FC Bayern - FCB-Fans mit Banner vor PSG-Duell: "Unser Metzger hackt den langen Arm von Katar ab"

Die Bayern-Fans zeigen, was sie vom Katar-Engagement ihres Klubs halten. Sie präsentieren vor dem PSG-Spiel ein großes Banner.

WAS IST PASSIERT? Die Fans des FC Bayern München haben vor dem Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain ihren Unmut über die Zusammenarbeit des deutschen Rekordmeisters mit Katar kundgetan.

In der Südkurve hissten die FCB-Anfänger ein Banner, auf dem Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit einem blutigen Beil einen Arm abhackt, auf welchem die Logos von PSG und Qatar Airways abgebildet sind. Der Schriftzug: "Unser Metzger hackt den langen Arm von Katar ab."

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Vergangenheit hatten die Bayern-Fans immer wieder scharfer Kritik an der Zusammenarbeit der Münchner mit Qatar Airways geäußert. Die staatliche Fluggesellschaft bezahlt dem deutschen Rekordmeister als Sponsor dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro jährlich, der Vertrag läuft jedoch Ende des Jahres aus. Bei PSG ist Qatar Airways sogar Hauptsponsor.

Wenige Stunden vor dem Münchner CL-Duell gegen die Pariser hatte es offenbar ein Treffen zwischen den Bayern-Bossen und der PSG-Spitze gegeben. Ob es dabei um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Qatar Airways und dem FC Bayern ging, ist unklar.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? Am Montag hatte Hoeneß gegenüber der Münchner Abendzeitung noch bestätigt, dass es derzeit Verhandlungen gebe. "Ich weiß, dass der Vorstand im Gespräch mit Leuten in Doha ist über eine Verlängerung. Das ist ein ganz anderes Konzept, ob auch unsere Mitglieder der Sache zustimmen."

Darüber hinaus schoss der 71-Jährige gegen die Vorgehensweise von Paris Saint-Germain. "PSG ist ein totales Gegenstück zum FC Bayern. Die Struktur ist ganz anders aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder PSG hat. Bei uns sind 25 % der Anteile verkauft an Audi, Allianz und Adidas. Triple A, das war immer mein Traum, solche tolle Partner zu haben", sagte der 71-Jährige.