Der FC Bayern München am ersten Weihnachtsfeiertag. Alle Informationen rund um den deutschen Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln gibt es zudem alle Neuigkeiten der vergangenen Tage noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern München: Bouna Sarr fliegt mit Leipzig-Profis zum Training in die USA

Bislang war die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern München und Verteidiger Bouna Sarr nicht von Erfolg gekrönt. Seit seinem Wechsel an die Isar im Oktober 2020 ist der 29-Jährige lediglich 25-mal für den deutschen Rekordmeister aufgelaufen. Auch in dieser Spielzeit stehen lediglich neun Kurzeinsätze zu Buche, nur einmal (im DFB-Pokal gegen den Bremer SV) durfte er über die volle Distanz spielen.

Dennoch scheint Sarr das Kapitel München noch nicht abgeschrieben zu haben. Während es sich einige seiner Teamkollegen über Weihnachten und die Feiertage gut gehen lassen, flog der Rechtsverteidiger zusammen mit Leipzigs Mohamed Simakan und Ilaix Moriba nach Florida, um für die Rückrunde zu schuften. Das geht aus einem Instagram-Beitrag des 29-Jährigen hervor, der ihn gemeinsam mit dem bekannten Personal-Trainer Raphael Darch zeigt.

Trotz seiner schwierigen Lage bei den Münchnern hatte Sarr zuletzt immer wieder betont, seine kurzfristige Zukunft bei den Bayern zu sehen und sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen zu wollen. Sein Vertrag beim FCB läuft noch bis 2024.

"Zu keinem Zeitpunkt ist mir das in den Sinn gekommen. Ich werde im Juni mit dem FC Bayern eine Bestandsaufnahme machen", sagte Sarr jüngst L'Equipe bezüglich eines möglichen Abschieds im Winter. "Bayern ist ein Verein mit hohen Forderungen, da gibt es weniger Nachsicht. Bei jedem Spiel muss man immer auf Top-Niveau sein."

Gerüchte: FC Bayern mit Interesse an Napoli-Angreifer Lorenzo Insigne?

Lorenzo Insigne von der SSC Neapel befindet sich laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport offenbar im Visier des FC Bayern München. Wie die italienische Zeitung berichtet, gehört der deutsche Rekordmeister zu den Vereinen, die den Europameister aufmerksam verfolgen.

Insigne steht in Neapel lediglich bis Sommer unter Vertrag und könnte den Verein somit am Saisonende ablösefrei verlassen. Neben dem FC Bayern sollen auch die AS Rom, Inter Mailand und Lazio Rom sowie Tottenham Hotspur an Insigne interessiert sein.

Mit Napoli konnte er sich bislang nicht auf eine Vertragsverlängerung verständigen. Demnach soll Insigne in den Gesprächen auf verbesserte Bezüge pochen, während der Verein sein Gehalt gerne reduzieren würde. Sollte es zu keiner Einigung kommen, dürfte Insigne ab Januar mit anderen Vereinen verhandeln.

FC Bayern München: So lauten die kommenden Spiele