FC Bayern München: Qatar-Airways-Logo fehlt auf neuem Heimtrikot

Der FC Bayern präsentiert sein neues Trikot für die kommende Saison. Dabei fehlt ein bekanntes Detail überraschend.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat am Mittwochvormittag das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24 vorgestellt, wobei ein Detail besonders auffällig war: Auf dem Ärmel fehlte das umstrittene Sponsoring der Fluggesellschaft Qatar Airways.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das modernisierte Telekom-Werbelogo auf dem neuen Heimtrikot, das am Mittwochvormittag vorgestellt wurde, ist bereits bekannt. Es war zu erwarten, dass nach den aktuellen Trainingsklamotten und dem Sondertrikot auch das neue Standard-Outfit damit ausgestattet wird. Doch überrascht der zweite Werbeplatz auf dem Shirt: Der linke Trikotärmel ist leer.

Auf dem aktuellen Shirt prangt der umstrittene Sponsor Qatar Airways auf dem linken Ärmel. Doch bei der Präsentation des Heimtrikots für 2023/24 ist von der Fluggesellschaft nichts zu sehen. Auch die zu kaufenden Shirts haben kein Sponsoring auf dem Ärmel. Die alten Trikots sind nur mit Qatar Airways erhältlich.

Michael Ott, einer der härtesten Kritiker des Qatar-Sponsorings, nannte es vergangenes Jahr "peinlich", sollte Bayern verzweifelt um eine Verlängerung des Sponsorings kämpfen. Denn im Dezember kusierten Gerüchte, dass die Fluggesellschaft die Summe des Sponsorings verringern möchte. Dann wäre es möglicherweise nicht mehr lukrativ genug.

FC Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge verteidigte jedoch das Sponsoring, selbst Menschenrechtsorganisationen hätten ihnen zur Fortführung geraten.

WIE GEHT ES WEITER? Eine Verlängerung mit Qatar Airways ist jedoch keineswegs vom Tisch. Sie ist bisher lediglich noch nicht ausgehandelt worden.

Da der aktuelle Vertrag noch bis zum 30. Juni läuft, werden die Bayern-Stars zur Premiere des neuen Trikots am Samstag gegen RB Leipzig wohl dennoch mit dem Patch auflaufen.

Es ist also gut möglich, dass der FC Bayern München sich mit der Fluggesellschaft aus dem Wüstenstaat noch einigen und auch in der neuen Saison der linke Trikotärmel wieder das Qatar-Airways-Logo tragen wird. Eine finale Entscheidung soll laut der Abendzeitung bei der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai getroffen werden.

Bis dahin sollten Fans, die das Trikot ohne das umstrittene Sponsoring kaufen wollen, schnell zuschlagen. Ohnehin gibt es noch bis zum Saisonwechsel am 30. Juni die Beflockung des Trikots gratis.