FC Bayern München: Thomas Müller sendet kuriose Mitteilung an Max Kruse

Beim 1:1 gegen den SC Freiburg legte Union-Stürmer Max Kruse den Ausgleich auf. Thomas Müller ärgert sich darüber - aus einem ganz bestimmten Grund.

Thomas Müller vom hat bei Instagram eine kuriose Mitteilung an Max Kruse verschickt - und zwar darüber, dass er ihn beim Fußball-Manager-Spiel Kickbase verkauft hat.

"Guten Morgen lieber Max, erstmal liebe Grüße nach Berlin. Ich habe in einer Insta-Story gesehen, dass du dich über deine Kickbase-Punkte gefreut hast", erklärte Müller. "Jetzt muss ich folgendes sagen: Ich habe dich vor diesem Spieltag verkauft. Verscherbelt, fast verschenkt würde ich sagen."

Max Kruse reagiert auf Nachricht von Thomas Müller: "Jeder macht mal Fehler"

Kruse legte beim 1:1-Remis gegen den den wichtigen Ausgleich für seinen Klub auf und sorgte so für viele Punkte. "Es ärgert mich sehr", verkündete Müller und betonte: "Meine Mannschaft hat trotzdem hart gekämpft und den Kickbase-Spieltag eventuell doch gewonnen."

Thomas Müller na swoim instastory zwrócił się do Maxa Kruse mówiąc, że pochopnie pozbył się go ze swojego składu w Kickbase 😆



"Sprzedałem cię przed kolejką. Praktycznie podarowałem i to mnie bardzo złości. (...) Jak tylko znów będziesz dostępny na rynku to znowu cię złapię." pic.twitter.com/Dj14TpfmcM — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) October 26, 2020

Abschließend verkündete Müller: "Lieber Max, sobald du auf dem Transfermarkt wieder zu haben bist, werde ich dich natürlich wieder schnappen. So einen Mann wie dich, so kreativ, so spielverlagernd ..." Kruse reagierte umgehend und meinte: "Jeder macht mal Fehler."