Nach der überraschenden Niederlage beim FC Augsburg (1:2) hat der FC Bayern München in der Tabelle nur noch einen Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund. Alle wichtigen Informationen rund um den FCB am heutigen Sonntag findet ihr hier.

FC Bayern München: Verein streicht ungeimpften Spieler in Quarantäne das Gehalt

Der FC Bayern München hat vier ungeimpften Spielern um Joshua Kimmich rückwirkend das Gehalt für die Woche gestrichen, die sie aufgrund ihrer Corona-Quarantäne verpasst haben. Einen Bericht der Bild am Sonntag können GOAL und SPOX bestätigen.

Demnach handelt es sich dabei neben Kimmich um Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting. Allesamt sollen sie am Donnerstagmorgen in die Geschäftsstelle des FC Bayern zitiert worden sein, wo die Strafe verkündet wurde. Auch der angeblich ebenfalls ungeimpfte Michael Cuisance war offenbar dabei. Da er nicht in Quarantäne musste, droht ihm aber keine Strafe.

Die FCB-Bosse sollen betont haben, dass es das Recht der Spieler sei, sich nicht impfen zu lassen, der Verein aber auch das Recht habe, das Gehalt im Falle einer Quarantäne einzubehalten. Sie sollen zudem an die Spieler appelliert haben, nicht nur ihre persönliche, sondern auch die Situation des Vereins im Blick zu haben. Die Führungsriege kündigte laut Bild am Sonntag den Spielern darüber hinaus offenbar an, dass auch weitere Maßnahmen wie die Isolation von den Kollegen im Training drohen könnten. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist eine mögliche Isolation allerdings kein Thema bei den Bossen.

Für die betroffenen Spieler soll die Gehaltsstreichung und die angeblich potenzielle Isolation im Training eine Überraschung gewesen sein. Sie hätten nur damit gerechnet, dass die Bosse ihnen wegen der fehlenden Impfung ins Gewissen reden wollen. Dem Bericht nach gab es vom Rest der Mannschaft Zustimmung für diese Entscheidung.

Für Kimmich, der aufgrund seiner erneuten Quarantäne durch einen Kontakt auf einer Privatveranstaltung nur per Video zugeschaltet war, bedeutet dies bei einem geschätzten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro einen Verlust von 384.000 Euro pro Woche. Da er nun schon die zweite Woche beim FCB verpasst, muss er mit einem Streichung von 768.00 Euro rechnen.

Nach der Corona-Infektion von Niklas Süle im Rahmen der Nationalmannschaft mussten die Kontaktpersonen Kimmich, Gnabry und Musiala die DFB-Reise vorzeitig beenden und sieben Tage in Quarantäne. Gleiches galt für Choupo-Moting, der mit einem Infizierten nach dem Freiburg-Spiel in Kontakt gekommen war. Durch die erneute Quarantäne fehlte Kimmich dem FC Bayern auch bei der überraschenden 1:2-Niederlage der Münchner gegen den FC Augsburg.

FC Bayern München: Jeremy Doku nach Barcelona? Vater hat seine Zweifel

Der Vater des belgischen Angreifers Jeremy Doku rechnet nicht mit einem Transfer seines Sohnes zum FC Barcelona. "Ich glaube nicht, dass Barcelona im Moment in der Lage ist, hohe Ablösesummen zu bezahlen", sagte er gegenüber Het Laatste Nieuws: "Es gibt viele andere Vereine, die Jeremy haben wollen, aber dazu kann ich nichts sagen."

Nach Bild-Informationen soll vor seinem Transfer zu Stade Rennes im Oktober 2020 auch der FC Bayern München an Doku interessiert gewesen sein. Dass das Interesse aus München inzwischen jedoch erkaltet sein soll, dürfte auch daran liegen, dass Dokus Wert vom französischen Verein auf 50 Millionen Euro geschätzt wird und stetig ansteigt.

FC Bayern München: Davies, Gnabry und Müller erreichen gegen Augsburg Meilensteine

Beim gestrigen Auswärtsspiel in Augsburg erzielten drei Spieler diese Meilensteine im Trikot des #FCBayern:



1️⃣0️⃣0️⃣ Pflichtspiele @AlphonsoDavies

1️⃣0️⃣0️⃣ Bundesligaspiele @SergeGnabry

6️⃣0️⃣0️⃣ Pflichtspiele @esmuellert_



Herzlichen Glückwunsch, Männer!

