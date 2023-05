FC Bayern: Neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 präsentiert

Nach den Leaks der letzten Tage ist es keine große Überraschung mehr: Das neue FCB-Trikot kommt mit einer anderen Grundfarbe als gewohnt daher.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat am Mittwochvormittag sein neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 präsentiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit dem Dress brechen die Münchner eine jahrzehntelange Tradition: Anders als seit den späten 1960er-Jahren gewohnt, ist die Hauptfarbe des Jerseys nicht rot, sondern weiß.

Das Trikot hat also einen weißen Grund und rote Ärmel. Es soll eine Hommage an das Shirt aus der Saison 1931/32 sein. In jener Spielzeit sicherte sich der FCB in einem ähnlichen Outfit seinen ersten Meistertitel.

DIE BILDER ZUR NEWS:

FC Bayern

FC Bayern

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstag werden die Spieler des FC Bayern in der Allianz Arena beim Bundesligaspiel gegen RB Leipzig erstmals mit ihrer neuen Arbeitskleidung auflaufen.