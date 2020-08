Champions League, Finale 2020: Wann findet das Endspiel der Königsklasse statt?

Es ist die außergewöhnlichste Champions-League-Saison der Geschichte, der Höhepunkt steht allerdings noch aus. Wann genau findet das Finale statt?

Das Highlight der Saison steht an, wenn in der das Finale ausgespielt wird. Doch wann genau findet es statt? Goal versorgt Euch mit allen Details rund um das Finale.

Die diesjährige Champions-League-Saison ist schon jetzt in die Geschichte eingegangen. Ein Finalturnier wie in diesem Jahr hat es seit der Neugründung in der Saison 1992/1993 noch nicht gegeben.

Nachdem die Viertel- und Halbfinals bereits mit Endspiel-Charakter in nur einer Partie ausgetragen wurden und werden, steht das wahre Finale dicht bevor.

Das Champions-League-Finale ist das absolute Highlight einer jeden Saison - doch wann genau findet es statt? In diesem Artikel findet Ihr die Antwort.

Champions League: Wann findet das Finale statt? Die Termine der CL-Saison 2019/20

Spielrunde Datum Viertelfinale 12.-15. August Halbfinale 18./19. August Finale 23. August

Champions League: Wann findet das Finale 2020 statt?

Seit vielen Jahren wird das Finale der Champions League an einem Samstag ausgetragen. In diesem Jahr ist es jedoch anders - wie so vieles in der diesjährigen Saison.

Das Finale der diesjährigen Champions League findet am Sonntag, den 23. August 2020 in Lissabon statt. Anpfiff des Duells ist um 21 Uhr.

Nachdem zwischen und eine Zeitverschiebung herrscht, wird das Finale sogar bereits um 20 Uhr Ortszeit angepfiffen.

Champions League: Wo findet das Finale statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Champions League im März für knapp fünf Monate unterbrochen werden. Die UEFA entschied anschließend, den Wettbewerb aus Sicherheitsgründen ab dem Viertelfinale in nur einer Stadt auszuspielen.

Die Wahl fiel auf die portugiesische Hauptstadt Lissabon, das mit zwei Stadion als Austragungsort für vier Viertelfinals, zwei Halbfinals und das Finale ausgewählt wurde. Somit wurde der Endspielort von Istanbul nach Lissabon ins Estadio da Luz verlegt.

Lissabon weist nämlich gleich zwei champions-league-erprobte Stadien auf. Sowohl das Estadio da Luz (Spielstätte von Lissabon) als auch das Estadio Jose Alvalade (Spielstätte von Lissabon) wurden von der UEFA in die höchstmögliche Kategorie eingestuft.

Das Endspiel in diesem Jahr ist nicht das erste Champions-League-Finale, das im Estadio da Luz ausgetragen wird. In der Saison 2013/2014 konnte dort mit 4:1 nach Verlängerung gegen den Triumph feiern.

Champions League: Wie läuft das Turnier ab?

Nachdem die Gruppenphase noch unter normalen Bedingungen stattfand, kam es während der Achtelfinalspiele bereits zur Unterbrechung. Die verbleibenden Achtelfinalduelle wurden Anfang August in leeren Stadien ausgespielt.

Der normale Modus mit Hin- und Rückspiel wurde jedoch ab dem Viertelfinale geändert. Fortan wurden die Duelle in nur einer Partie entschieden.

Im Finale ändert sich am Modus im Vergleich zu den Vorjahren jedoch nichts. Auch hier wird der Sieger wie üblich an einem Abend ermittelt. Lediglich die ausbleibenden Fans im Stadion werden jahrelang an den veränderten Modus erinnern.

Champions League, der Weg zum Finale 2020: Die Halbfinals

Begegnung Datum vs. 18. August 2020, 21 Uhr / vs. / 19. August 2020, 21 Uhr

Champions League, der Weg zum Finale 2020: Die Viertelfinals

Begegnung Datum - Paris Saint-Germain 1:2 12. August 2020, 21 Uhr RB Leipzig - Atletico Madrid 2:1 13. August 2020, 21 Uhr FC Barcelona - FC Bayern München 14. August 2020, 21 Uhr Manchester City - Olympique Lyon 15. August 2020, 21 Uhr

Quelle: Getty images

