die heute übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt gegen RB Salzburg: Der 4. Spieltag der Champions League

Wettbewerb Gruppe A | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 4. Spieltag Begegnung FC Bayern München vs. RB Salzburg Datum Mittwoch, 25. November 2020 | 21 Uhr Ort Allianz Arena | München Schiedsrichter Orel Grinfeld | Israel

FC Bayern München gegen RB Salzburg: Wird das RB-Spiel LIVE im TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Das Spiel des FC Bayerns wird heute im TV übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert, Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD übertragen die Begegnung der Champions League.

Das heißt allerdings auch, dass das Spiel nicht kostenlos und frei empfangbar zu sehen ist. Keiner der zahlreichen Sender, die im Free-TV ihr Programm ausstrahlen, darf das Spiel übertragen.

Die Sky-Übertragung des Bayern-Spiels gegen Salzburg: Kommentatoren-Legende Buschmann am Mikrofon

Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD, Sky Sport UHD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD, Sky Sport UHD Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentar: Frank Buschmann

Sky ist kostenpflichtig: So teuer ist es, Bayern vs. Salzburg zu verfolgen

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man logischerweise bezahlen, um das Spiel verfolgen zu dürfen. Sky hat dafür ein Abonnement-System eingerichtet, bei welchem man Pakete buchen muss, um das dazugehörige Programm sehen zu können.

Wenn man beispielsweise Filme sehen möchte, braucht man das Cinema-Paket, für Kinder gibt es das Kids-Paket, Serien gibt es in der Kategorie Entertainment. Auch beim Sport verhält es sich so, hier gibt es allerdings noch zusätzliche Optionen. So kann man die Champions League mit oder ohne die buchen.

Der Preis variiert, je nachdem, welches Paket man bucht. Eine Übersicht über alle Pakete und Angebote findet ihr auf sky.de. Um die Champions League verfolgen zu können, benötigt ihr das Paket Sport.

Quelle: Getty Images

Nicht nur Bayern vs. Salzburg: Auch die Konferenz läuft auf Sky

Sky hat sich nicht nur die Rechte an zwei Einzelspielen pro Champions-League-Spieltag gesichert (diese Woche PSG vs. und FC Bayern vs. RB Salzburg), auch die Konferenz von allen zeitgleich ausgetragenen Königsklassen-Spielen darf der Fernsehsender zeigen.

Insgesamt finden heute sechs Spiele um 21 Uhr statt. Die Konferenz ist ideal für diejenigen, die das Spiel des FC Bayern für zu langatmig halten und mehr Abwechslung wollen, aber trotzdem nichts Wichtiges aus der Allianz Arena verpassen wollen.

Anstoß der Begegnungen : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: FC Bayern München - (Kommentar: Wolff Fuss), Atlético Madrid - (Oliver Seidler), - (Martin Groß), - (Hansi Küpper), - (Florian Schmidt-Sommerfeld) und Amsterdam - (Jörg Dahlmann)

FC Bayern München vs. RB Salzburg: So verfolgt ihr die Champions League im LIVE-STREAM

Im Jahr 2020 sollte jeder moderne Fernsehsender in der Lage sein, sein Programm auch via LIVE-STREAM übertragen zu können - und auch Sky bietet sein Angebot im Internet an. Es ist also kein Problem, wenn man keinen Fernseher hat, das Spiel aber trotzdem verfolgen möchte.

In diesem Fall gibt es zwei Optionen, wobei ziemlich schnell klar wird, welche der beiden man benötigt. Wer schon ein aktives Sky-Abonnement hat, der benötigt Sky Go, wer sonst nichts mit Sky zu tun hat, der braucht das Sky Ticket. Mit beiden Möglichkeiten ist es also kein Problem, das Spiel auf dem Handy, Tablet oder im Browser zu verfolgen.

Quelle: Getty Images

Sky Go vs. Sky Ticket: Die LIVE-STREAMS zu Bayern - Salzburg

Hier findet ihr einen Überblick zu den Unterschieden der beiden Angebote. Auch Fans der Konferenz brauchen keine Sorgen zu haben: Diese ist ebenfalls mit den beiden Apps zu sehen.

FC Bayern München gegen RB Salzburg: Die Highlights auf DAZN

Ihr wollt kein Sky-Abonnement anschließen, aber die Highlights würdet ihr schon gerne sehen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten.

Entweder ihr schließt ein DAZN-Abonnement ab - dieses ist im ersten Monat kostenlos und bietet weit mehr als nur die Highlights der Champions League. Alternativ könnt ihr bis in die Nacht hinein warten, dann werden die Highlights der Champions League auf dem YouTube-Kanal von DAZN hochgeladen. Kommentator ist Ruben Zimmermann.

FC Bayern gegen RB Salzburg: Mit dem Goal LIVE-TICKER verpasst ihr nichts

Ihr wollt nicht auf die Highlights warten, habt aber auch kein Sky-Abonnement? Dann solltet ihr mal in den Goal-LIVE-TICKER schauen - so verpasst ihr nichts Wichtiges aus der Champions League.

In Echtzeit wird jede Situation genau beschrieben, dazu gibt es jede Menge Hintergrundwissen. Das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos! Hier entlang!

FC Bayern empfängt RB Salzburg: Die Aufstellungen in der Champions League

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf den Champions-League-Abend vorbereitet zu sein!

FCB vs. RBS: So wird die Champions League gezeigt