FC Bayern, News: Matthäus gibt Nagelsmann eine Eins

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich begeistert von den ersten Wochen von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern gezeigt. "Die Art und Weise, wie die Mannschaft auch unter Nagelsmann weiter Fußball spielt, ist großartig, hungrig, attraktiv und erfolgreich", schrieb er in seiner Sky-Kolumne.

Als Schulnote gab er Nagelsmann deshalb eine Eins. "Julian Nagelsmann war clever genug, beim FC Bayern nicht gleich alles auf den Kopf stellen zu wollen", erklärte Matthäus. Der Coach habe im ohnehin erfolgreichen Team nicht allzu viel verändert, nur um ein Zeichen zu setzen.

"Das ist auch überhaupt nicht nötig, jedoch machen dies einige zu Beginn gerne", meinte Matthäus, der konstatierte, dass sich Nagelsmann "alles in Ruhe angeschaut" habe.

FC Bayern, News: Lemke rechnete mit Bayern in der Super League

Im April gaben zwölf europäische Top-Klubs bekannt, dass sie in einer neu zusammengestellten Super League spielen wollen. Deutsche Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund waren nicht mit dabei.

Der Plan fiel aber schnell in sich zusammen, nur Juventus, Barcelona und Real Madrid halten weiter an dem Vorhaben fest.

Der ehemalige Bundesliga-Manager Willi Lemke war über die deutsche Enthaltung erstaunt, wie er nun Sport1 gestand: "Mich hat es gewundert, dass die Bayern nicht der Super League gefolgt sind. Ich war mir sicher wie das Amen in der Kirche, dass die Super League kommt", sagte er.

FC Bayern, News: Stanisic entscheidet sich für Kroatien und gegen DFB

Rechtsverteidiger Josip Stanisic (21) von Rekordmeister Bayern München hat sich für eine Zukunft in der kroatischen statt der deutschen Nationalmannschaft entschieden. Der gebürtige Münchner steht daher im Aufgebot Kroatiens für die WM-Qualifikationsspiele auf Zypern (8. Oktober in Larnaca) und gegen die Slowakei (11. Oktober in Osijek).

Zuletzt hatte Stanisic schon für Kroatiens U21 gespielt, nachdem er im November 2018 zwei Länderspiele für die deutsche U19 absolviert hatte.

"Meine Familie kommt aus Slavonski Brod, einer Stadt im Osten von Kroatien. Es ist ein Traum für mich, für Kroatiens A-Nationalmannschaft zu spielen", wurde Stanisic auf der Bayern-Homepage zitiert: "Der kroatische Fußball-Verband und der Nationaltrainer haben sich bereits vor Monaten intensiv um mich bemüht und mir eine Perspektive aufgezeigt. Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung."

Stanisic gehört seit dieser Saison dem Profikader der Bayern an und absolvierte bereits sieben Pflichtspiele für den Meister.

