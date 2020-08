FC Bayern München gegen Olympique Lyon live im TV: So geht's

Halbfinale in der Champions League: Der FC Bayern München trifft auf Olympique Lyon. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV übertragen wird.

Das zweite Halbfinale der findet heute Abend in Lissabon statt. Wer wird der Finalgegner von PSG? Bayern oder Lyon? Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Der deutsche Meister und Pokalsieger muss gegen den krassen Außenseiter ran. Die Franzosen haben es jedoch völlig verdient ins Halbfinale der Königsklasse geschafft, und dass, obwohl man gegen und spielen musste und nur Siebter in der wurde. Bayern geht trotzdem als Favorit in die Partie, nach dem historischen 8:2 im Viertelfinale gegen den FC Barcelona ist das auch kein Wunder.

In diesem Artikel erläutern wir Euch, wo Ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon live im TV zu sehen bekommt. Wer wissen will, wie das Halbfinal-Duell der Champions League heute im LIVE-STREAM läuft, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon live im TV sehen: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum 19. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Arena Estadio José Alvalade (Lissabon) Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz ( )

FC Bayern München gegen Olympique Lyon live im TV sehen: Wer darf übertragen?

Die Übertragungsrechte der Champions League sind jedes Jahr heiß umworben und extrem teuer. Für manche Sender zu teuer, so sind zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und des ZDF leer ausgegangen. Aber auch kein Privatsender hat den Zuschlag bekommen: RTL, Sat.1 oder Pro7 waren die Rechte zu teuer. Für diese Saison haben sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte der Champions League gesichert.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon live im Free-TV sehen: Geht das?

Vorab die schlechte Nachricht: Leider nein. Da nur Sky und DAZN die Königsklasse übertragen, wird es das Spiel heute Abend nicht im Free-TV zu sehen geben.

FC Bayern München gegen Olympique Lyon live im TV sehen: Sky

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring überträgt Bayern gegen Lyon heute live und in voller Länge!

Wie Ihr Euch vielleicht schon denken konntet, müsst Ihr Sky abonniert haben, um den Sender empfangen zu können.

Des Weiteren ist ein Sky-Receiver von Nöten, ansonsten könnt Ihr das Spiel nicht im TV sehen.

Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an, wenn Ihr ein Jahres-Abo abschließt. Danach kostet das Paket 22,50 Euro monatlich.

an, wenn Ihr ein Jahres-Abo abschließt. Danach kostet das Paket 22,50 Euro monatlich. Im Paket ist nicht nur die Übertragung der Champions League enthalten, sondern auch die der Premier League, Formel 1, ATP und des DFP-Pokals. Die genauen Informationen dazu erhaltet Ihr auf der Homepage von Sky

Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München gegen Olympique Lyon live im Pay-TV sehen