FC Bayern München vs. Olympique Lyon: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League

FC Bayern München gegen Olympique Lyon im Halbfinale der Champions League. Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Partie in TV und LIVE-STREAM.

Es ist das überraschende Halbfinale der UEFA : Der spielt am heutigen Mittwoch (19. August) um 21 Uhr gegen .

Der deutsche Rekordmeister begeisterte die Fußballwelt vergangene Woche, als er den FC Barcelona mit 8:2 besiegte und damit das CL-Viertelfinale klar für sich entschied. Doch im Münchner Lager ist man sich sicher: Olympique Lyon ist in der aktuellen Form eine andere Hausnummer.

Die Franzosen haben sich derweil gegen durchgesetzt und damit für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Beim 3:1 am vergangenen Samstag zeigte sich Olympique Lyon als kompakte Einheit, die es jedem Gegner schwer macht. Doch wie kommt OL gegen den furios aufspielenden FC Bayern zurecht?

Wer zieht in das Finale der Königsklasse ein? Heute Abend wissen wir mehr.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Halbfinale der Champions League und seine Übertragung - hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon im Halbfinale der Champions League

Duell FC Bayern München vs. Olympique Lyon Runde Champions League, Halbfinale Datum 19. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon ( ) Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: So geht's

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN ist an diesem Mittwoch für die Übertragung des Champions-League-Halbfinales FC Bayern München vs. Olympique Lyon zuständig. Bayern gegen Lyon wird dort heute im LIVE-STREAM ausgestrahlt.

Das Halbfinale der Champions League wird in voller Länge auf der Plattform des Senders ausgestrahlt - Ihr könnt mit dem Gratismonat sogar kostenlos dabei sein. Denn: Seid Ihr noch kein Kunde beim Streamingdienst, dann sichert Euch jetzt mit einer Neuanmeldung 30 Teststage und schaut Euch FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute kostenlos an.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im Stream von DAZN: Die Übertragung

Vorberichte : ab 20.45 Uhr

: ab 20.45 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die UEFA Champions League im LIVE-STREAM. Mit dem Probemonat verschafft Ihr Euch Zugang zu vielen weiteren Sportevents.

Wollt Ihr DAZN heute Abend auf Eurem TV-Gerät streamen? Kein Problem, einfach die DAZN-App auf den Smart-TV laden, Euch anmelden und den entsprechenden Stream öffnen, dann könnt Ihr FC Bayern München vs. Olympique Lyon auch live im TV anschauen.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon wird allerdings nicht nur live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen, auch ein TV-Sender hat bei der Übertragung live und in voller Länge seine Finger im Spiel.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV sehen: Alle Informationen

Neben dem Ismaninger Streamingdienst DAZN existiert noch ein zweiter Sender, der die UEFA Champions League live und in voller Länge zeigt. Der Pay-TV-Sender Sky strahlt FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute ebenfalls live aus - allerdings in einer regulären TV-Übertragung.

Bei Sky beginnen die Vorberichte zum CL-Halbfinale deutlich früher, ehe dann um 21 Uhr Fußball heute live im TV gezeigt wird.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV bei Sky: Alle Details

Vorberichte : ab 19.30 Uhr (aus dem Studio)

: ab 19.30 Uhr (aus dem Studio) Anpfiff: 21 Uhr

Um bei Sky jedoch die Champions League anschauen zu können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Der Unterföhringer Pay-TV-Sender bietet hierfür verschiedene Pakete an, welche Ihr vorab buchen müsst.

Heißt im Klartext: FC Bayern München vs. Olympique Lyon seht Ihr heute nur live im TV, wenn Ihr ein gültiges Abo beim Sender besitzt.

Im deutschen Fernsehen ist Sky die einzige Option, wie Ihr Euch das Champions-League-Spiel live anschauen könnt. Ansonsten bleibt Euch aber auch noch die Option, das Spiel in voller Länge in einem von Sky angebotenen LIVE-STREAM zu verfolgen. Denn auch dort kommen die vollen 90 Minuten (oder sogar mehr).

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket sehen

Ihr wisst nun Bescheid: Das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Olympique Lyon wird heute Abend live und in voller Länge bei Sky und auch bei DAZN gezeigt / übertragen.

Die Wahl habt Ihr also in jedem Fall - ob live im TV oder im LIVE-STREAM. In den folgenden Zeilen erfahrt Ihr, in welchem LIVE-STREAM FC Bayern München vs. Olympique Lyon noch in voller Länge übertragen wird.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute im LIVE-STREAM von Sky Go schauen

Der FC Bayern München geht als Favorit in das Halbfinale gegen die Lyonnais, doch in einem K.-o.-Spiel kann alles passieren. Wenn Ihr ein Sky-Abo habt, dann könnt Ihr Bayern gegen Lyon heute auch im LIVE-STREAM von Sky Go anschauen.

Das Streamingportal von Sky zeigt die vollen 90 Minuten der Champions League an diesem Mittwoch live. Das Einzelspiel wird mit genau dem gleichen Bild übertragen wie auch im regulären TV bei Sky.

Um Sky Go zu nutzen, müsst Ihr die Kennnummer (10-stellig) als Log-In eingeben und die dazugehörige PIN verwenden. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM von FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live auf Sky Go.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im Stream bei Sky Ticket

FC Bayern München vs. Olympique Lyon kommt heute nicht live bei Euch auf Sky, weil Ihr kein Abonnement habt? Dann seid Ihr bei Sky Ticket an der richtigen Adresse - dort läuft das ganze Champions-League-Halbfinale live und in voller Länge live im Stream.

Das Sky Ticket ist ein besonderes Angebot von Sky, mittels welchem Ihr ein langfristiges Abonnement umgeht. Sky Ticket zeigt Bayern gegen Lyon heute live und in voller Länge - welches Paket Ihr wählt, bleibt Euch überlassen.

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? Highlights und LIVE-TICKER

Der FC Bayern München und Olympique Lyon wollen beide ins Finale der Königsklasse. Jedoch müsst Ihr bei Sky oder DAZN ein Abo haben, um die vollen 90 Minuten des CL-Halbfinales heute live zu sehen. Wie könnt Ihr das umgehen? Zwei Möglichkeiten legt Euch Goal ans Herz.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live im TICKER

Goal schreibt Euch an diesem Mittwoch einen ausführlichen LIVE-TICKER zum Spiel der Bayern gegen Lyon. Ab 20 Uhr erfahrt Ihr hier alles Wissenswerte rund um die Begegnung zwischen den beiden Teams.

Aufstellungen, Stimmen zum Spiel, letzte Duelle, und, und, und - bei Goal verpasst Ihr nichts. Um 21 Uhr folgt dann eine detaillierte Schilderung der Partie FC Bayern München vs. Olympique Lyon im LIVE-TICKER.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live verpasst? Die kostenlosen Highlights auf DAZN

Auf Euch trifft einer der folgenden Fälle zu?

Ihr könnt FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute nicht live im TV sehen

Ihr könnt FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute nicht im LIVE-STREAM sehen

Bei FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute im LIVE-TICKER fehlen Euch die Bewegtbilder

Dann seid Ihr bei DAZN mit dem Highlightclip an der richtigen Adresse, denn der Sender zeigt / überträgt bereits kurze Zeit nach Ende der Partie die besten Szenen auf seiner Plattform. Meldet Euch hier direkt bei DAZN an, sichert Euch den Gratismonat und schaut in den nächsten Tagen damit auch das Champions-League-Finale gratis im LIVE-STREAM.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live: Die Aufstellung der beiden Trainer

Um 20 Uhr erscheinen hier an dieser Stelle die Aufstellungen von Bayern München und Olympique Lyon.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live: Das letzte Duell in der UEFA Champions League

Der FC Bayern München und OL trafen zuletzt im Jahr 2009/10 aufeinander, kurioserweise ebenfalls im Halbfinale der Königsklasse. Seinerzeit siegten die Münchner im Hinspiel in der Allianz Arena mit 1:0, ehe das Rückspiel in Lyon mit 3:0 gewonnen wurde.

Überragender Mann damals: Ivica Olic. Der Kroate schoss den deutschen Rekordmeister auf französischem Boden mit seinen drei Treffern ins CL-Finale. Dieses wurde bekanntermaßen aber mit 0:2 gegen verloren.

FC Bayern München vs. Olympique Lyon heute live: Die Übertragung des CL-Halbfinales auf einen Blick