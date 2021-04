Champions League heute live im Free-TV sehen? So wird FC Bayern München vs. PSG übertragen

In der Champions League empfängt der FC Bayern München heute PSG (Paris Saint-Germain). Goal erklärt, ob das Spiel heute im Free-TV zu sehen ist.

Viertelfinale der Champions League, das Finale in Istanbul rückt immer näher: Der FC Bayern München empfängt heute PSG (Paris Saint-Germain). Anstoß in der Allianz Arena in München ist heute um 21 Uhr.

Für den FC Bayern war der Weg in das Viertelfinale ungefährdet: Im Achtelfinale gab es zwei Siege gegen Lazio Rom, die Gruppenphase wurde mit 16 Punkten aus sechs Spielen souverän überstanden.

PSG musste in dieser Spielzeit bereits gegen eine deutsche Mannschaft spielen: Sowohl Paris als auch RB Leipzig konnten sich am Ende der Gruppenphase für das Achtelfinale qualifizieren. In diesem konnte sich das Team aus der französischen Hauptstadt gegen den FC Barcelona durchsetzen.

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Zwei der besten Teams Europas treffen heute aufeinander. Goal erklärt in diesem Artikel, ob und wie die Champions League heute im Free-TV übertragen wird.

Fußball heute LIVE: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain - so findet die Begegnung der Champions League statt

Begegnung FC Bayern München - Paris Saint-Germain Datum Mittwoch | 07.04.2021 Wettbewerb Champions League | Viertelfinale | Hinspiel Anstoß 21 Uhr (bei Goal im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz | Spanien

Champions League im Free-TV? FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) LIVE im Fernsehen verfolgen

Der FC Bayern München gehört zu den deutschen Vereinen mit den meisten Fans, gerade bei Top-Spiel wie dem heutigen gegen eine europäische Spitzenmannschaft wollen viele Anhänger:innen das Spiel verfolgen.

Allerdings müssen sich viele Fans immer wieder folgende Frage stellen: Wird das Spiel meines Vereins im Free-TV übertragen? In diesem Artikel widmen wir uns der Antwort.

FC Bayern vs. PSG im Free-TV: So wird die CL übertragen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für alle Fans, die wissen wollen, ob das Spiel im Free-TV übertragen wird. Klassischerweise fangen wir mit den schlechten an - dann haben wir den Punkt hinter uns.

Heute überträgt kein Fernsehsender die Champions League LIVE im Free-TV! Wer sich darauf gefreut hat, heute um 21 Uhr vor Bayern gegen Paris sitzen zu können, ohne etwas zu bezahlen, der hat sich geirrt.

DAZN überträgt: So seht ihr Bayern vs. Paris kostenlos

Das mag zwar erst einmal ernüchternd sein, allerdings gibt es ja auch noch die guten Neuigkeiten, und die kommen jetzt: DAZN überträgt das Spiel nämlich und ist kostenlos verfügbar!

Der Streamingdienst aus Ismaning ist zwar kein Fernsehsender, allerdings ist die Übertragung mit einem Smart-TV, einer Spielekonsole oder zahlreichen anderen Geräten kein Problem.

Die Übertragung von DAZN ist zwar nicht LIVE, dafür könnt ihr diese aber kostenlos verfolgen: Mit dem DAZN Probemonat erhaltet ihr 30 Tage lang gratis Zugang zu allen LIVE-STREAMS. Bayern gegen PSG läuft heute ab 0 Uhr in voller Länge auf der Plattform!

Sky zeigt die Champions League LIVE: FC Bayern vs. Paris SG im Pay-TV

DAZN wirkt zwar überzeugend, allerdings wollt ihr das Spiel heute unbedingt LIVE sehen? Dann müsst ihr euch zum Konkurrenten Sky begeben - bei dem ihr aber mehr bezahlen müsst.

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, müsst ihr ein Paket buchen, genauer gesagt das Sport-Paket, um die Champions League heute zu verfolgen. Die Übertragung wird dabei folgendermaßen ablaufen.

Champions League im Pay-TV: So überträgt Sky FCB gegen PSG

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport 2 (HD) Sky Sport UHD

:

Konferenz und kostenloser Stream: So seht ihr Bayern gegen Paris im TV und LIVE-STREAM

Letzte Möglichkeit, das Spiel heute zu sehen, ist die Konferenz: Auch diese läuft auf Sky, ihr müsst also auch hierfür das passende Paket buchen. In der Konferenz wird neben #FCBPSG auch Porto gegen Chelsea zu sehen sein, was LIVE und als Einzelspiel auf DAZN zu sehen ist.

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderation : Sebastian Hellman

: Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Spiele : FC Bayern München - Paris Saint-Germain (Kommentar: Kai Dittmann) FC Porto - FC Chelsea (Martin Groß)

: Sender : Sky Sport 1 (HD)

:

Champions League im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) läuft heute kostenpflichtig auf Sky oder zeitversetzt auf DAZN - das wäre bereits geklärt. In der folgenden Tabelle und Aufzählung schauen wir uns genauer an, wie man Sky und DAZN im LIVE-STREAM verfolgen kann.

Sky Go oder Sky Ticket? Die Champions League auf Sky verfolgen

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Fußball heute LIVE: Die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen - das sind die kostenlosen Apps von DAZN und Sky

